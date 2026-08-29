Se la TV non risponde correttamente al telecomando c'è un motivo preciso: risolvi così il problema

Quando la TV inizia a comportarsi in modo strano, il telecomando non è necessariamente il vero responsabile.

Accensioni improvvise, spegnimenti inattesi o comandi che sembrano arrivare con ritardo possono dipendere da diverse funzioni del televisore e dai dispositivi collegati. Prima di pensare a un guasto, conviene quindi controllare alcune impostazioni e fare qualche prova mirata.

HDMI-CEC, timer e modalità Eco: le impostazioni da controllare subito

Il primo indiziato è spesso l’HDMI-CEC, la funzione che permette a console, decoder, soundbar e lettori multimediali di comunicare con la TV attraverso il cavo HDMI. È comoda, perché accendi la PlayStation e il televisore passa da solo all’ingresso giusto. Ma quando qualcosa non va, lo stesso sistema può provocare accensioni improvvise, spegnimenti o cambi di sorgente senza che nessuno abbia toccato nulla. Nei menu il nome cambia a seconda del marchio: Samsung la chiama Anynet+, LG usa SimpLink, Sony parla di Bravia Sync.

Disattivarla per qualche giorno è una prova utile. Se il problema sparisce, si possono ricollegare o riattivare i dispositivi uno alla volta, così da capire quale manda il comando errato. Da controllare anche il timer di accensione e spegnimento, presente su molti modelli: può essere stato impostato per sbaglio, magari dopo qualche pressione casuale sul telecomando. Se la TV si accende sempre alla stessa ora, il sospetto è più che fondato.

Occhio, infine, alla modalità Eco. Alcuni televisori, quando vengono spenti, restano in una sorta di sospensione leggera, pronti a ricevere segnali da app, smartphone o accessori collegati. Impostare uno spegnimento più profondo può ridurre questi risvegli indesiderati. Si perde un po’ di rapidità, certo, ma si guadagna tranquillità.

Wi-Fi, smart home e telecomando: il comando può arrivare da altrove

Se la smart TV è collegata al Wi-Fi, il comando potrebbe non partire dal telecomando, ma da un’app o da un sistema di casa. Assistenti vocali come Alexa e Google Home, piattaforme come SmartThings o telecomandi universali possono accendere e spegnere il televisore tramite routine automatiche, scene programmate o comandi letti male. Capita più spesso di quanto sembri, soprattutto nelle case dove molti dispositivi usano la stessa rete.

Una prova semplice è scollegare la TV dal Wi-Fi per due o tre giorni: se il difetto non si ripresenta, la causa è quasi certamente nella parte “smart”. A quel punto bisogna controllare app, automazioni e permessi. Anche funzioni come Google Cast o Apple AirPlay possono risvegliare il televisore quando si prova a inviare un video dallo smartphone.

Poi c’è il telecomando, la causa più banale e proprio per questo spesso ignorata. Batterie scariche possono inviare impulsi irregolari; un tasto di accensione sporco o leggermente incastrato può mandare comandi ripetuti. Meglio cambiare le pile, pulire con cura i pulsanti e verificare che nessuno resti premuto. In casi più rari, un televisore della stessa marca in una stanza vicina può ricevere segnali simili. Anche questa possibilità va esclusa, soprattutto in appartamenti piccoli o con apparecchi molto vicini.

Reset, aggiornamenti firmware e assistenza: cosa fare se il difetto non passa

Prima di pensare a un guasto vero e proprio, vale la pena fare un riavvio completo: staccare la TV dalla corrente, aspettare qualche minuto e, se il modello lo prevede, tenere premuto il tasto di accensione per circa dieci secondi. Meglio provare anche un’altra presa, evitando per un po’ ciabatte o multiprese filtrate, così da escludere problemi elettrici esterni.

Se la TV continua ad accendersi o spegnersi da sola, bisogna controllare se è disponibile un aggiornamento firmware nel menu del televisore o sul sito del produttore. Gli aggiornamenti, a volte, correggono errori legati alla gestione dell’alimentazione, dell’HDMI o della connessione di rete. Vanno però installati seguendo le istruzioni ufficiali, senza interrompere la procedura.

L’ultimo tentativo da fare in casa è il ripristino alle impostazioni di fabbrica, che cancella configurazioni, account e preferenze, riportando il sistema allo stato iniziale. Dopo il reset conviene modificare una sola impostazione alla volta e aspettare qualche giorno: se il problema torna, sarà più facile capire da cosa dipende. Se nemmeno così il televisore smette di fare tutto da solo, resta l’assistenza tecnica. Il produttore può verificare difetti noti del modello, problemi alla scheda di alimentazione o al ricevitore infrarossi. In quel caso, meglio non improvvisare: si rischia solo di peggiorare il danno.