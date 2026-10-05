Se il tuo iPhone si riavvia da solo c'è un problema che dovresti risolvere

Al momento il problema sembra legato più al software che all’hardware. Prima di rivolgersi all’assistenza, però, ci sono alcuni controlli da fare.

Il racconto, nelle segnalazioni, è quasi sempre lo stesso: l’iPhone 18 Pro si spegne e si riaccende da solo. A volte succede mentre il telefono è in mano, altre quando è fermo sul tavolo, con lo schermo bloccato. C’è chi dice di aver visto il riavvio durante una chiamata, chi mentre usava la fotocamera, Mappe o le app di messaggistica. “È successo tre volte in una mattina, senza avvisi”, ha scritto un utente sul forum della community Apple, spiegando di non aver ricevuto alcun messaggio di errore prima dello spegnimento.

Il problema vero non è tanto il singolo episodio, quanto il fatto che possa ripetersi. Un telefono che si riavvia mentre si paga con Apple Pay, si registra un video o si segue un percorso in auto diventa poco affidabile. Dalle segnalazioni raccolte, comunque, non tutti i dispositivi risultano coinvolti e al momento non ci sono indicazioni ufficiali su un difetto diffuso della linea iPhone 18 Pro. Per questo il primo punto è capire se si tratta di un caso isolato o di un problema ricorrente, magari comparso dopo un aggiornamento o dopo l’installazione di una nuova app.

La causa più probabile: bug di iOS, app in conflitto o impostazioni da controllare

La pista più probabile, almeno nelle prime verifiche, resta quella di un bug software di iOS o di un conflitto con app non ancora del tutto pronte per il nuovo modello. Non sarebbe una novità nelle settimane successive al lancio di un dispositivo: arrivano aggiornamenti ravvicinati, alcune applicazioni devono adattarsi al sistema e qualche processo in background può comportarsi in modo anomalo. Apple, finora, non ha indicato una causa unica. E senza un controllo tecnico sul singolo telefono non si può parlare di guasto certo.

Uno smartphone in fase di riavvio su una scrivania: l’immagine accompagna l’articolo sui riavvii improvvisi e sulle possibili correzioni software.

Tra gli elementi da verificare ci sono anche impostazioni di sistema, profili aziendali, VPN, app di sicurezza, widget sempre attivi e servizi che lavorano in background usando spesso posizione, fotocamera o rete. Un altro dettaglio importante riguarda la batteria: se il riavvio avviene sempre sotto una certa percentuale di carica, oppure quando il telefono si scalda durante la ricarica rapida o la registrazione video, il quadro cambia. Non vuol dire per forza che ci sia un danno hardware. Ma è un indizio da segnare, insieme a orario e condizioni in cui si verifica il problema.

Come provare a risolvere: aggiornamento iOS, riavvio forzato e controllo delle app

Il primo passo è controllare se è disponibile un aggiornamento iOS. Si va in Impostazioni, poi Generali e Aggiornamento Software, per verificare se Apple ha già rilasciato una correzione. Meglio installarla con il telefono collegato al Wi-Fi e con almeno il 50% di batteria. Ancora meglio dopo aver fatto un backup su iCloud o su computer. Se il problema dipende da una parte del sistema operativo, questa è spesso la soluzione più rapida.

Se l’iPhone 18 Pro continua a riavviarsi, si può provare con il riavvio forzato: pressione rapida su volume su, pressione rapida su volume giù, poi pressione prolungata del tasto laterale finché compare il logo Apple. Non è il normale spegnimento: serve a sbloccare eventuali processi rimasti bloccati. Subito dopo conviene guardare le app installate negli ultimi giorni. Quelle da aggiornare vanno aggiornate, quelle meno affidabili possono essere rimosse per qualche ora, così da capire se i riavvii si fermano. In alcuni casi può aiutare anche disattivare temporaneamente VPN, tastiere di terze parti, profili di configurazione e automazioni particolarmente spinte.

Un controllo utile passa anche dai dati di analisi del dispositivo, nella sezione privacy e sicurezza delle impostazioni. Se compaiono più volte voci come “panic” o errori ravvicinati, potrebbe esserci un blocco più serio, anche se leggere quei registri non è semplice per tutti. Meglio evitare mosse drastiche senza un backup. Solo se i riavvii restano frequenti ha senso valutare il ripristino delle impostazioni o il ripristino completo tramite computer. Quest’ultima operazione cancella il contenuto del telefono e va fatta con attenzione.

Quando chiamare l’assistenza Apple: i segnali da non ignorare e i dati da salvare

Se il telefono si riavvia anche dopo l’aggiornamento di iOS, senza app di terze parti installate o subito dopo un ripristino pulito, è il caso di contattare l’assistenza Apple. Lo stesso vale se il dispositivo si scalda troppo, non completa l’avvio, si blocca durante la ricarica o si riavvia ogni pochi minuti. In situazioni del genere il problema potrebbe riguardare batteria, memoria, scheda logica o altri componenti interni. La conferma, però, può arrivare solo da una diagnosi tecnica.

Prima di consegnare l’iPhone 18 Pro in assistenza, la cosa più importante è salvare i dati: backup su iCloud, su Mac tramite Finder o su PC con l’app Apple Devices. Vanno controllati anche foto, chat, codici di autenticazione, carte in Wallet e documenti non sincronizzati. In negozio, o tramite supporto online, l’operatore può chiedere quando sono iniziati i riavvii, quante volte capitano al giorno e se compaiono dopo attività precise. Sono dettagli semplici, ma utili. Davanti a un riavvio che sembra casuale, una piccola cronologia degli episodi può fare la differenza tra un tentativo generico e una diagnosi più precisa.