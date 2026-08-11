Se la tua TV non riproduce i file sulla chiavetta c'è solo una cosa da fare: così vedi ogni cosa

Quando una chiavetta USB collegata al televisore non mostra film o foto, spesso il problema nasce proprio lì, davanti allo schermo, appena si inserisce la pendrive nella porta USB.
Quando una chiavetta USB collegata al televisore non mostra film o foto, spesso il problema nasce proprio lì, davanti allo schermo, appena si inserisce la pendrive nella porta USB.
Valentina Giungati
Pubblicato il 11 ago 2026
Se la tua TV non riproduce i file sulla chiavetta c'è solo una cosa da fare: così vedi ogni cosa

A fermare la riproduzione possono essere formati non compatibili, file codificati in modo non supportato, programmi già presenti nella memoria o una gestione sbagliata dei dati. Succede più spesso di quanto si pensi: il gesto sembra banale — si collega la chiavetta e si aspetta il menu — ma un televisore non legge ogni archivio come farebbe un computer. Le indicazioni tecniche dei produttori, tra cui LG e Kingston, portano quasi sempre agli stessi controlli: file system, codec, alimentazione ed espulsione corretta.

Il primo controllo da fare riguarda il formato della chiavetta USB, cioè il modo in cui la memoria organizza i dati. Molti televisori smart e modelli recenti leggono senza problemi unità in FAT32, exFAT o NTFS. Possono invece non riconoscere memorie preparate in HFS+, tipico dei sistemi Apple, o in EXT4, usato spesso su Linux. Per chi guarda lo schermo, il risultato è semplice: il televisore non vede proprio la chiavetta, oppure la mostra vuota anche se sul computer i file ci sono.

Nei manuali, LG compresa, viene indicato di verificare prima i formati supportati dal televisore, perché non tutti i modelli accettano gli stessi standard. In molti casi basta collegare la memoria a un computer Windows, salvare prima i file importanti e poi rifare la formattazione in exFAT o FAT32, scegliendo in base alla dimensione dei contenuti. FAT32 è molto compatibile, ma non ama i file pesanti; exFAT è spesso più adatto ai film in alta definizione. Dipende dal televisore. E da quanto è recente.

File non letti: codec, estensioni e limiti del software del televisore

Anche se la pendrive viene riconosciuta, non è detto che il televisore riesca ad aprire ogni video o immagine. Il punto può essere il codec video, l’estensione del file o il lettore multimediale interno, che non ha la stessa libertà di un programma installato su pc. Un film in MP4, per esempio, può partire su un modello e bloccarsi su un altro se usa un codec non supportato.

Mano con chiavetta USB vicino alla porta USB laterale di un televisore, con telecomando sul mobile
Una chiavetta USB pronta per essere collegata al televisore, tipica situazione quando foto o video non vengono letti.

Lo stesso vale per MKV, AVI o per foto salvate in formati meno comuni: l’estensione che si vede nel nome del file non dice sempre tutto. La scena tipica è questa: “il file c’è, ma non si apre”, magari con un messaggio generico come “formato non valido” o “file non supportato”. Conviene quindi controllare nel manuale del televisore l’elenco dei codec compatibili e delle estensioni accettate. Se il contenuto arriva da una videocamera, da uno smartphone o da un programma di montaggio, può servire convertirlo in un formato più comune, come MP4 con codec H.264 per i video o JPEG per le fotografie. Un passaggio in più, sì. Ma spesso basta quello.

Quando il problema è la chiavetta: programmi proprietari, driver e dischi senza alimentazione

A volte il problema non è il televisore, ma la stessa memoria USB. Alcune chiavette hanno programmi di avvio automatico, sistemi di protezione, partizioni nascoste o driver proprietari pensati per funzionare su computer, non su un televisore. In questi casi l’apparecchio può fermarsi durante la lettura o non mostrare nulla.

I televisori, di norma, non gestiscono programmi installati sulla pendrive: leggono file multimediali, non applicazioni. Per questo i produttori consigliano di usare memorie “pulite”, senza cifratura, backup automatici o utility precaricate. Una chiavetta semplice, vuota e formattata nel modo giusto può andare meglio di un dispositivo più sofisticato.

Discorso simile per i dischi rigidi esterni collegati alla porta USB: alcuni richiedono più energia di quanta il televisore riesca a dare. La spia si accende, il disco vibra per qualche secondo, poi più nulla. In questi casi è meglio usare un hard disk con alimentazione esterna oppure una chiavetta USB tradizionale, che consuma meno e viene riconosciuta più facilmente.

Formattazione, espulsione sicura e backup: le mosse per evitare perdita di dati

La gestione corretta della chiavetta USB serve non solo a far leggere film e foto al televisore, ma anche a non perdere i file. Kingston, nelle indicazioni per l’uso delle memorie, raccomanda di espellere l’unità dal menu del dispositivo prima di scollegarla, evitando di tirarla via mentre è in corso una lettura o una scrittura.

La stessa cautela vale quando si decide di formattare la memoria: prima bisogna copiare film, foto e documenti su un altro supporto o nel cloud, perché la formattazione cancella tutti i file presenti. Su Windows la procedura passa da Esplora file: si seleziona l’unità USB, si apre il menu con il tasto destro e si sceglie il sistema più adatto, di solito exFAT, FAT32 o NTFS, se il televisore lo supporta.

Altrimenti il rischio è la corruzione dei dati: file che non si aprono più, cartelle illeggibili, memoria da ripristinare. I produttori ricordano che il backup resta a carico dell’utente e che le perdite dovute a rimozioni scorrette o incompatibilità, in genere, non sono coperte da garanzia. Una copia fatta prima evita il guaio più serio. Anche quando si voleva solo vedere un film sul divano.

Ti consigliamo anche

Puoi trasformare Alexa in un dispositivo di sicurezza per la tua casa senza spendere niente: così sei tranquillo e ti godi la vacanza
Casa

Puoi trasformare Alexa in un dispositivo di sicurezza per la tua casa senza spendere niente: così sei tranquillo e ti godi la vacanza
Lidl è impazzita e regala la friggitrice più desiderata del momento a 18 euro: ne ho prese 3
Casa

Lidl è impazzita e regala la friggitrice più desiderata del momento a 18 euro: ne ho prese 3
Le cose più strane che rovinano il tuo Wi-Fi: un professore svela le cause di un pessimo segnale
Casa

Le cose più strane che rovinano il tuo Wi-Fi: un professore svela le cause di un pessimo segnale
Quando ho visto l'offerta da Lidl non potevo crederci: sono corsa in negozio e ne ho presi cinque
Casa

Quando ho visto l'offerta da Lidl non potevo crederci: sono corsa in negozio e ne ho presi cinque
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×