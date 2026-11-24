Colpisce utenti con iPhone non aggiornati in decine di Paesi e usa la pubblicità online per infettare i dispositivi e rubare le chiavi di accesso ai wallet crypto. Secondo il rapporto dell’azienda, l’attacco può partire anche solo aprendo la pagina collegata all’annuncio: niente download, niente comandi da copiare, nessun consenso esplicito. Nel mirino ci sono le versioni vulnerabili di iOS. Apple, intanto, ha già corretto le falle note nelle release più recenti.

Il meccanismo di MoldyRoost passa dalla normale catena della pubblicità programmatica, quella che distribuisce in automatico banner e inserzioni su siti, forum e piattaforme online. Gli aggressori acquistano spazi pubblicitari e nascondono il contenuto pericoloso dietro pagine che, a un primo controllo, sembrano pulite. Il codice d’attacco si attiva solo quando riconosce un iPhone con Safari e una versione vulnerabile di iOS.

Confiant cita un caso preciso. Un utente naviga da Hong Kong su un forum, tocca un finto annuncio di Agoda, il servizio di prenotazioni, e finisce su una copia della pagina locale del sito. Nel frattempo, dentro un riquadro invisibile, il codice controlla la versione del sistema operativo e prepara l’infezione. Una barra di caricamento di circa 18 secondi, dettaglio piccolo ma decisivo, tiene ferma la vittima prima del reindirizzamento alla pagina vera. È “il tempo necessario perché l’exploit venga eseguito”, ha spiegato Confiant nel rapporto.

I bersagli: Safari, iOS vulnerabili e oltre 480 domini in 47 Paesi

Secondo Confiant, tra il 12 maggio e il 17 novembre 2026 sono stati collegati a MoldyRoost più di 480 domini pubblicitari in 47 Paesi. I ricercatori hanno diviso le campagne in sei gruppi, dalla A alla F. Il più grande comprende da solo 403 domini in 35 Paesi: al primo posto c’è Hong Kong con 197 domini, seguita da Giappone con 40 e Singapore con 22.

Scrivania con smartphone e laptop: un’immagine che richiama i rischi di annunci online malevoli e furto di dati crypto su telefoni non aggiornati.

La scelta delle vittime è uno dei punti chiave. Chi visita la pagina da un altro dispositivo, o da un browser non adatto all’attacco, può vedere un sito civetta, una pagina neutra o un normale contenuto promozionale. Serve a sfuggire ai controlli delle reti pubblicitarie e degli scanner di sicurezza. Ma il codice resta lì, in attesa della combinazione giusta: Safari, iPhone e una versione di iOS non aggiornata.

Confiant ha collegato l’operazione a strumenti già noti nella cybersecurity, in particolare alle famiglie Coruna e DarkSword, documentate il 3 marzo dal Google Threat Intelligence Group e da iVerify. Secondo gli analisti, MoldyRoost non avrebbe creato direttamente questi kit. Avrebbe però costruito la rete per distribuirli su larga scala tramite annunci online, con un’organizzazione quasi commerciale.

Cosa viene rubato: frasi di recupero, password, messaggi e dati sensibili

Il furto più mirato riguarda le frasi di recupero dei wallet crypto: quelle sequenze di parole che permettono di ripristinare un portafoglio digitale e, in pratica, di controllarne i fondi. Il kit Coruna, secondo Confiant, prende di mira le versioni da iOS 13.0 a iOS 17.2.1 e cerca tracce legate a portafogli come MetaMask, Phantom e Trust Wallet. Non solo nelle app. Anche nelle Note di Apple e nelle immagini salvate, compresi eventuali QR code.

Il quadro si allarga con DarkSword, indicato come compatibile con le versioni da iOS 18.4 a iOS 18.7. In questo caso il codice può rubare messaggi da iMessage, WhatsApp e Telegram, oltre al portachiavi delle password, alle chiavi delle reti wifi, alle foto, alla cronologia delle posizioni e ai dati dei wallet. Una delle backdoor descritte nel rapporto sarebbe anche in grado di catturare lo schermo e registrare audio dal microfono. Non un semplice furto di credenziali, dunque, ma un accesso molto più profondo.

Il 12 novembre, riferisce ancora Confiant, uno dei server usati nell’operazione ha lasciato esposta una parte del proprio repository. I ricercatori hanno recuperato registri di modifica scritti in cinese semplificato, con aggiornamenti tra il 27 ottobre e il 4 novembre. In una nota del 4 novembre viene descritto un sistema per assegnare a ogni canale di vendita un subdominio e un payload specifico, così da collegare ogni wallet rubato al canale che aveva portato la vittima. Un dettaglio che fa pensare a una filiera organizzata.

Le correzioni di Apple e cosa fare subito per ridurre il rischio

Confiant sostiene che Apple abbia corretto le sei falle associate a DarkSword entro iOS 26.3. Il rapporto aggiunge che gli aggressori provano a riconoscere anche iOS 26, ma i ricercatori non hanno visto codice d’attacco funzionante per quella versione e non affermano che sia vulnerabile. Il punto, per gli utenti, resta chiaro: gli iPhone non aggiornati sono il bersaglio principale.

La prima cosa da fare è installare subito l’ultima versione disponibile di iOS, da Impostazioni, Generali, Aggiornamento software. Meglio anche evitare di conservare le frasi seed dei wallet in Note, nelle foto o negli screenshot: più sicuri i supporti offline, tenuti separati e non collegati al telefono. Gli esperti consigliano inoltre di fare attenzione agli annunci sponsorizzati, soprattutto quando portano a pagine di login, servizi crypto o offerte troppo aggressive.

Confiant ha chiarito che MoldyRoost è distinta dall’attacco del 16 novembre alla piattaforma Optimizely, che ha coinvolto script alterati su siti di 178 organizzazioni e ha usato alcuni degli stessi kit di exploit. Il canale d’ingresso, però, era diverso. In questo caso il rischio passa dagli annunci pubblicitari: una porta comune, quotidiana, spesso invisibile. Proprio per questo aggiornare iOS non è un dettaglio tecnico, ma la difesa più immediata.