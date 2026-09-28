Se la porta USB non riconosce i dispositivi c'è un modo veloce per risolvere

Si aspetta il solito suono di sistema, ma niente. Oppure compare il messaggio: “dispositivo USB non riconosciuto”. Le cause, spesso, sono più semplici di quanto sembri: un cavo rovinato, driver vecchi, impostazioni di risparmio energetico o, nei casi peggiori, un guasto alla porta. Prima di pensare all’assistenza, però, conviene andare per gradi. Molte volte si risolve in pochi minuti.

Davanti a una porta USB che non riconosce i dispositivi, la prima cosa da fare è controllare ciò che si rovina più facilmente: cavo USB, connettore e periferica. Una chiavetta che non viene letta su un computer può funzionare senza problemi su un altro. Se invece non dà segni di vita da nessuna parte, è probabile che il guasto sia proprio nel dispositivo. Sembra una banalità, ma è il passaggio che molti saltano.

Meglio provare la periferica su un’altra porta USB, possibilmente su un lato diverso del portatile o sul retro del pc fisso. Da evitare, almeno in questa fase, hub economici e prolunghe. Gli hub USB non alimentati, soprattutto con hard disk esterni o lettori ottici, possono non dare abbastanza corrente. Il risultato è il solito: il disco si accende, lampeggia per qualche secondo e poi sparisce da “Esplora file” o dal Finder.

Attenzione anche al cavo. Un cavo USB danneggiato può ricaricare uno smartphone ma non trasferire dati, perché alcuni fili interni sono interrotti. Oppure può essere un cavo nato solo per la ricarica. Se il dispositivo ha un alimentatore proprio, come certe stampanti o hard disk da tavolo, va controllato che sia collegato bene. Solo dopo questi tentativi ha senso passare al sistema operativo.

Driver e aggiornamenti: dove mettere le mani su Windows e Mac

Se il dispositivo funziona su altri computer, allora il problema può essere nei driver USB o nella gestione delle periferiche. Su Windows si parte da “Gestione dispositivi”, cercandolo dal menu Start. Qui bisogna guardare se compaiono triangoli gialli, errori sui controller USB o voci come “dispositivo sconosciuto”. Spesso basta fare clic destro, scegliere “Disinstalla dispositivo” e riavviare il computer. Al nuovo avvio, Windows prova a reinstallare da solo il driver.

Controllo della connessione USB su un portatile, una delle prime prove quando un dispositivo non viene riconosciuto.

Gli aggiornamenti contano. Un sistema fermo da mesi può avere difficoltà con una periferica recente, soprattutto con hard disk esterni, adattatori di rete, dock USB-C o stampanti multifunzione. Da “Windows Update” conviene controllare sia gli aggiornamenti principali sia quelli facoltativi: a volte proprio lì si trovano i driver del produttore. Su macOS, invece, driver e compatibilità passano soprattutto dagli aggiornamenti di sistema, disponibili nelle impostazioni del Mac.

C’è poi il programma del produttore. Alcuni dispositivi, come scanner professionali, tavolette grafiche o interfacce audio, hanno bisogno di pacchetti dedicati scaricati dal sito ufficiale. Meglio non affidarsi a portali sconosciuti: si rischia di installare versioni vecchie o software indesiderati. Se il problema è comparso dopo un aggiornamento, può aiutare fare il percorso inverso: rimuovere il driver appena installato e mettere una versione stabile indicata dal produttore.

Risparmio energetico: quando è il computer a spegnere la porta USB

Una porta USB non funzionante non è sempre davvero guasta. Nei portatili, soprattutto quando vanno a batteria, il sistema può spegnere alcune porte per consumare meno. Su Windows l’opzione da controllare è la sospensione selettiva USB, dentro le impostazioni avanzate del piano di alimentazione. Se è attiva, può togliere corrente a una periferica inattiva e, in alcuni casi, impedire che venga riconosciuta quando la si collega di nuovo.

Sempre in “Gestione dispositivi”, sotto “Controller USB”, si può aprire la scheda di ogni “Hub radice USB” o voce simile e controllare “Risparmio energia”. Qui spesso c’è la casella “Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia”. Disattivarla, almeno per prova, è una delle mosse più consigliate quando mouse, tastiere o dischi esterni si scollegano senza una ragione chiara.

Sui computer più recenti entra in gioco anche la porta USB-C, che può servire per dati, ricarica e uscita video. Ma non tutti i cavi USB-C sono uguali. Alcuni fanno solo ricarica, altri permettono anche il trasferimento dati ad alta velocità. E certi adattatori multiporta hanno bisogno di alimentazione esterna per funzionare in modo stabile. In questi casi la differenza tra cavo, porta e adattatore non si vede subito, ma può essere decisiva.

Guasto hardware: i segnali da riconoscere prima dell’assistenza

Se nessun dispositivo viene riconosciuto dalla stessa porta USB, mentre le altre funzionano, il sospetto passa all’hardware. I segnali più comuni sono connettori allentati, contatti piegati, interruzioni quando si muove appena il cavo o assenza totale di alimentazione. Su un portatile usato ogni giorno, tra caricabatterie, chiavette e adattatori, l’usura della porta non è affatto rara.

Prima di portare il computer in assistenza, vale la pena fare ancora due prove. La prima è un riavvio completo, non la semplice sospensione: spegnere il dispositivo, scollegare alimentatore e periferiche, aspettare qualche minuto e riaccendere. La seconda, quando possibile, è controllare se la periferica viene vista dal BIOS/UEFI o da un supporto avviabile. Se non compare neppure fuori dal sistema operativo, l’ipotesi software diventa meno probabile.

Come soluzione provvisoria si può usare un hub USB alimentato o un’altra porta, purché stabile. Su un desktop, una scheda PCIe con nuove porte USB può costare meno di una riparazione complessa. Sui notebook, invece, la sostituzione della porta richiede spesso l’intervento di un tecnico. Se nella porta sono entrati liquidi, polvere compatta o frammenti metallici, meglio non insistere: forzare il connettore può peggiorare il danno. In questi casi una diagnosi rapida può evitare spese più alte.