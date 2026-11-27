Capita soprattutto dopo un nuovo abbinamento o dopo averle prestate a qualcuno: si apre la custodia, si aspetta il solito segnale e invece l’audio finisce sul computer acceso nell’altra stanza. Non è un mistero, né un guasto nella maggior parte dei casi. Di solito le cuffie seguono una regola semplice: cercano l’ultimo dispositivo usato. E così quello che serve davvero resta fuori.

Le cuffie wireless non ripartono da zero ogni volta che vengono accese. Tengono in memoria i dispositivi già associati e, nella maggior parte dei casi, provano a collegarsi all’ultimo con cui hanno funzionato. Ecco perché, dopo averle collegate a un portatile o prestate a un amico, possono ignorare lo smartphone principale. Alcuni modelli ricordano diversi dispositivi: le Sony WH-1000XM6, per esempio, possono conservarne fino a otto.

Il comportamento, quindi, non è casuale. Se l’ultimo telefono usato è stato quello di un’altra persona, le cuffie proveranno prima a cercare quello, anche se il proprio cellulare è ancora nella lista. A volte basta aspettare qualche secondo. Altre volte no: la connessione resta bloccata, oppure viene presa da un tablet, da un computer acceso o da un altro dispositivo vicino. Da fuori sembra che le cuffie facciano di testa loro. In realtà stanno solo seguendo la memoria delle connessioni.

Disaccoppiare e riassociare: la mossa giusta su Android e iPhone

Il primo passo è disaccoppiare le cuffie Bluetooth dal dispositivo che non si vuole più usare e poi rifare l’abbinamento con il telefono principale. Su Android bisogna aprire le Impostazioni, entrare nel menu Bluetooth, toccare il nome delle cuffie e scegliere l’opzione per dimenticare o dissociare il dispositivo. Poi, con le cuffie in modalità abbinamento, si procede con una nuova associazione. In questo modo il telefono torna a essere l’ultimo riferimento.

Cuffie Bluetooth circondate da più dispositivi, simbolo delle connessioni che finiscono sul device sbagliato.

Su iPhone il percorso è quasi identico: Impostazioni, Bluetooth, icona informativa accanto al nome delle cuffie e poi “Dimentica questo dispositivo”. Solo dopo conviene rifare l’abbinamento da capo. È un passaggio semplice, ma spesso basta a rimettere ordine nelle priorità. “Ho cancellato e rifatto l’associazione, e da lì hanno ricominciato a collegarsi al telefono”, raccontano spesso gli utenti nei forum di assistenza. Non sempre, però, la storia finisce lì.

Multipoint e notifiche: quando due dispositivi si rubano le cuffie

Molti modelli recenti hanno il Bluetooth multipoint, una funzione comoda perché permette di restare collegati a due dispositivi insieme, per esempio smartphone e laptop. Il vantaggio è chiaro: si ascolta musica dal computer e si risponde a una chiamata dal telefono senza toccare nulla. Il problema è che, in alcuni casi, i due dispositivi finiscono per contendersi le cuffie.

Basta poco. Una notifica di chat, un avviso di sistema, il suono di un’app lasciata aperta in background. Non serve che parta una canzone: anche un semplice “ping” può spostare la priorità. Se le cuffie si disconnettono dal dispositivo in uso, può aiutare abbassare il volume dell’altro apparecchio, togliere i suoni di notifica o disattivare per un po’ il multipoint dall’app del produttore. Le app di marchi come Sony, Bose, Jabra o Sennheiser permettono spesso anche di scegliere a mano quali dispositivi tenere attivi. Ed è lì che, il più delle volte, si riprende davvero il controllo.

Ripristino di fabbrica: l’ultima carta quando la lista è fuori controllo

Se un vecchio tablet, un laptop dimenticato o il telefono di qualcun altro continuano ad agganciare le cuffie, conviene eliminare l’associazione da tutti i dispositivi non necessari. Quando un dispositivo “dimentica” le cuffie, non può più collegarsi da solo finché non viene fatto un nuovo abbinamento. È una soluzione ordinata, anche se richiede qualche minuto e un po’ di pazienza.

Se neppure questo basta, resta il ripristino di fabbrica delle cuffie. È l’ultima strada, perché cancella la lista dei dispositivi memorizzati e può eliminare anche impostazioni personali, profili audio, comandi touch e preferenze salvate nell’app. Prima di procedere è meglio controllare il manuale del modello o l’app ufficiale: spesso c’è una procedura guidata, a volte anche una funzione di backup. Dopo il reset, le cuffie vanno associate di nuovo a smartphone, computer e tablet. Da capo, sì. Ma con una lista pulita e senza connessioni indesiderate.