Se non ripristini le impostazioni di rete sul telefono, non otterrai mai una migliore connessione

Problemi di WiFi, dati mobili o Bluetooth sullo smartphone? Su Android e iPhone si può provare una soluzione rapida prima di pensare al reset totale: il ripristino delle impostazioni di rete.
Problemi di WiFi, dati mobili o Bluetooth sullo smartphone? Su Android e iPhone si può provare una soluzione rapida prima di pensare al reset totale: il ripristino delle impostazioni di rete.
Valentina Giungati
Pubblicato il 14 ago 2026
Se non ripristini le impostazioni di rete sul telefono, non otterrai mai una migliore connessione

Non cancella foto, app, documenti o dati personali, ma rimette in ordine la parte che gestisce le connessioni. Capita sempre nel momento peggiore: il telefono non prende più la rete, le cuffie non si collegano, il router di casa sembra scomparso. Prima di passare a interventi più drastici, vale la pena tentare questa strada.

Il reset delle impostazioni di rete riguarda solo le connessioni del telefono: WiFi, rete mobile, Bluetooth, configurazioni VPN e, in alcuni casi, qualche parametro legato alle chiamate. Può essere utile quando il problema nasce da un’impostazione saltata, da un aggiornamento andato storto o da un processo rimasto “appeso”, come si sente dire spesso nei centri assistenza.

Il caso tipico è lo smartphone che ha campo ma non naviga con i dati mobili. Oppure vede la WiFi di casa, ma non riesce più a collegarsi, magari dopo il cambio della password del router. Stesso discorso per il Bluetooth: auricolari già abbinati che non vengono riconosciuti, smartwatch che si scollega di continuo, auto che non aggancia il vivavoce. Non è una bacchetta magica, sia chiaro.

Se l’antenna è rotta, se la SIM non viene letta bene o se il guasto dipende dall’operatore telefonico, il ripristino non risolve. Però, come primo tentativo, prima di perdere tempo con backup e formattazioni, resta una mossa semplice e poco invasiva.

Cosa viene cancellato: password WiFi, dispositivi associati, APN e VPN

Il punto importante è questo: il ripristino delle impostazioni di rete non elimina foto, video, chat, documenti, app o account personali. Di solito non serve fare un backup completo prima di procedere. Il telefono resta com’è, ma dimentica alcune informazioni legate alle connessioni. Spariscono soprattutto le password WiFi salvate: quindi andranno inserite di nuovo quando ci si collegherà alla rete di casa, dell’ufficio o di un locale già memorizzato.

Smartphone con schermata impostazioni, auricolari wireless e graffetta per SIM su un tavolo, router WiFi sullo sfondo
Smartphone e accessori su una scrivania, con router sullo sfondo, per illustrare il ripristino delle impostazioni di rete.

Vengono rimossi anche i dispositivi Bluetooth associati, come cuffie, speaker, smartwatch e autoradio. Dopo il reset bisognerà abbinarli di nuovo, uno alla volta. Occhio anche agli APN, cioè i parametri che permettono allo smartphone di usare la rete dati dell’operatore. Nella maggior parte dei casi tornano da soli, ma con alcune SIM o con certi operatori virtuali può essere necessario inserirli manualmente. Stesso discorso per le VPN, spesso usate per lavoro: dopo il ripristino potrebbero dover essere configurate di nuovo, magari chiedendo i dati all’amministratore IT.

La procedura su Android: Pixel, Samsung, Xiaomi, Redmi e POCO

Su Android il percorso non è sempre identico, perché ogni produttore ritocca i menu a modo suo. Il metodo più veloce, spesso anche il meno irritante, è aprire Impostazioni, usare la barra di ricerca in alto e scrivere “ripristina impostazioni di rete” oppure “reset rete”. In pochi secondi dovrebbe comparire la voce giusta.

Sui Google Pixel e sui modelli con Android quasi stock, di solito si passa da Impostazioni > Sistema > Opzioni di ripristino. Qui possono comparire voci separate, come Ripristina rete mobile e Ripristina Bluetooth e WiFi: una distinzione comoda se il problema riguarda solo una connessione. Si sceglie l’opzione, si conferma con il codice di sblocco e si aspetta il riavvio o la riconfigurazione.

Sui Samsung Galaxy, invece, il percorso più comune è Impostazioni > Gestione generale > Ripristina, dove si trovano le opzioni per ripristinare rete mobile, WiFi e Bluetooth. Anche in questo caso il sistema chiede conferma, per evitare tocchi involontari. Su Xiaomi, Redmi e POCO, la voce indicata più spesso è Impostazioni > Connessione e condivisione > Riavvia WiFi, reti mobili e Bluetooth, poi Ripristina impostazioni. Il nome può cambiare leggermente con le versioni di HyperOS o MIUI, ma la funzione è quella.

La procedura su iPhone e i controlli da fare se il problema persiste

Su iPhone il comando è dentro un menu preciso di iOS. Bisogna aprire Impostazioni, entrare in Generali, scorrere fino a Trasferisci o inizializza iPhone, toccare Ripristina e scegliere Ripristina impostazioni rete. Il telefono chiede il codice di sblocco e, dopo una breve attesa, ricrea le impostazioni di connessione.

Anche su iPhone, come su Android, i dati personali non vengono cancellati. Dopo la procedura, però, bisogna reinserire le password WiFi, riassociare cuffie e accessori Bluetooth e controllare eventuali profili VPN o configurazioni aziendali. Chi usa il telefono per lavoro farebbe bene ad avere già a portata di mano credenziali e dati necessari. Se il problema resta, allora la causa potrebbe essere un’altra. Per il WiFi conviene riavviare il router, controllare se gli altri dispositivi navigano e verificare possibili interruzioni del servizio.

Per la rete mobile può aiutare provare la SIM su un altro telefono o sentire l’assistenza dell’operatore: a volte ci sono disservizi locali, lavori sulla rete o profili dati da riattivare. Resta poi l’ipotesi meno piacevole: un difetto hardware dello smartphone. Antenna, vano SIM, modulo Bluetooth o scheda interna possono dare problemi a intermittenza prima di smettere del tutto.

Se, dopo reset, controlli e prove incrociate, la connessione continua a cadere, l’unica strada concreta è il servizio tecnico. Meglio arrivarci dopo aver escluso tutto il resto. Spesso, infatti, bastano davvero pochi tocchi nelle impostazioni.

Ti consigliamo anche

Chiunque usa WhatsApp ogni giorno dovrebbe usare questo trucchetto
Applicazioni iPhone

Chiunque usa WhatsApp ogni giorno dovrebbe usare questo trucchetto
Il tuo telefono sostituisce 5 strumenti che probabilmente hai ancora in un cassetto
Applicazioni iPhone

Il tuo telefono sostituisce 5 strumenti che probabilmente hai ancora in un cassetto
Il pulsante segreto di WhatsApp che libera fino a 10 GB di spazio in pochi secondi
Applicazioni iPhone

Il pulsante segreto di WhatsApp che libera fino a 10 GB di spazio in pochi secondi
Google Maps, ogni mappa ha un colore diverso: come distinguerle per non confondersi
Applicazioni iPhone

Google Maps, ogni mappa ha un colore diverso: come distinguerle per non confondersi
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×