Se hai una ricezione debole del segnale in casa ci sono alcuni miglioramenti da adottare per risolvere

Spesso il problema non è lo smartphone, e nemmeno la compagnia telefonica: di mezzo ci sono muri, tetti, materiali metallici, Wi-Fi domestico e router. Il caso è noto a molti: fuori dal portone il telefono prende, in cucina la voce va e viene, in camera la linea cade. Prima di cambiare piano o gestore, spiegano i tecnici delle telecomunicazioni, conviene capire che cosa succede tra antenna cellulare, casa e rete internet interna.

Il telefono parla con le torri cellulari attraverso onde radio. Più si è lontani dall’antenna, più il segnale perde forza. E quando in mezzo ci sono pareti, solai, tetti e infissi, la ricezione può peggiorare in fretta. “Di solito il fattore principale è la struttura dell’edificio”, ha spiegato Kyle Verry, per oltre vent’anni in Verizon e oggi vicepresidente delle partnership strategiche di Intratem, società che aiuta le aziende a gestire le spese tecnologiche.

In pratica, una casa può isolare bene da freddo e pioggia, ma schermare anche il segnale cellulare indoor. Non tutti i materiali pesano allo stesso modo: secondo l’ingegnere delle telecomunicazioni Karan Ajmera, le onde possono essere “assorbite, riflesse o disperse”.

Il vetro di solito crea meno problemi, il cartongesso un po’ di più, cemento e laterizi ancora di più. Il metallo, invece, è tra gli ostacoli peggiori: ascensori, coperture metalliche, infissi schermanti o strutture rinforzate possono trasformare una stanza in una zona d’ombra. Conta anche la frequenza usata dall’operatore: alcune bande arrivano più lontano e penetrano meglio negli edifici, altre sono più veloci ma soffrono di più gli ostacoli.

Chiamate Wi-Fi: la correzione gratuita da attivare in un minuto

La prima prova da fare, prima di comprare dispositivi o chiamare l’assistenza, è attivare le chiamate Wi-Fi. La funzione permette allo smartphone di fare e ricevere telefonate usando la connessione internet di casa al posto del segnale cellulare debole. Il numero resta lo stesso e non servono app aggiuntive.

Una chiamata che fatica a prendere dentro casa: vicino all’ingresso, lo smartphone e il router richiamano le soluzioni come le chiamate Wi‑Fi.

“Se avete una rete Wi-Fi in casa, potete entrare nelle impostazioni del telefono e attivare un semplice interruttore”, ha spiegato Ajmera. Su iPhone, di norma, si trova in Impostazioni, cercando “Chiamate Wi-Fi” oppure passando da Cellulare e Telefono. Su Android il percorso cambia a seconda di marca e operatore, ma spesso è nelle sezioni Connessioni, Rete e Internet o SIM.

L’attivazione richiede poco tempo e, con i principali operatori, non comporta costi extra rispetto al proprio piano. C’è però un punto da non sottovalutare: funziona bene solo se il Wi-Fi domestico è stabile. Se la voce si interrompe passando dal soggiorno alla camera, o se in taverna internet arranca, il problema potrebbe essere il router.

“Alcuni pensano che le chiamate Wi-Fi non funzionino, ma in realtà non hanno una buona rete Wi-Fi”, ha osservato Verry. Prima di acquistare qualcosa, meglio spostare il router in un punto centrale e libero, lontano da mobili chiusi, televisori e angoli schermati. A volte basta questo. Non sempre, ma più spesso di quanto si pensi.

Router mesh ed Ethernet: quando il problema è la rete domestica

Se la casa ha stanze dove il segnale non arriva, più piani o pareti molto spesse, un solo router può non bastare. In questi casi può servire una rete mesh, fatta di più unità distribuite nell’abitazione per allargare la copertura Wi-Fi. Il vantaggio è semplice: invece di puntare tutto su un unico apparecchio, il segnale viene distribuito meglio, con meno zone morte dove le chiamate Wi-Fi diventano instabili. In un appartamento piccolo possono bastare due nodi; in case più grandi, o su più livelli, può essere utile aggiungerne un terzo.

Quando si può, il salto di qualità arriva con il cavo Ethernet tra i nodi mesh e il router principale. Verry lo considera uno degli interventi più efficaci: collegare fisicamente le unità “aumenta quasi sempre le prestazioni”, perché evita che i dispositivi debbano comunicare solo via radio, magari attraverso muri già difficili da superare.

Chi sta ristrutturando casa farebbe bene a pensarci prima di chiudere le pareti: far passare cavi Ethernet in quel momento costa meno e rende la rete più solida negli anni. I classici Wi-Fi extender da presa possono aiutare per email e navigazione leggera, ma non sempre reggono una telefonata senza interruzioni. Per chiamare serve una connessione stabile, non solo veloce.

Booster cellulari e extender degli operatori: costi, limiti e controlli prima dell’acquisto

Se fuori casa il telefono prende bene e dentro no, un booster cellulare può essere una strada concreta. Di solito il sistema ha tre parti: un’antenna esterna che prende il segnale della torre, un amplificatore e un’antenna interna che lo ridistribuisce nelle stanze. “Prende ciò che arriva dalla torre e lo amplifica”, ha spiegato Ajmera.

Ma c’è un limite chiaro: un booster non crea campo dal nulla. Se in giardino o sul balcone non c’è alcun segnale utilizzabile, avrà ben poco da amplificare. Prima di spendere centinaia di euro, quindi, meglio uscire, fare una chiamata di prova e controllare se la ricezione esterna è almeno discreta. I modelli domestici più comuni migliorano soprattutto 4G LTE e alcune frequenze 5G più basse, utili per voce e dati di tutti i giorni, ma non promettono le velocità massime del 5G sulle bande alte. Prima dell’acquisto vanno controllati tre aspetti: compatibilità con il proprio operatore mobile, copertura reale della casa e rispetto delle regole tecniche del Paese in cui il dispositivo viene usato.

Negli Stati Uniti, per esempio, la Federal Communications Commission richiede che i booster consumer siano registrati presso l’operatore, con una procedura di solito gratuita e rapida; in Europa e in Italia l’uso di ripetitori non autorizzati può creare interferenze e va valutato con attenzione, scegliendo dispositivi certificati e seguendo le indicazioni del gestore. Esistono poi gli extender di rete degli operatori, apparecchi che si collegano alla linea internet di casa e creano copertura cellulare all’interno, senza amplificare il segnale esterno.

Sono diversi dai booster tradizionali e dipendono dalle offerte del singolo gestore. In alcuni casi possono essere la scelta più ordinata, soprattutto dove fuori casa il segnale è scarso ma fibra o ADSL funzionano bene. La regola, prima di cambiare operatore, resta questa: provare le chiamate Wi-Fi, sistemare la rete di casa, poi valutare booster o extender. Solo dopo, se nulla cambia, ha senso guardare altrove.