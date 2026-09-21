Se il tuo condizionatore riporta FL c'è una cosa che devi controllare prima di spegnerlo del tutto

La sigla, non sempre chiara per chi non ha il manuale sotto mano, di solito significa “Full Level”, cioè livello pieno. Nella maggior parte dei casi non è un guasto serio. Però va gestito subito: se lo si ignora, il condizionatore può bloccarsi o spegnersi da solo. E in piena estate, magari alle 23 con la stanza ancora bollente, non è proprio una bella scoperta.

Il condizionatore portatile raffredda l’aria e, mentre lavora, toglie anche una parte dell’umidità presente nella stanza. Quell’acqua, sotto forma di condensa, deve finire da qualche parte. Nei modelli più diffusi viene raccolta in una vaschetta interna, in un piccolo serbatoio oppure scaricata attraverso un tubo, se l’apparecchio lo prevede. Quando il contenitore arriva al limite, sul display compare FL: è il modo con cui la macchina avvisa che non può continuare a funzionare così.

Il messaggio può presentarsi più spesso con l’aria molto umida, dopo molte ore di utilizzo o in stanze poco arieggiate, come camere da letto, mansarde e locali seminterrati. Nei manuali dei principali produttori viene indicato come un sistema di sicurezza pensato per evitare traboccamenti e danni alle parti interne. In sostanza, il condizionatore si ferma prima che l’acqua finisca dove non dovrebbe. Un avviso semplice, ma da non sottovalutare.

Serbatoio pieno: come drenare l’acqua in sicurezza e quando farlo

Quando appare FL, la prima cosa da fare è spegnere il condizionatore portatile e staccare la spina dalla presa. Senza tirare il cavo e senza spostare l’apparecchio mentre è ancora acceso. Solo dopo conviene cercare il tappo di scarico, di solito nella parte bassa posteriore, e mettere sotto una bacinella bassa, un vassoio o un asciugamano spesso. Alcuni utenti, nei forum di assistenza, raccontano di aver inclinato la macchina per “fare prima”. Meglio evitare: l’acqua può raggiungere circuiti o parti non protette.

Svuotamento della condensa da un condizionatore portatile, operazione utile quando compare il codice FL.

Lo svuotamento va fatto con calma, lasciando uscire tutta la condensa prima di richiudere bene il tappo. Se il modello ha un tubicino per lo scarico continuo, bisogna controllare che non sia piegato, ostruito o sistemato più in alto rispetto al punto da cui esce l’acqua. Sembra un dettaglio, ma può bastare per far ricomparire il codice dopo pochi minuti. In caso di dubbi, il manuale resta il riferimento più sicuro: ogni marca può avere un sistema di drenaggio leggermente diverso, anche tra modelli molto simili.

Umidità, filtri e posizionamento: perché l’errore FL può tornare

Se il messaggio FL ricompare spesso, non è detto che il problema sia solo un serbatoio troppo piccolo. Nelle giornate afose il condizionatore raccoglie più acqua, perché non lavora soltanto sulla temperatura ma anche sull’umidità ambientale. Una stanza con finestre aperte, panni stesi o molte persone all’interno può riempire la vaschetta molto più in fretta del previsto. In questi casi, svuotarla una volta al giorno può non bastare.

Poi ci sono i filtri dell’aria, spesso dimenticati. Se sono sporchi, l’aria passa peggio, la macchina fa più fatica e può gestire male la condensa. Conta anche dove viene sistemato l’apparecchio: se non è in piano, il livello dell’acqua può essere letto in modo scorretto oppure la vaschetta può non lavorare come dovrebbe. Meglio appoggiarlo su una superficie stabile, lontano da tende, muri troppo vicini e mobili che coprono la griglia. Sono accorgimenti piccoli, ma incidono.

Da P1 a HP: gli altri codici da non ignorare prima di chiamare un tecnico

Non tutti i display usano le stesse sigle. Alcuni modelli indicano il serbatoio pieno con P1 invece che con FL. La sigla TP, invece, può segnalare una posizione sbagliata della vaschetta o del serbatoio, magari inserito male dopo la pulizia. In questi casi conviene spegnere l’apparecchio, controllare l’alloggiamento e riaccenderlo solo dopo aver verificato che tutto sia agganciato bene. Se il codice sparisce, la causa era quella.

Altri messaggi meritano più attenzione. E1 può riguardare il sensore della temperatura ambiente, mentre E4 o F4 sono spesso legati alla batteria evaporante, che a seconda del modello può essere troppo fredda, congelata o surriscaldata. La sigla HP può invece indicare una pressione elevata, dovuta a un filtro ostruito, a un passaggio dell’aria bloccato o a uno scarico non libero. Se dopo pulizia dei filtri, drenaggio e corretto posizionamento l’errore resta, meglio fermarsi e chiamare un tecnico qualificato. Insistere può trasformare un avviso gestibile in una riparazione più cara.