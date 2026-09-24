Se il cavo presenta questo segno, devi scollegarlo subito: è pericoloso

Il caricabatterie del laptop sembra un accessorio qualunque, ma non lo è: se lavora male può mettere sotto stress batteria, circuiti interni e presa di corrente. “Se il cavo va mosso per far partire la carica, qualcosa non sta funzionando come dovrebbe”, ripetono spesso i tecnici dell’assistenza informatica. Meglio fermarsi prima. Non quando arriva già l’odore di plastica calda.

Il primo segnale da non sottovalutare è la presenza di fili scoperti o di una guaina rovinata, soprattutto nei punti in cui il cavo si piega più spesso: vicino al trasformatore, alla spina o al connettore che entra nel computer. Quando la protezione esterna si screpola, i fili interni possono restare esposti a umidità, polvere e torsioni. E il rischio di corto circuito aumenta. È il classico caso in cui molti pensano di cavarsela con un giro di nastro isolante. Ma è una toppa, non una soluzione.

Il nastro può coprire il danno, certo. Non però riportare il cavo alle condizioni originali, né sistemare eventuali rotture interne dei conduttori. Un cavo compromesso può far passare la corrente in modo irregolare, con conseguenze che vanno dal malfunzionamento dell’alimentatore a scosse elettriche, bruciature della presa o danni ai componenti del portatile. Se si vedono tagli profondi, parti rigide, rigonfiamenti o rame scoperto, la scelta più prudente è una sola: sostituire il caricatore del PC portatile. Senza rimandare.

Connettori allentati o deformati: il rischio di archi elettrici e danni alla presa

Occhio anche ai connettori allentati o deformati, sia dalla parte della presa elettrica sia da quella del computer. La spina deve entrare senza forzature e restare ferma. Se traballa, si inclina o va spinta con forza, il contatto potrebbe non essere più sicuro. Vale anche per gli alimentatori con spinotti proprietari o USB-C, ormai presenti su molti notebook recenti. Piccole crepe nella plastica, contatti piegati o segni scuri non sono particolari da ignorare.

Primo piano di un cavo del caricabatterie rovinato: un segnale da non ignorare quando la ricarica del laptop è instabile.

Un collegamento instabile può provocare un arco elettrico, cioè una scarica tra due contatti che non aderiscono bene. In quel momento si sviluppa calore. E il calore è uno dei peggiori nemici di prese, connettori e circuiti. Se per far partire la carica bisogna inclinare il cavo, bloccarlo sotto un libro o tenerlo fermo con la mano — succede più spesso di quanto si ammetta — il problema può riguardare anche la porta di ricarica del laptop. Continuare così significa rischiare di trasformare un guasto da poche decine di euro in una riparazione molto più cara.

Ricarica intermittente e cali di tensione: cosa può succedere ai circuiti del PC

La ricarica intermittente è uno dei segnali più chiari di un caricabatterie difettoso. Il computer passa di continuo da “in carica” a “non in carica”, anche se il cavo è inserito e la presa funziona. Può dipendere da fili rovinati, componenti interni usurati o da una tensione che non resta stabile. A volte il difetto compare solo muovendo il cavo. Altre volte succede anche con il portatile fermo sulla scrivania. E di solito, a quel punto, il problema è già serio.

Questi sbalzi non sono solo una seccatura. I cali di tensione e le variazioni improvvise dell’alimentazione possono sollecitare i circuiti che gestiscono energia e batteria, con effetti diversi a seconda del modello e dello stato del portatile. In alcuni casi il notebook rallenta, in altri mostra errori di alimentazione o non riconosce più il caricatore. Prima di comprare un ricambio, conviene provare un’altra presa e controllare che il problema non venga dalla ciabatta o dall’impianto. Se però il difetto segue l’alimentatore, il sospetto diventa forte: il caricabatterie va sostituito.

Surriscaldamento e cattiva manutenzione: le regole per far durare di più l’alimentatore

Un alimentatore può diventare tiepido durante l’uso, soprattutto se il PC portatile sta lavorando molto, con tante applicazioni aperte, o durante una ricarica rapida. Diverso è quando il trasformatore diventa difficile da toccare, puzza di plastica calda o mostra segni di annerimento. Il surriscaldamento del caricabatterie può indicare componenti interni ormai affaticati, poca ventilazione o un uso scorretto. Se ci sono tracce di fusione o bruciature, bisogna smettere subito di usarlo.

Per far durare di più l’alimentatore bastano poche attenzioni, ma continue. Il cavo non andrebbe arrotolato troppo stretto: piega dopo piega, i sottili fili di rame interni possono danneggiarsi. Meglio evitare anche bordi taglienti di scrivanie e tavoli, che col tempo consumano la guaina protettiva. Quando possibile, può essere utile collegare il caricatore a una ciabatta con protezione da sovratensione, per ridurre i rischi legati ai picchi improvvisi di corrente. E il trasformatore deve respirare: niente coperte, cuscini o pile di documenti sopra. Una precauzione semplice, spesso, evita il guasto successivo.