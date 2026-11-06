Se la luminosità dello smartphone continua a peggiorare quando sei fuori casa, devi disattivare l'impostazione nascosta

Quando lo schermo dello smartphone diventa improvvisamente difficile da leggere sotto il sole, anche con la luminosità al massimo, trovare una spiegazione non è sempre semplice.

Il problema può emergere mentre si seguono le indicazioni di Google Maps, si scatta una fotografia oppure si consulta un messaggio all’aperto. Sui Samsung Galaxy recenti il comportamento non è necessariamente indice di un guasto, e alcune funzioni possono influire sulla leggibilità dello schermo. Prima di cambiare impostazioni, conviene capire quando si verifica il calo e quali conseguenze potrebbero avere gli interventi disponibili.

Il picco di luminosità non dipende dal cursore manuale

Portare al massimo il cursore della luminosità manuale non vuol dire, per forza, arrivare alla luminosità massima indicata da Samsung. Nel caso del Galaxy S25, la scheda tecnica parla di fino a 2.600 nit di luminosità di picco. Ma quel valore si raggiunge solo in certe condizioni: deve essere attiva la luminosità adattiva, il sensore frontale deve rilevare luce solare diretta e il sistema deve far partire la modalità ad alta luminosità. Con la regolazione manuale al massimo, anche attivando Luminosità extra, lo schermo può fermarsi molto prima, su livelli più vicini all’uso normale che al picco promesso.

All’aperto interviene anche Vision Booster, la funzione Samsung che ritocca colori e contrasto per rendere più leggibili testi, mappe e icone sotto il sole. All’inizio fa il suo lavoro. Poi il telefono comincia a scaldarsi: display, processore, batteria e vetro esposto alla luce lavorano tutti insieme. Quando la temperatura interna supera una certa soglia, indicata da diverse prove d’uso attorno ai 40 gradi, la gestione termica taglia la potenza del pannello. E l’effetto si vede subito: la luminosità cala di colpo, proprio nel momento in cui servirebbe di più.

Good Guardians e Thermal Guardian: il controllo nascosto è qui

Il comando per intervenire non si trova nelle normali Impostazioni Samsung. Bisogna passare da Good Guardians, un’app ufficiale Samsung disponibile sul Galaxy Store, non sul Play Store, e di solito non già installata. Una volta scaricata, va aperta e va aggiunto il modulo Thermal Guardian, quello che controlla la temperatura del dispositivo. Non è un percorso immediato, e infatti molti utenti non ci arrivano mai.

Dentro Thermal Guardian si vedono le temperature di CPU, batteria e scocca. C’è anche un cursore che permette di spostare la soglia oltre la quale il telefono inizia a limitare prestazioni e luminosità. Il margine concesso da Samsung è ridotto, fino a due gradi: un segnale chiaro che su questi parametri il produttore non lascia troppo spazio. Anche alzare la soglia di un solo grado, però, può ritardare il calo della luminosità all’aperto. Nel pannello avanzato c’è poi un’opzione legata alla riduzione della luminosità quando il telefono si scalda: disattivarla può contenere l’abbassamento automatico dello schermo, lasciando comunque attive le altre protezioni termiche.

Più visibilità all’aperto, ma anche più calore e meno batteria

Togliere o rendere meno aggressivo il limite sulla luminosità sotto calore può rendere lo smartphone molto più usabile fuori casa, soprattutto con navigazione, foto, messaggi o mappe. Il prezzo, però, c’è. Il telefono può diventare più caldo al tatto, specie nelle giornate estive o quando è già sotto sforzo. E la batteria si scarica più rapidamente, perché un pannello OLED tenuto molto luminoso consuma di più. Non è una modifica pensata per aumentare le prestazioni: serve soprattutto a recuperare leggibilità.

Per avere il risultato migliore conviene comunque lasciare attiva la luminosità adattiva, anche se può sembrare strano: in manuale, di solito, il display non arriva al suo vero picco. Può aiutare anche il tema scuro, perché su un pannello OLED i pixel neri o molto scuri consumano meno energia e producono meno calore. La regola pratica è semplice: se il Galaxy si oscura al sole dopo pochi minuti, il problema potrebbe non essere il sole. Potrebbe essere una protezione nascosta che sta facendo esattamente quello per cui è stata progettata.