Se la tv lampeggia quando la inquadri con lo smartphone c'è qualcosa che dovresti sapere

Quando sul display dello smartphone compaiono bande scure o un leggero lampeggio mentre inquadri la TV, la scena può sembrare il primo segnale di un problema al pannello.

In realtà dietro questo effetto possono esserci fenomeni legati al modo in cui televisore e fotocamera gestiscono la luce. Capire quando è normale e quando invece merita un controllo evita allarmi inutili.

Perché la TV può lampeggiare solo attraverso la fotocamera

Molti televisori regolano la luminosità tramite sistemi che modulano rapidamente l’emissione luminosa. Nei pannelli LCD con retroilluminazione LED può entrare in gioco il PWM, Pulse Width Modulation, che alterna fasi di accensione e spegnimento a frequenze elevate. Alcuni display usano altri sistemi di dimming. L’occhio umano può percepire l’immagine come stabile, mentre la fotocamera registra queste variazioni.

La situazione può presentarsi anche con alcuni OLED, dove non esiste una retroilluminazione separata ma la luminosità dei pixel può comunque essere modulata. Non tutti i televisori usano PWM nello stesso modo e la frequenza cambia in base a modello, modalità immagine e luminosità. Per questo due TV simili possono comportarsi diversamente quando vengono riprese con lo stesso telefono.

Il fenomeno può diventare più evidente quando si abbassa la luminosità, perché su alcuni modelli il sistema di regolazione interviene maggiormente. Non significa automaticamente che il pannello sia difettoso. Se lo sfarfallio compare soltanto attraverso la fotocamera e a occhio nudo l’immagine rimane stabile, la causa è spesso legata alla ripresa.

Rolling shutter e bande nere: cosa vede davvero lo smartphone

Il secondo elemento è il cosiddetto rolling shutter. Molti sensori CMOS degli smartphone non acquisiscono l’intero fotogramma nello stesso istante, ma lo leggono progressivamente riga dopo riga. Se durante questa lettura la luminosità del televisore cambia, alcune porzioni vengono registrate più chiare e altre più scure. Ecco perché possono comparire bande orizzontali che scorrono.

Anche tempo di esposizione e frame rate influenzano il risultato. Se la velocità dell’otturatore non coincide bene con la frequenza del lampeggio del display, il fenomeno diventa più evidente. Sony conferma nelle proprie indicazioni sulle riprese di sorgenti LED che una mancata sincronizzazione tra shutter e frequenza luminosa può produrre flicker e banding. Modificando l’esposizione, le bande possono ridursi.

La frequenza della rete elettrica, 50 Hz in Europa, è particolarmente rilevante quando nella scena sono presenti lampade alimentate dalla rete. Nel caso della TV, però, contano soprattutto frequenza di aggiornamento, dimming e impostazioni della fotocamera. Attribuire sempre le righe ai 50 Hz sarebbe quindi troppo semplicistico.

Quando invece il lampeggio può indicare un guasto

Il controllo più semplice consiste nel guardare il televisore senza smartphone e cambiare sorgente: un canale TV, un’app di streaming e un ingresso HDMI. Se l’immagine resta stabile e il problema compare solo nella ripresa, è molto probabile che si tratti di un normale effetto tra display e fotocamera. Si può provare anche a cambiare luminosità o frame rate.

Il discorso cambia se lo sfarfallio è visibile anche a occhio nudo oppure compaiono spegnimenti, cali di luminosità, righe permanenti o zone scure. In quel caso conviene controllare cavi HDMI, modalità di risparmio energetico, aggiornamenti software e collegamento alla presa. Se il difetto resta presente su tutte le sorgenti, può essere opportuno rivolgersi all’assistenza.

La regola pratica è osservare dove compare davvero il lampeggio. Se esiste soltanto sullo schermo dello smartphone, nella maggior parte dei casi non indica una TV guasta. Se invece il difetto è visibile direttamente e persiste cambiando sorgente, allora vale la pena approfondire. Una verifica di pochi minuti distingue un effetto della ripresa da un problema reale.