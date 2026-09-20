Se l'audio delle cuffie ti sembra ovattato c'è un motivo specifico e puoi risolvere il problema in un attimo

Quando le cuffie Bluetooth iniziano a suonare male durante una chiamata, il problema spesso non è l’hardware ma un’impostazione che cambia da sola.

Su Windows 11 può bastare l’avvio di una call per far peggiorare di colpo la qualità dell’audio, anche se musica e video si sentono normalmente. Prima di pensare a un guasto o a un nuovo acquisto, conviene capire dove nasce davvero il cambiamento.

Il test del file locale: così capisci se è audio ovattato, radio o videocall

La prima prova è banale, ma dice molto. Bisogna riprodurre un file audio locale che si conosce bene, meglio se un brano musicale in stereo, con le cuffie Bluetooth collegate al PC e senza app di chiamata aperte. Poi si avvia una videocall di prova, lasciando lo stesso brano in riproduzione, senza toccare volume o posizione.

Se il suono diventa subito più chiuso, perde spazialità e resta così per tutta la chiamata, il sospetto principale è il passaggio alla modalità di comunicazione. Se invece si sentono scatti, vuoti, crepitii o parole spezzate, il problema può essere radio: distanza dal computer, interferenze o driver. Altro caso ancora: il file resta pulito, ma peggiora solo la voce dell’interlocutore.

Qui possono pesare la rete della call, il microfono dell’altra persona o la piattaforma usata. Conviene ripetere la prova due volte e segnare quando cambia l’audio: nella schermata di attesa, appena si entra in riunione o solo dopo qualche minuto.

Profili Bluetooth, microfono e LE Audio: cosa controllare su Windows 11 prima di comprare nuove cuffie

Nel Bluetooth Classic, la musica passa di solito dal profilo A2DP, pensato per l’ascolto stereo. Quando però si usa anche il microfono delle cuffie, può entrare in funzione HFP, più adatto alle chiamate ma con una qualità più bassa. Su Windows 11 le vecchie voci separate “Stereo” e “Hands-Free” non si vedono sempre: il nome delle cuffie può restare lo stesso, anche se sotto cambia il profilo usato.

Per questo, nelle impostazioni audio di Teams, Zoom, Meet o dell’app scelta, è meglio indicare chiaramente le cuffie come uscita e provare come ingresso il microfono del portatile o quello di una webcam. Attenzione: premere “muto” non basta, perché silenziare la voce non significa sempre chiudere il dispositivo di registrazione.

Microsoft segnala anche che HFP può attivarsi quando un’app apre un flusso trattato come comunicazione. Chi ha cuffie e PC recenti può controllare anche LE Audio: servono cuffie compatibili, radio Bluetooth adatta, driver corretti e, secondo Microsoft, Windows 11 24H2 o successivo con gli aggiornamenti necessari. La scritta Bluetooth LE nelle specifiche, da sola, non garantisce lo stereo con microfono attivo.

Driver, interferenze USB e accessori: quando ha senso cambiare microfono, dongle o cuffie

Se il difetto non è un audio stabilmente ovattato, ma una serie di interruzioni, il controllo si sposta su driver Bluetooth, posizione del PC e possibili interferenze. Intel segnala che alcuni dispositivi e cavi USB 3.0 possono disturbare la banda a 2,4 GHz, la stessa usata dal Bluetooth. Non vuol dire che ogni porta USB crei problemi, ma spostare un adattatore lontano da hub, dischi esterni e cavi ammassati può fare la differenza.

Prima di spendere soldi, meglio installare gli aggiornamenti di Windows, i driver del produttore del computer o della scheda madre e, se disponibili, gli aggiornamenti firmware delle cuffie. Solo dopo ha senso guardare agli accessori. Un microfono USB può servire se, usando il microfono del PC, la qualità in chiamata resta buona ma la voce risulta lontana o poco comoda.

Una prolunga USB aiuta solo se spostare il dongle migliora davvero la stabilità. Cambiare cuffie, invece, dovrebbe essere l’ultima scelta: prima va capito se il limite dipende dal profilo Bluetooth, dal supporto LE Audio, dalla radio del PC o dalla piattaforma di videoconferenza.