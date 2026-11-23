Al riavvio, infatti, Android deve rimettere in moto servizi, notifiche e attività in background. Non è quasi mai colpa del tasto di accensione. Il nodo è quei secondi — a volte minuti — in cui lo smartphone sembra pronto, ma non lo è davvero. Una mano può arrivare da una voce un po’ nascosta nelle impostazioni Android: la gestione delle app in avvio automatico.

Il momento più delicato arriva appena digitato il PIN della SIM o il codice di sblocco. La home compare, WhatsApp è lì, il browser pure, magari si prova ad aprire la fotocamera. E invece il telefono tentenna. Nella maggior parte dei casi non si tratta di un guasto: è il sistema che sta ancora “riprendendo fiato”. Android riattiva servizi interni, sincronizzazioni e applicazioni rimaste in attesa.

Riavviare il telefono, va detto, fa anche bene: libera memoria, chiude processi rimasti aperti e può sistemare piccoli intoppi. Però, subito dopo l’accensione, lo smartphone deve ricostruire parecchie cose: dalla rete mobile ai widget, fino alle notifiche. Se nello stesso momento partono troppe app, l’effetto è quello di un dispositivo impallato. Anche quando, sulla carta, l’hardware avrebbe tutta la forza per reggere.

Il ruolo delle app in avvio automatico e dei processi in background

Le app in avvio automatico sono quelle autorizzate a partire da sole appena il telefono si accende. Non serve aprirle a mano. Alcune lo fanno per motivi utili: ricevere messaggi, aggiornare il calendario, controllare dispositivi smart, tenere attivi servizi di sicurezza. Altre, però, si mettono in moto in background anche quando non servono subito. Ed è lì che cominciano i rallentamenti.

Schermata impostazioni su smartphone: un richiamo alla gestione delle app in avvio automatico che possono rallentare l’accensione.

Non bisogna prendersela con tutti i processi in background: molti sono necessari perché lo smartphone funzioni bene. Il problema nasce quando diventano troppi. Dopo mesi di installazioni, app provate una volta e dimenticate, giochi con notifiche ancora attive o servizi commerciali che cercano aggiornamenti appena il sistema riparte, memoria e processore vengono chiamati a fare tutto insieme. Risultato: si tocca lo schermo e la risposta arriva in ritardo.

Come indicano anche diverse guide tecniche su Android, ridurre le applicazioni autorizzate a partire da sole può rendere più rapido l’avvio “vero” del telefono. Non sempre accorcia il tempo fisico di accensione. Però taglia l’attesa tra la comparsa della schermata iniziale e il momento in cui lo smartphone diventa davvero utilizzabile.

Dove trovare l’impostazione: percorsi, nomi e differenze tra produttori

La voce giusta si trova di solito nelle impostazioni Android, ma il percorso cambia da marchio a marchio. Su molti telefoni si parte da Impostazioni, poi Applicazioni, quindi si cerca una sezione chiamata Avvio applicazioni, Avvio automatico o qualcosa di simile. In alcuni modelli compare anche l’opzione per “gestire tutto automaticamente”, lasciando al sistema la scelta delle app da avviare.

Passando alla gestione manuale, per ogni applicazione possono comparire voci diverse: avvio automatico, avvio secondario ed esecuzione in background. La prima permette all’app di partire appena il telefono viene acceso. La seconda consente un’apertura indiretta, per esempio quando un’altra app richiama un suo servizio. La terza riguarda la possibilità di restare attiva anche dopo aver chiuso la schermata principale.

I nomi, però, non sono uguali per tutti. Su Xiaomi, Honor, Oppo, Realme, Samsung o Motorola le etichette possono cambiare, perché ogni produttore personalizza Android a modo suo. La strada più rapida è spesso usare la barra di ricerca dentro le impostazioni e scrivere “avvio automatico”, “app di avvio” o “background”. In pochi secondi si arriva alla lista. Poi serve solo un po’ di pazienza, una app alla volta.

Quali app disattivare senza compromettere notifiche e funzioni essenziali

La regola di base è semplice: meno app partono da sole, più il telefono respira nei primi istanti dopo l’accensione. Ma disattivare tutto a caso non è una buona idea. Le app di messaggistica, quelle bancarie usate per autorizzare pagamenti, i sistemi di allarme domestico, i servizi sanitari o le app collegate a dispositivi indossabili possono aver bisogno dell’esecuzione in background per mandare avvisi in tempo.

Si può intervenire con più tranquillità su giochi, negozi online, app di viaggio usate di rado, strumenti promozionali dei produttori, social poco frequentati o applicazioni installate per una necessità momentanea. Disattivare l’avvio automatico non vuol dire cancellarle: restano sul telefono e si aprono normalmente quando vengono toccate. Semplicemente, non occupano memoria e risorse appena lo smartphone riparte.

Dopo la modifica conviene riavviare il telefono e vedere come si comporta nei primi minuti. Se una notifica importante non arriva più, basta tornare nelle impostazioni Android e riattivare il permesso per quella singola app. È un lavoro di fino, non una gara a spegnere tutto. Ma sui telefoni pieni di applicazioni, anche pochi interventi mirati possono rendere l’accensione Android più fluida e decisamente meno snervante.