Se non ripristini le impostazioni di rete sul telefono, non otterrai mai una migliore connessione

Non cancella foto, app, documenti o dati personali, ma rimette in ordine la parte che gestisce le connessioni. Capita sempre nel momento peggiore: il telefono non prende più la rete, le cuffie non si collegano, il router di casa sembra scomparso. Prima di passare a interventi più drastici, vale la pena tentare questa strada.

Il reset delle impostazioni di rete riguarda solo le connessioni del telefono: WiFi, rete mobile, Bluetooth, configurazioni VPN e, in alcuni casi, qualche parametro legato alle chiamate. Può essere utile quando il problema nasce da un’impostazione saltata, da un aggiornamento andato storto o da un processo rimasto “appeso”, come si sente dire spesso nei centri assistenza.

Il caso tipico è lo smartphone che ha campo ma non naviga con i dati mobili. Oppure vede la WiFi di casa, ma non riesce più a collegarsi, magari dopo il cambio della password del router. Stesso discorso per il Bluetooth: auricolari già abbinati che non vengono riconosciuti, smartwatch che si scollega di continuo, auto che non aggancia il vivavoce. Non è una bacchetta magica, sia chiaro.

Se l’antenna è rotta, se la SIM non viene letta bene o se il guasto dipende dall’operatore telefonico, il ripristino non risolve. Però, come primo tentativo, prima di perdere tempo con backup e formattazioni, resta una mossa semplice e poco invasiva.

Cosa viene cancellato: password WiFi, dispositivi associati, APN e VPN

Il punto importante è questo: il ripristino delle impostazioni di rete non elimina foto, video, chat, documenti, app o account personali. Di solito non serve fare un backup completo prima di procedere. Il telefono resta com’è, ma dimentica alcune informazioni legate alle connessioni. Spariscono soprattutto le password WiFi salvate: quindi andranno inserite di nuovo quando ci si collegherà alla rete di casa, dell’ufficio o di un locale già memorizzato.

Smartphone e accessori su una scrivania, con router sullo sfondo, per illustrare il ripristino delle impostazioni di rete.

Vengono rimossi anche i dispositivi Bluetooth associati, come cuffie, speaker, smartwatch e autoradio. Dopo il reset bisognerà abbinarli di nuovo, uno alla volta. Occhio anche agli APN, cioè i parametri che permettono allo smartphone di usare la rete dati dell’operatore. Nella maggior parte dei casi tornano da soli, ma con alcune SIM o con certi operatori virtuali può essere necessario inserirli manualmente. Stesso discorso per le VPN, spesso usate per lavoro: dopo il ripristino potrebbero dover essere configurate di nuovo, magari chiedendo i dati all’amministratore IT.

La procedura su Android: Pixel, Samsung, Xiaomi, Redmi e POCO

Su Android il percorso non è sempre identico, perché ogni produttore ritocca i menu a modo suo. Il metodo più veloce, spesso anche il meno irritante, è aprire Impostazioni, usare la barra di ricerca in alto e scrivere “ripristina impostazioni di rete” oppure “reset rete”. In pochi secondi dovrebbe comparire la voce giusta.

Sui Google Pixel e sui modelli con Android quasi stock, di solito si passa da Impostazioni > Sistema > Opzioni di ripristino. Qui possono comparire voci separate, come Ripristina rete mobile e Ripristina Bluetooth e WiFi: una distinzione comoda se il problema riguarda solo una connessione. Si sceglie l’opzione, si conferma con il codice di sblocco e si aspetta il riavvio o la riconfigurazione.

Sui Samsung Galaxy, invece, il percorso più comune è Impostazioni > Gestione generale > Ripristina, dove si trovano le opzioni per ripristinare rete mobile, WiFi e Bluetooth. Anche in questo caso il sistema chiede conferma, per evitare tocchi involontari. Su Xiaomi, Redmi e POCO, la voce indicata più spesso è Impostazioni > Connessione e condivisione > Riavvia WiFi, reti mobili e Bluetooth, poi Ripristina impostazioni. Il nome può cambiare leggermente con le versioni di HyperOS o MIUI, ma la funzione è quella.

La procedura su iPhone e i controlli da fare se il problema persiste

Su iPhone il comando è dentro un menu preciso di iOS. Bisogna aprire Impostazioni, entrare in Generali, scorrere fino a Trasferisci o inizializza iPhone, toccare Ripristina e scegliere Ripristina impostazioni rete. Il telefono chiede il codice di sblocco e, dopo una breve attesa, ricrea le impostazioni di connessione.

Anche su iPhone, come su Android, i dati personali non vengono cancellati. Dopo la procedura, però, bisogna reinserire le password WiFi, riassociare cuffie e accessori Bluetooth e controllare eventuali profili VPN o configurazioni aziendali. Chi usa il telefono per lavoro farebbe bene ad avere già a portata di mano credenziali e dati necessari. Se il problema resta, allora la causa potrebbe essere un’altra. Per il WiFi conviene riavviare il router, controllare se gli altri dispositivi navigano e verificare possibili interruzioni del servizio.

Per la rete mobile può aiutare provare la SIM su un altro telefono o sentire l’assistenza dell’operatore: a volte ci sono disservizi locali, lavori sulla rete o profili dati da riattivare. Resta poi l’ipotesi meno piacevole: un difetto hardware dello smartphone. Antenna, vano SIM, modulo Bluetooth o scheda interna possono dare problemi a intermittenza prima di smettere del tutto.

Se, dopo reset, controlli e prove incrociate, la connessione continua a cadere, l’unica strada concreta è il servizio tecnico. Meglio arrivarci dopo aver escluso tutto il resto. Spesso, infatti, bastano davvero pochi tocchi nelle impostazioni.