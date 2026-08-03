Se non c'è internet, la lettera H può salvarci: ecco come funzionava la vecchia versione del 3G

Succede ancora oggi, in Italia come all’estero, quando le reti 4G o 5G non sono disponibili, arrivano male o sono troppo affollate.

Non è un simbolo da ignorare: indica che il telefono si è agganciato a una rete meno recente, ma ancora capace di tenere in piedi le funzioni essenziali. Messaggi, mappe, qualche pagina web. Poco, magari. Ma spesso abbastanza.

La lettera H nella barra del segnale indica che il telefono sta usando la rete HSPA, sigla di High-Speed Packet Access. È un’evoluzione del 3G, nata per rendere più veloce lo scambio di dati rispetto alla vecchia rete di terza generazione. In pratica, significa una cosa semplice: lo smartphone non sta navigando in 4G o 5G, ma non è nemmeno completamente offline. La connessione c’è, anche se più lenta.

Può bastare per aprire un sito leggero, inviare un messaggio, controllare una chat o usare app poco pesanti. La differenza rispetto alle reti più moderne si sente subito. Con HSPA la velocità teorica in download può arrivare a circa 7,2 Mbps, lontana dagli standard attuali ma comunque superiore alla 3G tradizionale, che spesso resta tra poche centinaia di kbps e circa 2 Mbps. Non è la rete giusta per video pesanti o streaming senza interruzioni. Però, quando il segnale scarseggia, può davvero evitare che il telefono resti tagliato fuori.

HSPA, H+ e 3G: le differenze di velocità che contano

Tra H, H+ e 3G non cambia soltanto una sigla sul display. Cambia, soprattutto, quanto la rete riesce a reggere dati, app e contenuti multimediali. La sigla H+ indica di solito HSPA+, chiamata anche 3G+ o 3,5G: una versione più avanzata, che in condizioni favorevoli può arrivare fino a circa 21 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload. Sono valori teorici, non promesse.

Contano la distanza dall’antenna, il traffico sulla rete, la qualità del modem del telefono e anche gli ostacoli intorno. Nell’uso quotidiano, però, la differenza si nota. Con H+ una videochiamata può reggere meglio, un video in qualità media può caricarsi con meno pause, una chat su WhatsApp o Telegram resta più fluida.

Con la sola H, invece, conviene abbassare le pretese: navigare si può, mandare messaggi anche, ma video in alta definizione e chiamate lunghe rischiano di diventare un problema. Il 4G offre velocità più alte e tempi di risposta più rapidi; il 5G può superare ampiamente i 100 Mbps e, nei casi migliori, andare molto oltre. Ma il punto è un altro: quando non c’è di meglio, la rete HSPA permette allo smartphone di restare collegato invece di perdere del tutto internet.

Quando il telefono torna alle reti meno recenti

Il passaggio da 4G o 5G a H o H+ avviene quasi sempre da solo. L’utente non deve fare nulla. È lo smartphone a controllare la qualità del segnale e a scegliere la rete più stabile tra quelle disponibili. Può succedere in una galleria ferroviaria, in un seminterrato, in una zona di campagna o in una piazza piena durante un evento, quando migliaia di telefoni cercano di collegarsi alla stessa rete.

In quei momenti anche la tecnologia più moderna può andare in difficoltà. Così il telefono “scende” su una rete meno recente, non per andare più veloce, ma per non staccarsi del tutto. Chi è stato a un concerto, allo stadio o in una fiera lo sa bene: la pagina resta in caricamento, le foto non partono, ma un messaggio di testo riesce ancora a passare.

Non è molto, certo. Ma può bastare per avvisare qualcuno, orientarsi o aprire una mappa. Se però il telefono resta a lungo su H o H+, il segnale dell’operatore in quella zona potrebbe essere debole. La qualità della connessione dipende dalla distanza dalla cella radio, dagli ostacoli fisici — muri, strutture metalliche, palazzi alti — e dalla capacità disponibile in quel momento.

Cosa fare per migliorare la connessione con H o H+

Quando sul display resta fissa la sigla H o H+, la prima cosa da fare è anche la più semplice: spostarsi. Avvicinarsi a una finestra, uscire all’aperto, cambiare lato della strada o salire di un piano può migliorare il segnale mobile, perché riduce gli ostacoli tra telefono e antenna. A volte bastano pochi metri e lo smartphone torna in 4G. Se non cambia nulla, si può provare ad attivare e disattivare la modalità aereo, oppure a riavviare il telefono.

Può sembrare banale, ma funziona: in alcuni casi il dispositivo resta agganciato a una cella meno efficiente anche se ce n’è una migliore nelle vicinanze. Conviene poi controllare le impostazioni di rete. Se il telefono è bloccato su una modalità limitata al 3G, non userà 4G o 5G nemmeno dove sono disponibili.

Se il problema si ripete sempre nella stessa zona, resta la strada più concreta: chiamare l’operatore e chiedere se ci siano guasti, lavori in corso o limiti di copertura. La lettera H non promette grandi velocità. Però tiene acceso il collegamento. E quando internet mobile sembra sparito, può fare la differenza.