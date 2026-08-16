Se la tua lavatrice fa questi rumori devi preoccuparti: di cosa si tratta

Secondo le indicazioni degli esperti della OCU, l’organizzazione spagnola dei consumatori, riconoscere i rumori della lavatrice mentre è in funzione può fare la differenza: alcuni suoni sono normali, altri invece possono essere il primo segnale di un guasto da controllare prima che il problema peggiori.
Secondo le indicazioni degli esperti della OCU, l’organizzazione spagnola dei consumatori, riconoscere i rumori della lavatrice mentre è in funzione può fare la differenza: alcuni suoni sono normali, altri invece possono essere il primo segnale di un guasto da controllare prima che il problema peggiori.
Valentina Giungati
Pubblicato il 16 ago 2026
Se la tua lavatrice fa questi rumori devi preoccuparti: di cosa si tratta

Una lavatrice moderna, soprattutto nei modelli più recenti con programmi rapidi, sensori di carico e funzioni di asciugatura, non è mai davvero silenziosa. Il ronzio del motore quando parte il ciclo, il gorgoglio dell’acqua durante il carico o lo scarico e qualche piccolo clic nel corso del lavaggio sono suoni ordinari.

Dipendono dall’apertura delle valvole, dal passaggio da una fase all’altra del programma o dal bucato che si assesta nel cestello. Chi la usa ogni giorno, magari la sera dopo le 20 o al mattino presto, finisce per riconoscerli senza nemmeno farci troppo caso.

Altro discorso per cigolii nuovi, scricchiolii metallici, colpi secchi o vibrazioni più forti del solito, soprattutto se compaiono all’improvviso da un lavaggio all’altro. Secondo la OCU, un rumore acuto e ripetuto può indicare l’usura dei cuscinetti del tamburo. Scosse evidenti o botte durante la centrifuga, invece, possono dipendere da un carico sistemato male o da qualche pezzo allentato. “Se il rumore cambia all’improvviso, conviene fermarsi e controllare”, ricordano spesso i tecnici. Non per creare allarme, ma per evitare che una piccola anomalia finisca per rovinare parti interne molto più costose.

Motore, acqua e clic: i rumori normali della lavatrice

Tra le cause più comuni di una lavatrice rumorosa ci sono il carico sbilanciato, un oggetto finito nel tamburo o un problema allo scarico. Un piumone troppo pesante, asciugamani tutti da una parte o poche scarpe lavate insieme possono far oscillare la macchina con forza, fino a farla “camminare” sul pavimento del bagno o della lavanderia. In altri casi, monetine, ferretti, bottoni o piccoli oggetti dimenticati nelle tasche provocano ticchettii e colpi. Un ronzio più intenso del normale, invece, può essere legato a un’ostruzione nel sistema di drenaggio, con la pompa costretta a lavorare più del dovuto.

Persona accovacciata con una mano sulla lavatrice in centrifuga, con cesta del bucato a terra
Una mano appoggiata alla lavatrice durante la centrifuga per controllare vibrazioni e rumori anomali.

Prima di contattare il servizio tecnico, gli esperti consigliano alcuni controlli semplici, sempre con l’apparecchio spento e in sicurezza. Meglio verificare che la lavatrice non sia troppo piena, distribuire meglio i capi nel cestello, controllare che non ci siano oggetti incastrati e osservare se resta stabile durante la centrifuga.

Se il rumore continua, soprattutto in presenza di cigolii, colpi forti o vibrazioni insolite, la scelta più prudente è farla vedere da un tecnico qualificato. Intervenire presto, in questi casi, può evitare una riparazione ben più pesante.

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