Se hai una ricezione debole del segnale in casa ci sono alcuni miglioramenti da adottare per risolvere

Chi perde le chiamate appena varca la porta di casa può provare a risolvere già oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, senza cambiare subito operatore.
Chi perde le chiamate appena varca la porta di casa può provare a risolvere già oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, senza cambiare subito operatore.
Valentina Giungati
Pubblicato il 22 ott 2026
Se hai una ricezione debole del segnale in casa ci sono alcuni miglioramenti da adottare per risolvere

Spesso il problema non è lo smartphone, e nemmeno la compagnia telefonica: di mezzo ci sono muri, tetti, materiali metallici, Wi-Fi domestico e router. Il caso è noto a molti: fuori dal portone il telefono prende, in cucina la voce va e viene, in camera la linea cade. Prima di cambiare piano o gestore, spiegano i tecnici delle telecomunicazioni, conviene capire che cosa succede tra antenna cellulare, casa e rete internet interna.

Il telefono parla con le torri cellulari attraverso onde radio. Più si è lontani dall’antenna, più il segnale perde forza. E quando in mezzo ci sono pareti, solai, tetti e infissi, la ricezione può peggiorare in fretta. “Di solito il fattore principale è la struttura dell’edificio”, ha spiegato Kyle Verry, per oltre vent’anni in Verizon e oggi vicepresidente delle partnership strategiche di Intratem, società che aiuta le aziende a gestire le spese tecnologiche.

In pratica, una casa può isolare bene da freddo e pioggia, ma schermare anche il segnale cellulare indoor. Non tutti i materiali pesano allo stesso modo: secondo l’ingegnere delle telecomunicazioni Karan Ajmera, le onde possono essere “assorbite, riflesse o disperse”.

Il vetro di solito crea meno problemi, il cartongesso un po’ di più, cemento e laterizi ancora di più. Il metallo, invece, è tra gli ostacoli peggiori: ascensori, coperture metalliche, infissi schermanti o strutture rinforzate possono trasformare una stanza in una zona d’ombra. Conta anche la frequenza usata dall’operatore: alcune bande arrivano più lontano e penetrano meglio negli edifici, altre sono più veloci ma soffrono di più gli ostacoli.

Chiamate Wi-Fi: la correzione gratuita da attivare in un minuto

La prima prova da fare, prima di comprare dispositivi o chiamare l’assistenza, è attivare le chiamate Wi-Fi. La funzione permette allo smartphone di fare e ricevere telefonate usando la connessione internet di casa al posto del segnale cellulare debole. Il numero resta lo stesso e non servono app aggiuntive.

Uomo di spalle al telefono vicino alla porta d’ingresso, con un router Wi‑Fi sul mobile sullo sfondo
Una chiamata che fatica a prendere dentro casa: vicino all’ingresso, lo smartphone e il router richiamano le soluzioni come le chiamate Wi‑Fi.

“Se avete una rete Wi-Fi in casa, potete entrare nelle impostazioni del telefono e attivare un semplice interruttore”, ha spiegato Ajmera. Su iPhone, di norma, si trova in Impostazioni, cercando “Chiamate Wi-Fi” oppure passando da Cellulare e Telefono. Su Android il percorso cambia a seconda di marca e operatore, ma spesso è nelle sezioni Connessioni, Rete e Internet o SIM.

L’attivazione richiede poco tempo e, con i principali operatori, non comporta costi extra rispetto al proprio piano. C’è però un punto da non sottovalutare: funziona bene solo se il Wi-Fi domestico è stabile. Se la voce si interrompe passando dal soggiorno alla camera, o se in taverna internet arranca, il problema potrebbe essere il router.

“Alcuni pensano che le chiamate Wi-Fi non funzionino, ma in realtà non hanno una buona rete Wi-Fi”, ha osservato Verry. Prima di acquistare qualcosa, meglio spostare il router in un punto centrale e libero, lontano da mobili chiusi, televisori e angoli schermati. A volte basta questo. Non sempre, ma più spesso di quanto si pensi.

Router mesh ed Ethernet: quando il problema è la rete domestica

Se la casa ha stanze dove il segnale non arriva, più piani o pareti molto spesse, un solo router può non bastare. In questi casi può servire una rete mesh, fatta di più unità distribuite nell’abitazione per allargare la copertura Wi-Fi. Il vantaggio è semplice: invece di puntare tutto su un unico apparecchio, il segnale viene distribuito meglio, con meno zone morte dove le chiamate Wi-Fi diventano instabili. In un appartamento piccolo possono bastare due nodi; in case più grandi, o su più livelli, può essere utile aggiungerne un terzo.

Quando si può, il salto di qualità arriva con il cavo Ethernet tra i nodi mesh e il router principale. Verry lo considera uno degli interventi più efficaci: collegare fisicamente le unità “aumenta quasi sempre le prestazioni”, perché evita che i dispositivi debbano comunicare solo via radio, magari attraverso muri già difficili da superare.

Chi sta ristrutturando casa farebbe bene a pensarci prima di chiudere le pareti: far passare cavi Ethernet in quel momento costa meno e rende la rete più solida negli anni. I classici Wi-Fi extender da presa possono aiutare per email e navigazione leggera, ma non sempre reggono una telefonata senza interruzioni. Per chiamare serve una connessione stabile, non solo veloce.

Booster cellulari e extender degli operatori: costi, limiti e controlli prima dell’acquisto

Se fuori casa il telefono prende bene e dentro no, un booster cellulare può essere una strada concreta. Di solito il sistema ha tre parti: un’antenna esterna che prende il segnale della torre, un amplificatore e un’antenna interna che lo ridistribuisce nelle stanze. “Prende ciò che arriva dalla torre e lo amplifica”, ha spiegato Ajmera.

Ma c’è un limite chiaro: un booster non crea campo dal nulla. Se in giardino o sul balcone non c’è alcun segnale utilizzabile, avrà ben poco da amplificare. Prima di spendere centinaia di euro, quindi, meglio uscire, fare una chiamata di prova e controllare se la ricezione esterna è almeno discreta. I modelli domestici più comuni migliorano soprattutto 4G LTE e alcune frequenze 5G più basse, utili per voce e dati di tutti i giorni, ma non promettono le velocità massime del 5G sulle bande alte. Prima dell’acquisto vanno controllati tre aspetti: compatibilità con il proprio operatore mobile, copertura reale della casa e rispetto delle regole tecniche del Paese in cui il dispositivo viene usato.

Negli Stati Uniti, per esempio, la Federal Communications Commission richiede che i booster consumer siano registrati presso l’operatore, con una procedura di solito gratuita e rapida; in Europa e in Italia l’uso di ripetitori non autorizzati può creare interferenze e va valutato con attenzione, scegliendo dispositivi certificati e seguendo le indicazioni del gestore. Esistono poi gli extender di rete degli operatori, apparecchi che si collegano alla linea internet di casa e creano copertura cellulare all’interno, senza amplificare il segnale esterno.

Sono diversi dai booster tradizionali e dipendono dalle offerte del singolo gestore. In alcuni casi possono essere la scelta più ordinata, soprattutto dove fuori casa il segnale è scarso ma fibra o ADSL funzionano bene. La regola, prima di cambiare operatore, resta questa: provare le chiamate Wi-Fi, sistemare la rete di casa, poi valutare booster o extender. Solo dopo, se nulla cambia, ha senso guardare altrove.

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