Se il filtro dell'auto è sporco non serve andare dal meccanico: il trucco virale online che ti risolve il problema

Succede quando il filtro antiparticolato, che serve a trattenere la fuliggine prodotta dalla combustione, non riesce più a rigenerarsi come dovrebbe. Capita spesso a chi usa la macchina quasi solo in città: tragitti brevi, traffico, motore che non arriva mai davvero in temperatura. In alcuni casi si può provare una pulizia fai-da-te, con additivi specifici e una corretta rigenerazione su strada. Ma non sempre basta. Se le spie restano accese o il motore perde potenza, meglio non insistere: serve una diagnosi in officina.

Il Filtro Antiparticolato, chiamato FAP o DPF su molti modelli, è una parte del sistema di scarico delle auto diesel moderne. Il suo compito è semplice: trattenere le particelle solide, cioè la fuliggine, prima che finiscano nell’aria. Quando l’auto viaggia nelle condizioni giuste, il filtro brucia questi residui attraverso la rigenerazione del FAP. Ma per riuscirci servono due cose: temperatura e tempo. Ed è qui che iniziano i guai.

Chi usa l’auto quasi sempre in città, magari per fare cinque o dieci minuti di strada alla volta, spesso non permette al motore e allo scarico di scaldarsi abbastanza. La rigenerazione parte male, oppure non si completa. Così la fuliggine si accumula, la pressione nello scarico cresce e il filtro antiparticolato intasato comincia a dare problemi. “Succede spesso su vetture usate solo per il tragitto casa-ufficio”, spiegano in diverse officine specializzate sui diesel. Non è un guasto raro. E, soprattutto, non sempre si manifesta subito.

I segnali da non ignorare: spie, calo di potenza e fumo nero

Il primo avviso, di solito, arriva dal cruscotto: una spia FAP oppure una segnalazione generica di anomalia motore. A volte compare dopo più rigenerazioni non andate a buon fine. Altre volte si accompagna a un comportamento diverso dell’auto: ripresa più lenta, accelerazione meno pronta, motore che sembra “trattenuto”. Si nota soprattutto in salita o durante un sorpasso. Insomma, qualcosa non va.

Fumo dallo scarico e kit base per manutenzione: segnali e tentativi di pulizia in caso di FAP intasato.

Tra i sintomi più frequenti di un FAP intasato ci sono anche consumi più alti, minimo irregolare e, in alcuni casi, scarico più visibile. Il fumo nero, soprattutto in accelerazione, può indicare una combustione non corretta o un problema legato allo scarico, anche se la colpa non è sempre e solo del filtro. Nei casi più gravi l’auto entra in modalità protezione: potenza ridotta, velocità limitata, motore difficile da usare normalmente. A quel punto continuare a guidare come se nulla fosse non serve. Anzi, può peggiorare la situazione.

Pulizia fai-da-te con additivi e rigenerazione: cosa fare e quali limiti considerare

Se l’intasamento è ancora agli inizi, si può tentare una pulizia del FAP senza arrivare subito alla sostituzione. In commercio esistono prodotti specifici, venduti nei negozi di ricambi e nei reparti auto della grande distribuzione. Gli additivi per FAP si versano nel serbatoio seguendo le indicazioni del produttore, spesso con una quantità minima di carburante consigliata. Poi bisogna guidare per un tratto abbastanza lungo, meglio su strada extraurbana o in autostrada, mantenendo il motore a un regime costante per aiutare la rigenerazione.

Va chiarito però: non è una soluzione miracolosa. Funziona soprattutto se il filtro antiparticolato non è completamente saturo e se non ci sono altri guasti, per esempio a sensori, valvola EGR, iniettori o turbina. Prima di partire conviene leggere il manuale dell’auto, controllare che non siano presenti avvisi gravi e scegliere un percorso sicuro, senza continue soste. Alcuni kit permettono lavaggi più profondi, ma richiedono lo smontaggio del filtro. E lì la faccenda cambia: sonde e sensori sono delicati, basta poco per fare danni. Guanti, occhiali e attrezzi adatti non sono un dettaglio.

Per evitare che il problema si ripresenti, la regola più semplice resta sempre la stessa: alternare l’uso in città con percorsi più lunghi, così da dare al motore il tempo di completare la rigenerazione automatica del FAP. Aiutano anche carburante di buona qualità, olio conforme alle specifiche del costruttore e manutenzione regolare. Sembrano accorgimenti banali, ma sui diesel più recenti fanno davvero la differenza.

Quando il rimedio domestico non basta e serve la diagnosi in officina

Se dopo l’additivo e un tragitto adeguato la spia del FAP resta accesa, oppure il motore continua a perdere potenza, è il momento di andare dal meccanico. Con una diagnosi tramite strumento OBD si leggono i codici errore, si controlla la pressione differenziale del filtro e si capisce se il problema riguarda davvero il filtro antiparticolato o un altro componente collegato. Solo dopo si può decidere se fare una rigenerazione forzata, una pulizia professionale o, nei casi peggiori, sostituire il pezzo.

Un FAP danneggiato non va sottovalutato. Può creare problemi allo scarico e alla gestione del motore. Continuare a circolare con l’auto in protezione, oppure cancellare gli errori senza risolvere la causa, rischia solo di far salire il conto finale. La pulizia fai-da-te può essere un primo tentativo sensato, se fatta con prudenza e senza improvvisare. Ma quando l’auto manda segnali chiari, l’officina non è una resa: è il modo più rapido per evitare guai peggiori.