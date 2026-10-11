Se il tuo telefono rivela "umidità" nel sensore c'è solo un'azione che risolve tutto

Quando sul telefono compare un avviso relativo alla porta di ricarica, una reazione impulsiva può trasformare un piccolo inconveniente in un problema molto più serio.

Il messaggio di umidità rilevata può comparire anche senza che il dispositivo sia finito in acqua, sorprendendo chi deve ricaricarlo. Tra USB-C e Lightning, le situazioni che fanno scattare la protezione sono diverse e non sempre evidenti. Capire come agire evita di danneggiare il connettore di ricarica proprio nel tentativo di risolvere l’avviso.

Perché compare l’allerta liquido su Android e iPhone

L’avviso di liquido rilevato non è un capriccio del telefono. È una protezione prevista dai principali produttori. Nei modelli più recenti, i sensori nel porto di ricarica leggono le variazioni della resistenza elettrica: se acqua, sudore o condensa cambiano il contatto, il dispositivo blocca o limita la ricarica.

Su molti Samsung Android compare l’icona della goccia d’acqua e la carica si interrompe; su iPhone, iOS mostra il messaggio “liquido rilevato” e sospende per un po’ energia e trasferimento dati. Nelle guide ufficiali di supporto Apple e Samsung il senso è chiaro: è una misura pensata per evitare danni alla scheda logica. Tradotto: il telefono sta dicendo di non collegarlo adesso.

Il rischio nascosto: cortocircuiti e migrazione elettrochimica

Il problema non è solo l’acqua che si vede. Anche poca umidità nel connettore può bastare, se passa corrente. Uno studio del Center for Advanced Life Cycle Engineering dell’Università del Maryland, dedicato alla migrazione elettrochimica nei circuiti stampati, spiega che l’elettricità può favorire la dissoluzione dei metalli e la formazione di piccoli ponti conduttivi, i cosiddetti dendriti. Sono minuscoli, quasi invisibili. Ma possono provocare un cortocircuito.

Per questo forzare il caricatore, magari inserendolo più volte “per vedere se parte”, può trasformare un semplice avviso in un danno serio alla scheda madre del telefono. E non sempre il guasto si vede subito: prima la ricarica diventa instabile, poi arrivano spegnimenti improvvisi, infine l’assistenza.

La procedura sicura dei produttori e gli errori da evitare

La procedura indicata dai produttori è semplice: scollegare subito il cavo e lasciare asciugare il telefono con calma. Prima si stacca il caricatore dalla presa e dallo smartphone, poi si tiene il dispositivo con il porto di ricarica rivolto verso il basso, scuotendolo piano per far uscire eventuali gocce. Dopo va lasciato in un posto asciutto e ventilato per almeno 30 minuti; nei casi più difficili può servire anche un’intera giornata.

Niente phon, termosifoni o microonde: il calore eccessivo può rovinare guarnizioni, schermo e componenti interni. Meglio evitare anche cotton fioc, carta assorbente e spilli, perché possono piegare i pin o spingere lo sporco più dentro.

E no, il riso non è una soluzione sicura: polvere e amido possono finire nel connettore e peggiorare le cose. Se dopo diverse ore l’avviso di umidità nel sensore resta attivo, la scelta più prudente è rivolgersi all’assistenza. Costa meno di una scheda logica bruciata.