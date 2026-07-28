Se l'aria condizionata dell'auto non raffredda abbastanza è perché devi girare prima questa valvola

Non sempre, insomma, bisogna correre a cambiare il compressore. A richiamare l’attenzione su un componente spesso trascurato è il meccanico spagnolo Juan José Ebenezer, che sui social ha invitato gli automobilisti a non fermarsi alla prima diagnosi: a volte il problema può stare in una piccola valvola di regolazione, capace di evitare una riparazione salata.

Il sintomo più frequente, spiega Juan José Ebenezer, è quello di un climatizzatore che sembra andare “a giornate”. Si accende il motore, si preme il tasto del clima e l’aria fredda non arriva. Poi, dopo qualche minuto, parte di colpo. In altri casi funziona bene al mattino, ma perde colpi nelle ore più calde.

È proprio questo comportamento a trarre in inganno: molti pensano subito a un guasto serio del compressore dell’aria condizionata, uno dei pezzi più costosi dell’impianto. Ebenezer invita però a non avere fretta: “Se il clima raffredda poco o solo quando gli pare, non fate l’errore di cambiare direttamente il compressore”, ha detto. Ritardi all’avvio, raffreddamento irregolare, aria che diventa fredda solo dopo un po’ e poi torna normale sono campanelli d’allarme da controllare con attenzione prima di autorizzare una sostituzione importante.

Non sempre è colpa del compressore: la valvola che può fare la differenza

Secondo Ebenezer, “nel 90% dei casi” in cui l’aria condizionata funziona a tratti o tarda a raffreddare, il difetto può dipendere da una valvola del compressore che regola il lavoro interno del sistema. È una stima legata alla sua esperienza in officina, non a uno studio tecnico pubblicato, ma il senso è chiaro: prima di cambiare pezzi costosi, bisogna capire davvero che cosa non risponde.

Un meccanico controlla la valvola di regolazione del compressore del climatizzatore, possibile causa di aria condizionata a intermittenza.

Questa piccola valvola, nei compressori più recenti, decide come e quando aumentare o ridurre la compressione del gas refrigerante. Se lavora male, il compressore può sembrare rotto anche quando non lo è. Il conducente, da fuori, vede solo il risultato: abitacolo caldo, aria fredda che arriva tardi, funzionamento che torna normale senza un motivo apparente. “A volte funziona, a volte no, a volte è immediato, a volte tarda”, ha spiegato il meccanico. Ed è lì che nasce l’equivoco.

Compressori vecchi e moderni: perché la diagnosi è cambiata

La differenza, ha chiarito Ebenezer, sta anche nel modo in cui sono cambiati gli impianti. Nei compressori più datati, il funzionamento era legato alla classica puleggia elettromagnetica: quando si accendeva il climatizzatore, si sentiva il noto “clac” dell’innesto. Se la puleggia non entrava in funzione, il compressore poteva girare all’esterno senza comprimere davvero. Nei compressori moderni, invece, il meccanismo è diverso.

Una parte resta in movimento, ma è la valvola a stabilire quando e quanto il compressore deve lavorare. La regolazione agisce sul piatto interno che comanda i pistoni, cioè sul cuore della compressione del refrigerante. Per questo oggi non basta guardare se una puleggia gira o ascoltare un rumore. Servono controlli su pressioni, alimentazione elettrica, risposta della valvola e condizioni generali dell’impianto. Solo così si capisce se il problema è davvero il compressore del climatizzatore o un componente più piccolo.

Prima di accettare la sostituzione del compressore dell’aria condizionata, conviene chiedere una verifica precisa della valvola di regolazione, insieme al controllo della carica del gas refrigerante e delle pressioni di esercizio. Sono passaggi normali in una diagnosi fatta bene, ma non sempre vengono spiegati al cliente.

Meglio chiedere, senza farsi problemi. Un tecnico può verificare se la valvola riceve il comando giusto, se risponde come dovrebbe e se ci sono altri guasti, come perdite di gas o sensori difettosi. Anche perché un climatizzatore che raffredda poco può avere più cause. La differenza la fa il metodo: andare per esclusione, partendo dai controlli meno invasivi.

Il punto è anche economico. Cambiare un compressore senza aver trovato il guasto reale può diventare una spesa pesante e, in alcuni casi, inutile. “Non andate a sostituirlo, con quello che costa, senza prima controllare questa piccola valvola”, ha avvertito Ebenezer. Un consiglio semplice, soprattutto nei mesi caldi, quando il climatizzatore dell’auto non è più solo una comodità.