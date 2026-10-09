Se il tuo telefono mostra le 2 frecce e il simbolo del Wi-Fi dovresti sapere cosa significano

Quel piccolo simbolo con il Wi-Fi e due frecce può comparire all’improvviso su alcuni Samsung Galaxy e spesso crea più dubbi del necessario.

In realtà è collegato a una funzione pensata per far comunicare direttamente dispositivi vicini. Si chiama Wi-Fi Direct e può tornare utile per trasferire file, stampare documenti o condividere contenuti senza passare dal router. Capire cosa indica permette anche di sapere quando lasciarla attiva e quando, invece, non serve.

Il simbolo nella barra di stato: come riconoscerlo e perché compare

L’icona è piccola e può passare inosservata. Si vede accanto al normale simbolo del Wi-Fi: ci sono due frecce rivolte verso il centro. Su molti Samsung Galaxy, come spiegano le pagine di supporto Samsung e come riportato anche da Giga.de, quel simbolo segnala la presenza di Wi-Fi Direct.

Non è un guasto, non indica un problema con la linea e non c’entra il modem. Significa solo che il telefono può creare un collegamento diretto con un altro dispositivo compatibile. Può comparire dopo aver aperto le impostazioni di rete, mentre il telefono cerca dispositivi vicini o quando un’app prova a inviare contenuti a una stampante, a un televisore o a un altro smartphone. È facile fraintenderla: nei forum di assistenza molti utenti pensano subito a un problema del router. In realtà, il router non è coinvolto.

Wi-Fi Direct senza router: come funziona il collegamento tra dispositivi

La caratteristica di Wi-Fi Direct è proprio questa: mette in contatto due dispositivi con connessione Wi-Fi senza usare la rete di casa. Non servono la password del router né il passaggio dal modem. I dispositivi creano una connessione diretta, temporanea, gestita dal sistema.

Su uno smartphone Samsung di solito si arriva alla funzione da Impostazioni, poi Connessioni e quindi Wi-Fi. In molti modelli bisogna aprire il menu con i tre puntini in alto a destra e scegliere Wi-Fi Direct. A quel punto il telefono cerca gli apparecchi compatibili nelle vicinanze.

Perché il collegamento riesca, però, la stessa funzione deve essere attiva anche sull’altro dispositivo: può essere un secondo smartphone, un tablet, un computer, una fotocamera o una stampante wireless. Poi va confermata la richiesta sullo schermo. Nulla di complicato, ma l’icona può spiazzare chi non l’ha mai vista.

Quando conviene usarlo: trasferimenti, stampa e streaming più rapidi del Bluetooth

Nella vita di tutti i giorni, Wi-Fi Direct è utile soprattutto per inviare foto, video o documenti pesanti senza usare cavi, cloud o allegati email troppo grandi. Rispetto al Bluetooth, può essere più veloce, perché si basa sul Wi-Fi ed è più adatto ai file di grandi dimensioni.

Non è sempre indispensabile: per un contatto o una singola foto, il Bluetooth basta ancora. Ma se bisogna trasferire una cartella di immagini da uno smartphone a un tablet, mandare un file a una stampante compatibile o condividere contenuti multimediali tra dispositivi vicini, la differenza si vede.

Alcune fotocamere e stampanti usano proprio questo sistema per collegarsi al telefono senza procedure lunghe. Quindi, se compare l’icona con le due frecce sul Wi-Fi, non c’è motivo di preoccuparsi: indica solo una funzione pensata per far comunicare più in fretta i dispositivi vicini. Se non serve, si può lasciarla disattivata dalle impostazioni.