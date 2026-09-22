Se hai questa presa multipla in casa forse dovresti andare subito su Amazon e comprarne un'altra

Tra smart working, televisori, console, caricabatterie e piccoli elettrodomestici, il rischio di sovraccarichi e collegamenti messi insieme alla meglio riguarda molte case. Soprattutto quando, in salotto o in cucina, le prese a muro non bastano mai.

Per anni la regletta elettrica è stata vista come una soluzione semplice: una presa diventa tre, quattro, magari sei. Tutto qui. In realtà, i modelli più recenti fanno qualcosa in più. Non servono soltanto ad “aggiungere spazio”, ma aiutano anche a gestire meglio l’accensione degli apparecchi e, in alcuni casi, a proteggerli dagli sbalzi di corrente.

La differenza si nota nell’uso di tutti i giorni. Una ciabatta elettrica con interruttore generale permette di spegnere in un colpo solo televisore, decoder, console e soundbar. Si evitano consumi inutili e il continuo attacca e stacca delle spine. “Il punto non è avere più prese, ma sapere cosa ci si collega”, ripetono spesso gli installatori quando mettono mano a impianti domestici un po’ datati.

Attenzione, però: una regletta non è un gruppo di continuità, il cosiddetto Sai. Se salta la luce, non tiene accesi gli apparecchi grazie a una batteria. Può però ridurre l’esposizione dei dispositivi alle variazioni improvvise della rete elettrica, se ha le protezioni giuste. Ed è proprio qui che il prezzo, spesso, dice qualcosa.

Potenza massima, amperaggio e dispositivi da collegare: i dati da controllare

Il primo numero da guardare prima dell’acquisto è la potenza massima supportata, indicata in watt. In alternativa, l’amperaggio, espresso in ampere. Nei modelli domestici più comuni si va spesso da circa 2.200 watt fino a 3.680 watt, valore legato di solito alle reglette da 16 ampere su rete a 230 volt. Sono dati che non andrebbero liquidati in fretta, anche se finiscono stampati in piccolo sul retro della confezione.

Una regletta elettrica con interruttore e protezione, usata in salotto con pochi dispositivi collegati per ridurre il rischio di sovraccarichi.

Il motivo è semplice: collegare insieme apparecchi che consumano molto può spingere la regletta oltre il limite per cui è stata costruita. Un televisore, un modem, una console e una lampada Led hanno un assorbimento contenuto. Diverso il discorso per microonde, stufe elettriche, ferri da stiro, friggitrici ad aria o asciugacapelli. In cucina, soprattutto, la tentazione di attaccare tutto a una sola multipresa è comune. E può diventare pericolosa.

La regola pratica, spiegano i tecnici, è non sommare apparecchi ad alto consumo sulla stessa presa multipla. Meglio usare la regletta per elettronica di consumo, caricabatterie e piccoli accessori. Gli elettrodomestici più potenti, invece, dovrebbero restare collegati direttamente alla presa a muro, se l’impianto lo permette. Bastano pochi secondi per leggere l’etichetta e si possono evitare surriscaldamenti, odore di plastica calda e distacchi improvvisi del salvavita.

Sovratensioni, interruttori e protezioni per bambini: le funzioni che fanno la differenza

Tra le funzioni più utili c’è la protezione contro le sovratensioni, pensata per bloccare o deviare picchi anomali di corrente prima che arrivino ai dispositivi collegati. Non tutte le reglette ce l’hanno. E non tutte lavorano allo stesso modo: alcuni modelli usano sistemi riarmabili, altri componenti che, dopo essere intervenuti, possono perdere efficacia o dover essere sostituiti.

Anche gli interruttori meritano attenzione. Quello generale è comodo per spegnere tutto insieme. Gli interruttori singoli su ogni presa, invece, permettono un controllo più preciso: modem acceso, stampante spenta, caricatore scollegato senza togliere la spina. Sembra un dettaglio, ma in una postazione di lavoro domestica può fare la differenza.

Per chi ha bambini piccoli o animali in casa conta anche la protezione bambini: schermature interne che impediscono l’accesso diretto ai contatti elettrici quando la presa non è in uso. Alcune reglette aggiungono spie Led di stato, utili per capire se arriva corrente o se la protezione è ancora attiva. Un particolare semplice, ma non inutile: di sera, dietro una scrivania, può evitare tentativi alla cieca.

USB, formati verticali e modelli smart: quando conviene spendere di più

Le reglette più nuove includono spesso porte USB-A e USB-C, così da caricare smartphone, tablet, cuffie e smartwatch senza occupare le prese tradizionali con alimentatori separati. È una soluzione comoda sul comodino, sulla scrivania o in viaggio. Anche qui, però, conviene controllare potenza e qualità del caricatore integrato. Non tutte le porte USB, infatti, danno la stessa corrente.

Anche la forma conta più di quanto sembri. Le reglette orizzontali vanno bene dietro mobili e televisori. Quelle verticali, anche con molte prese, sono spesso più pratiche su scrivanie e angoli studio. Ci sono modelli con 12 prese, altri con cavo da due metri o più, altri ancora con prese inclinate a 45 gradi, utili per inserire alimentatori ingombranti senza coprire lo spazio accanto.

Chi cerca qualcosa in più può scegliere una regletta smart, controllabile da app o assistenti vocali, con programmazione degli orari e, in alcuni casi, controllo dei consumi. Costano di più, ma hanno senso quando si vuole automatizzare una postazione o capire quanto assorbono alcuni dispositivi. Per un uso semplice, invece, può bastare un modello solido, certificato, con interruttore e protezione da sovratensione: meno funzioni, purché siano quelle giuste.