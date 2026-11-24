L’idea è semplice: leggere un vocale quando non si può ascoltarlo. Secondo l’azienda, la trascrizione avviene direttamente sul dispositivo, così da proteggere la privacy.

La funzione non si attiva da sola. Per usare le trascrizioni dei messaggi vocali WhatsApp bisogna aprire l’app, andare in Impostazioni e poi entrare in Chat. Su Android, di solito, si parte dai tre puntini in alto a destra. Su iPhone si passa dall’icona delle impostazioni oppure, nelle versioni più recenti, dalla foto profilo. Qui va cercata la voce “Trascrizioni dei messaggi vocali”: il nome può cambiare leggermente a seconda della lingua del telefono e della versione installata.

Una volta attivata l’opzione, basta tenere premuto il messaggio vocale ricevuto e scegliere “Trascrivi”. Su Android il comando compare spesso nel menu con i tre puntini; su iPhone può apparire tra le azioni disponibili dopo la pressione prolungata. Dopo qualche istante, il testo viene mostrato sotto l’audio. Se il vocale è lungo, una freccia consente di aprire tutta la trascrizione. Non è detto, però, che il pulsante sia subito visibile: come ricordano le guide del Centro assistenza WhatsApp citate da diversi siti specializzati, il rilascio è avvenuto per fasi e può dipendere anche dall’aggiornamento dell’app.

Lingua e pacchetto da scaricare: il passaggio da non saltare

Dopo l’attivazione, WhatsApp chiede di scegliere la lingua della trascrizione. È un passaggio importante, perché l’app lavora su una lingua alla volta. Se gli audio ricevuti sono soprattutto in italiano, va scelto l’italiano. Se invece arrivano vocali in spagnolo o in inglese, bisogna selezionare quella lingua. Su Android, secondo le guide consultate, l’app propone anche “Configura ora” oppure “Attendi il Wi-Fi”, così da scaricare il pacchetto linguistico senza consumare dati.

Uno smartphone mostra la trascrizione di un messaggio vocale in chat, utile per leggere gli audio quando non si possono ascoltare.

Su iPhone, invece, bisogna confermare il cambio della lingua scelta. Le lingue disponibili non sono le stesse sui due sistemi. Su Android, la funzione nativa di trascrizione audio WhatsApp risulta limitata a inglese, portoghese, spagnolo e russo, secondo le ricostruzioni di Typist e Spitball basate sul Centro assistenza. Su iPhone la lista dipende dalla versione di iOS: con iOS 16 o successivo sono supportate 12 lingue, tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, arabo, cinese, giapponese, coreano, russo e turco.

Con iOS 17 o successivo si aggiungono, tra le altre, danese, olandese, finlandese, ebraico, malese, norvegese, svedese e thailandese, fino a 20 lingue. C’è poi un dettaglio da non ignorare: su iPhone serve Siri attivo. Se era disattivato al momento della configurazione, l’app può chiedere prima il download del pacchetto linguistico.

Se il tasto “Trascrivi” non appare: le cause più comuni

Quando il pulsante “Trascrivi” non compare, spesso il motivo è il più semplice: la funzione è ancora disattivata nelle Impostazioni di WhatsApp. Meglio quindi tornare in Chat e controllare che le trascrizioni dei messaggi vocali siano abilitate. Solo dopo conviene cercare altre cause. Su Android, per esempio, il problema può dipendere dalla lingua dell’audio, se non è tra quelle supportate.

Su iPhone, invece, possono pesare una versione di iOS precedente alla 16 oppure Siri disattivato. Un altro caso frequente riguarda il pacchetto lingua non ancora scaricato. Se durante l’attivazione è stata scelta l’opzione “Attendi il Wi-Fi”, la funzione può restare in sospeso finché il telefono non si collega a una rete senza fili.

Anche una versione vecchia di WhatsApp può bloccare l’opzione: in quel caso bisogna aggiornare l’app da Google Play o App Store. Le guide citate da Infobae ricordano inoltre che la funzione non è disponibile su WhatsApp per Windows e può essere limitata su WhatsApp Web. Se invece compare l’avviso “Trascrizione non disponibile”, le cause indicate dal supporto sono di solito tre: lingua non corrispondente, rumore di fondo o idioma non supportato.

Privacy e limiti: cosa controllare prima di fidarsi del testo

Sul fronte della privacy, WhatsApp scrive nel proprio blog ufficiale che le trascrizioni degli audio vengono generate direttamente sul dispositivo. In pratica, secondo l’azienda, né WhatsApp né soggetti esterni possono ascoltare o leggere il contenuto del messaggio vocale trasformato in testo. Anche chi ha inviato l’audio non vede la trascrizione: il testo resta disponibile solo a chi ha ricevuto il messaggio e ha attivato la funzione. È una scelta in linea con l’impostazione della piattaforma, che da anni punta sulla cifratura delle conversazioni.

Resta però un limite concreto: la trascrizione automatica può sbagliare. Nomi propri, indirizzi, numeri di telefono, importi e orari vanno controllati prima di inoltrare informazioni o prendere decisioni sulla base del testo generato. Se c’è rumore di fondo, se chi parla ha un accento marcato o se la lingua impostata non coincide con quella del vocale, il risultato può essere impreciso.

Secondo le guide che citano il Centro assistenza, inoltre, le trascrizioni non possono essere modificate, copiate e incollate o cancellate separatamente. Una funzione utile, quindi, ma da usare con un po’ di attenzione: comoda in metro, in riunione o quando le cuffie non sono a portata di mano, meno affidabile quando il vocale contiene dati sensibili o dettagli da verificare parola per parola.