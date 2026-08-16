Se la tua lavatrice fa questi rumori devi preoccuparti: di cosa si tratta

Una lavatrice moderna, soprattutto nei modelli più recenti con programmi rapidi, sensori di carico e funzioni di asciugatura, non è mai davvero silenziosa. Il ronzio del motore quando parte il ciclo, il gorgoglio dell’acqua durante il carico o lo scarico e qualche piccolo clic nel corso del lavaggio sono suoni ordinari.

Dipendono dall’apertura delle valvole, dal passaggio da una fase all’altra del programma o dal bucato che si assesta nel cestello. Chi la usa ogni giorno, magari la sera dopo le 20 o al mattino presto, finisce per riconoscerli senza nemmeno farci troppo caso.

Altro discorso per cigolii nuovi, scricchiolii metallici, colpi secchi o vibrazioni più forti del solito, soprattutto se compaiono all’improvviso da un lavaggio all’altro. Secondo la OCU, un rumore acuto e ripetuto può indicare l’usura dei cuscinetti del tamburo. Scosse evidenti o botte durante la centrifuga, invece, possono dipendere da un carico sistemato male o da qualche pezzo allentato. “Se il rumore cambia all’improvviso, conviene fermarsi e controllare”, ricordano spesso i tecnici. Non per creare allarme, ma per evitare che una piccola anomalia finisca per rovinare parti interne molto più costose.

Motore, acqua e clic: i rumori normali della lavatrice

Tra le cause più comuni di una lavatrice rumorosa ci sono il carico sbilanciato, un oggetto finito nel tamburo o un problema allo scarico. Un piumone troppo pesante, asciugamani tutti da una parte o poche scarpe lavate insieme possono far oscillare la macchina con forza, fino a farla “camminare” sul pavimento del bagno o della lavanderia. In altri casi, monetine, ferretti, bottoni o piccoli oggetti dimenticati nelle tasche provocano ticchettii e colpi. Un ronzio più intenso del normale, invece, può essere legato a un’ostruzione nel sistema di drenaggio, con la pompa costretta a lavorare più del dovuto.

Una mano appoggiata alla lavatrice durante la centrifuga per controllare vibrazioni e rumori anomali.

Prima di contattare il servizio tecnico, gli esperti consigliano alcuni controlli semplici, sempre con l’apparecchio spento e in sicurezza. Meglio verificare che la lavatrice non sia troppo piena, distribuire meglio i capi nel cestello, controllare che non ci siano oggetti incastrati e osservare se resta stabile durante la centrifuga.

Se il rumore continua, soprattutto in presenza di cigolii, colpi forti o vibrazioni insolite, la scelta più prudente è farla vedere da un tecnico qualificato. Intervenire presto, in questi casi, può evitare una riparazione ben più pesante.