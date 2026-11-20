Spesso dietro quei colpi secchi ci sono cause molto più banali: un carico sbilanciato, il pavimento non in piano, qualche oggetto lasciato nelle tasche o un’installazione fatta a metà. Lo ricordano anche produttori come Samsung, LG e Whirlpool, che nei manuali invitano a fare alcuni controlli semplici prima di chiamare il tecnico. Il momento più delicato è quello in cui il cestello accelera per strizzare i tessuti: basta una coperta ammucchiata da una parte, una moneta o un piedino regolato male per trasformare un lavaggio normale in una serie di rumori preoccupanti.

Non tutti i rumori devono far pensare al peggio. Una lavatrice fa suoni diversi mentre carica l’acqua, la scarica, cambia fase o avvia la centrifuga. Il motore sale di giri, le valvole si aprono e si chiudono, il cestello si assesta: sono rumori di funzionamento, di solito brevi e regolari. Il discorso cambia se compaiono colpi ripetuti, vibrazioni forti o se la macchina inizia a spostarsi sul pavimento. In quel caso conviene fermarsi e capire quando succede, e con quale tipo di bucato.

Se il rumore si presenta solo con certi lavaggi, la causa può essere nei capi inseriti, non nella macchina. Attenzione anche ai dettagli: bottoni metallici, cerniere, fibbie e decorazioni rigide possono battere contro le pareti interne. Girare i vestiti al rovescio prima del lavaggio aiuta a ridurre il problema.

Centrifuga, carichi sbilanciati e capi pesanti: perché il cestello colpisce

La fase più critica resta la centrifuga. Qui il cestello gira ad alta velocità e ogni squilibrio di peso si sente di più. Una toalla grande, una coperta, un accappatoio o un paio di jeans pesanti, lavati insieme a pochi capi leggeri, possono finire tutti da un lato e far “tirare” la lavatrice. La macchina prova a correggere: rallenta, riparte, cerca di distribuire meglio il carico. A volte ci riesce, altre no, e allora arrivano colpi e vibrazioni.

Un piedino non in piano può aumentare vibrazioni e rumori della lavatrice, soprattutto in centrifuga.

Il rimedio indicato dai produttori è semplice: mettere in pausa il ciclo, aprire lo sportello quando è possibile e sistemare meglio la biancheria nel cestello. Se il carico è troppo piccolo, si possono aggiungere capi di peso simile; se è troppo pieno, va alleggerito. Anche riempire troppo la lavatrice aumenta il rumore, perché i tessuti non hanno spazio per muoversi. Prima di avviare il programma, meglio distribuire i capi attorno al cestello, senza lasciarli ammucchiati in un punto solo.

Pavimento, piedini e distanze: gli errori di installazione che amplificano le vibrazioni

Un’altra causa comune delle vibrazioni della lavatrice è un appoggio instabile. Se l’elettrodomestico oscilla quando lo si spinge con cautela da un lato all’altro, bisogna controllare i piedini regolabili. Di solito si ruotano in un senso per abbassarli e nell’altro per alzarli, seguendo le istruzioni del modello. Poi c’è un passaggio spesso dimenticato: stringere la ghiera o il dado di sicurezza contro la base della macchina, così il piedino resta fermo. Tutti e quattro devono poggiare bene a terra, senza punti sospesi.

Altrimenti, quando il cestello prende velocità, la lavatrice può muoversi e battere. Conta anche lo spazio attorno: se è troppo vicina a un muro, a un mobile o a un altro elettrodomestico, anche una vibrazione normale può sembrare molto più forte. Lasciare qualche centimetro aiuta a evitare urti, migliora la ventilazione e rende più semplice intervenire sul retro, se serve.

Oggetti dimenticati, filtro e bulloni di trasporto: la checklist finale dei produttori

Prima di chiamare l’assistenza, i produttori consigliano tre controlli: tasche, filtro di scarico e, nelle lavatrici a carica frontale, bulloni di trasporto. Monete, chiavi, forcine e piccoli oggetti metallici possono battere nel cestello o finire nel filtro, rallentando lo scarico dell’acqua e creando rumori strani.

La pulizia periodica del filtro, con la macchina spenta e seguendo il manuale, serve a togliere pelucchi e residui. Poi ci sono i bulloni posteriori, montati per bloccare il cestello durante il trasporto: se restano al loro posto dopo l’installazione, la lavatrice può vibrare molto e fare rumori forti. Vanno tolti con la chiave fornita nel kit e i fori devono essere chiusi con i tappi in plastica.

I bulloni, però, meglio conservarli: possono servire in caso di trasloco. Alcuni modelli prevedono anche una calibrazione dopo l’installazione o dopo uno spostamento, così la macchina legge meglio il peso del carico. Se, dopo tutti questi controlli, il rumore resta forte o compare anche a cestello vuoto, allora è il momento di chiedere una verifica tecnica.