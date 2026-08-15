Se in estate il tuo telefono si spegne da solo c'è un motivo preciso e devi intervenire

Il telefono, in sostanza, taglia l’alimentazione quando non riesce più a leggere o gestire bene energia, temperatura e componenti interni. Il primo indizio, spiegano i tecnici dell’assistenza mobile, non è nascosto in laboratorio: è sul display, nella percentuale di carica che compare pochi istanti prima dello schermo nero.

Prima di pensare a una riparazione, c’è un dato da guardare con attenzione: a quale percentuale si spegne lo smartphone. Se il blackout si ripete più volte intorno al 20%, al 30% o al 40%, e lo fa con una certa regolarità, il sospetto principale cade sulla batteria, più che sul sistema operativo. Il telefono mostra ancora carica, certo. Ma la cella interna potrebbe non essere più in grado di reggere il voltaggio necessario.

Il discorso cambia se lo spegnimento arriva una volta al 70%, poi al 45%, poi magari mentre si apre un’app, senza un filo logico. In quel caso l’attenzione si sposta sul software dello smartphone, sulle app installate da poco o su un aggiornamento finito male. Nei centri assistenza lo ripetono spesso: segnare orario e percentuale aiuta più di quanto si pensi. Una nota presa al volo, anche alle 8.15 del mattino dopo l’ennesimo riavvio, può rendere la diagnosi molto più rapida.

Batteria usurata o incapace di reggere i picchi: i segnali da riconoscere

Una batteria usurata non significa soltanto meno autonomia. A volte vuol dire anche non riuscire più a sostenere i picchi di energia richiesti dal telefono. Succede quando si apre la fotocamera, si avvia un gioco pesante o si registra un video, magari con la carica ancora sopra il 50%. Lo schermo diventa nero, il dispositivo si riaccende dopo qualche minuto e sembra tutto a posto. Sembra, appunto.

Uno smartphone con schermo spento accanto al cavo di ricarica, tipica scena di troubleshooting quando si spegne da solo.

Sugli iPhone lo stato della batteria si controlla da Impostazioni, poi Batteria e Stato e carica della batteria: lì Apple indica la capacità massima residua e segnala se serve assistenza. Su molti Android, invece, il percorso cambia in base al marchio. Alcuni modelli recenti mostrano la salute della batteria nel menu dedicato, altri richiedono app affidabili o un controllo in assistenza. Se la capacità è scesa molto, o se gli spegnimenti arrivano sempre quando il telefono è sotto sforzo, la sostituzione resta spesso l’unica strada concreta. Non una pulizia, non un trucco.

Software instabile, app difettose e calibrazione: cosa controllare prima dell’assistenza

Quando la percentuale cambia ogni volta e non c’è uno schema chiaro, il problema può partire da un software instabile. Un aggiornamento interrotto, file di sistema danneggiati o un’app che consuma troppe risorse possono mandare in crisi il telefono fino a farlo spegnere. Prima di portarlo in assistenza, vale la pena provare un riavvio forzato, tenendo premuto il tasto di accensione per alcuni secondi, e poi vedere se il problema si ripresenta.

Un altro controllo semplice è rimuovere l’ultima app installata, soprattutto se gli spegnimenti sono iniziati subito dopo. Su Android può essere utile svuotare la cache di sistema, mentre su iPhone conviene verificare se ci sono aggiornamenti correttivi. C’è poi la calibrazione della batteria, una procedura che aiuta il sistema a leggere meglio la carica reale. Non ripara una cella consumata, è bene dirlo. Però può correggere indicazioni sbagliate sul display. In pratica: se il telefono crede di avere ancora energia e invece non ne ha, la calibrazione può ridurre l’errore di lettura.

Calore, urti e acqua: quando lo spegnimento indica un problema hardware

Il surriscaldamento dello smartphone è un’altra causa da non sottovalutare, soprattutto in estate o durante l’uso prolungato di GPS, fotocamera, giochi e ricarica rapida. Se il telefono è caldo al tatto e si spegne sotto il sole, magari lasciato sul cruscotto dell’auto o collegato al caricatore, il sistema può intervenire per proteggere processore, batteria e scheda madre. La prima cosa da fare, in questi casi, è semplice: lasciarlo raffreddare, togliere la cover e non usarlo mentre è in carica.

Più delicato il caso di una caduta o di un contatto con liquidi. Anche uno smartphone con resistenza all’acqua può riportare danni a connettori, batteria o scheda madre, soprattutto se ha già qualche anno o se la scocca non è più integra. Se gli spegnimenti sono iniziati dopo un urto, dopo una giornata in spiaggia o dopo essere finito sotto la pioggia, la pista da seguire è quella dell’hardware. A quel punto, dopo riavvii, aggiornamenti e controlli sulle app, rivolgersi a un servizio tecnico è la scelta più prudente: una diagnosi con strumenti dedicati può capire se il guasto riguarda la batteria o componenti interni, prima che il problema peggiori.