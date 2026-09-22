Se hai questa presa multipla in casa forse dovresti andare subito su Amazon e comprarne un'altra

Scegliere una regletta elettrica per la casa, nel 2026, non è più una cosa da fare al volo davanti allo scaffale del ferramenta.
Scegliere una regletta elettrica per la casa, nel 2026, non è più una cosa da fare al volo davanti allo scaffale del ferramenta.
Valentina Giungati
Pubblicato il 22 set 2026
Se hai questa presa multipla in casa forse dovresti andare subito su Amazon e comprarne un'altra

Tra smart working, televisori, console, caricabatterie e piccoli elettrodomestici, il rischio di sovraccarichi e collegamenti messi insieme alla meglio riguarda molte case. Soprattutto quando, in salotto o in cucina, le prese a muro non bastano mai.

Per anni la regletta elettrica è stata vista come una soluzione semplice: una presa diventa tre, quattro, magari sei. Tutto qui. In realtà, i modelli più recenti fanno qualcosa in più. Non servono soltanto ad “aggiungere spazio”, ma aiutano anche a gestire meglio l’accensione degli apparecchi e, in alcuni casi, a proteggerli dagli sbalzi di corrente.

La differenza si nota nell’uso di tutti i giorni. Una ciabatta elettrica con interruttore generale permette di spegnere in un colpo solo televisore, decoder, console e soundbar. Si evitano consumi inutili e il continuo attacca e stacca delle spine. “Il punto non è avere più prese, ma sapere cosa ci si collega”, ripetono spesso gli installatori quando mettono mano a impianti domestici un po’ datati.

Attenzione, però: una regletta non è un gruppo di continuità, il cosiddetto Sai. Se salta la luce, non tiene accesi gli apparecchi grazie a una batteria. Può però ridurre l’esposizione dei dispositivi alle variazioni improvvise della rete elettrica, se ha le protezioni giuste. Ed è proprio qui che il prezzo, spesso, dice qualcosa.

Potenza massima, amperaggio e dispositivi da collegare: i dati da controllare

Il primo numero da guardare prima dell’acquisto è la potenza massima supportata, indicata in watt. In alternativa, l’amperaggio, espresso in ampere. Nei modelli domestici più comuni si va spesso da circa 2.200 watt fino a 3.680 watt, valore legato di solito alle reglette da 16 ampere su rete a 230 volt. Sono dati che non andrebbero liquidati in fretta, anche se finiscono stampati in piccolo sul retro della confezione.

Regletta elettrica bianca con interruttore e spia verde, con tre spine collegate sul pavimento vicino a un mobile TV
Una regletta elettrica con interruttore e protezione, usata in salotto con pochi dispositivi collegati per ridurre il rischio di sovraccarichi.

Il motivo è semplice: collegare insieme apparecchi che consumano molto può spingere la regletta oltre il limite per cui è stata costruita. Un televisore, un modem, una console e una lampada Led hanno un assorbimento contenuto. Diverso il discorso per microonde, stufe elettriche, ferri da stiro, friggitrici ad aria o asciugacapelli. In cucina, soprattutto, la tentazione di attaccare tutto a una sola multipresa è comune. E può diventare pericolosa.

La regola pratica, spiegano i tecnici, è non sommare apparecchi ad alto consumo sulla stessa presa multipla. Meglio usare la regletta per elettronica di consumo, caricabatterie e piccoli accessori. Gli elettrodomestici più potenti, invece, dovrebbero restare collegati direttamente alla presa a muro, se l’impianto lo permette. Bastano pochi secondi per leggere l’etichetta e si possono evitare surriscaldamenti, odore di plastica calda e distacchi improvvisi del salvavita.

Sovratensioni, interruttori e protezioni per bambini: le funzioni che fanno la differenza

Tra le funzioni più utili c’è la protezione contro le sovratensioni, pensata per bloccare o deviare picchi anomali di corrente prima che arrivino ai dispositivi collegati. Non tutte le reglette ce l’hanno. E non tutte lavorano allo stesso modo: alcuni modelli usano sistemi riarmabili, altri componenti che, dopo essere intervenuti, possono perdere efficacia o dover essere sostituiti.

Anche gli interruttori meritano attenzione. Quello generale è comodo per spegnere tutto insieme. Gli interruttori singoli su ogni presa, invece, permettono un controllo più preciso: modem acceso, stampante spenta, caricatore scollegato senza togliere la spina. Sembra un dettaglio, ma in una postazione di lavoro domestica può fare la differenza.

Per chi ha bambini piccoli o animali in casa conta anche la protezione bambini: schermature interne che impediscono l’accesso diretto ai contatti elettrici quando la presa non è in uso. Alcune reglette aggiungono spie Led di stato, utili per capire se arriva corrente o se la protezione è ancora attiva. Un particolare semplice, ma non inutile: di sera, dietro una scrivania, può evitare tentativi alla cieca.

USB, formati verticali e modelli smart: quando conviene spendere di più

Le reglette più nuove includono spesso porte USB-A e USB-C, così da caricare smartphone, tablet, cuffie e smartwatch senza occupare le prese tradizionali con alimentatori separati. È una soluzione comoda sul comodino, sulla scrivania o in viaggio. Anche qui, però, conviene controllare potenza e qualità del caricatore integrato. Non tutte le porte USB, infatti, danno la stessa corrente.

Anche la forma conta più di quanto sembri. Le reglette orizzontali vanno bene dietro mobili e televisori. Quelle verticali, anche con molte prese, sono spesso più pratiche su scrivanie e angoli studio. Ci sono modelli con 12 prese, altri con cavo da due metri o più, altri ancora con prese inclinate a 45 gradi, utili per inserire alimentatori ingombranti senza coprire lo spazio accanto.

Chi cerca qualcosa in più può scegliere una regletta smart, controllabile da app o assistenti vocali, con programmazione degli orari e, in alcuni casi, controllo dei consumi. Costano di più, ma hanno senso quando si vuole automatizzare una postazione o capire quanto assorbono alcuni dispositivi. Per un uso semplice, invece, può bastare un modello solido, certificato, con interruttore e protezione da sovratensione: meno funzioni, purché siano quelle giuste.

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