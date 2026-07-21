Se hai qualche vecchio CD è ora di tirarlo fuori dal cassetto: li ho messi su Ebay e li ho venduti tutti in mezza giornata

Nel mercato italiano e internazionale del collezionismo musicale, molti appassionati sono tornati a guardare con altri occhi i vecchi compact disc lasciati nei cassetti.

Alcune edizioni rare, promozionali o mai ristampate oggi finiscono online, anche su eBay e Discogs, a cifre che possono arrivare a diverse migliaia di euro. Non significa che ogni CD dimenticato in casa valga una fortuna. Meglio dirlo subito. Però alcuni sì. E chi li ha tenuti bene, con libretto, custodia originale e codice di stampa leggibile, potrebbe scoprire di avere tra le mani qualcosa di molto più interessante del previsto.

Il ritorno del compact disc nel mercato del collezionismo

Per anni il CD è stato considerato il fratello meno affascinante del vinile. Troppo recente per sembrare antico, troppo fisico per reggere il confronto con lo streaming, troppo comune per essere preso sul serio dai collezionisti. Ora però qualcosa si muove. Secondo le rilevazioni pubblicate da piattaforme specializzate come Discogs, alcune uscite fuori catalogo, soprattutto quelle legate a tirature limitate o a mercati locali, hanno iniziato a salire di prezzo in modo deciso.

Nei forum degli appassionati si leggono racconti molto simili: scatoloni riaperti in cantina, annunci caricati la mattina, messaggi arrivati dopo poche ore. “Pensavo fossero roba da mercatino”, dicono spesso i venditori. E invece no. In questi casi il valore non nasce da una generica nostalgia per gli anni Novanta, ma da dettagli precisi: numero di copie, provenienza, stato di conservazione e presenza dei materiali originali.

I titoli più quotati: da Prince a Michael Jackson

Tra i pezzi più citati c’è My Name Was Prince, CD promozionale del 1993 realizzato per Warner Music Japan e mai arrivato nei negozi. Secondo le stime circolate tra i collezionisti, ne esisterebbero circa 50 copie e il prezzo può avvicinarsi ai 5.000 euro. Tra le rarità più cercate compare anche Smile di Michael Jackson, singolo del 1997 stampato in pochissime copie, spesso indicato attorno ai 3.000 euro, anche se molto dipende dalle condizioni. Nella stessa fascia si trovano Falling Hearts dei Runner, uscito nel 1991 in Corea del Sud e mai ristampato, e Midnight Over Honey River di Valerie Carter, doppio CD del 2003 distribuito in edizione limitata.

C’è poi il caso, piuttosto particolare, di Paris di Paris Hilton nella versione modificata da Banksy e Danger Mouse: circa 500 copie finite nei negozi britannici, copertina alterata, brani rielaborati e quotazioni che possono superare i 2.000 euro. Anche i cofanetti fanno la loro parte: The 50th Anniversary Collection di Bob Dylan può arrivare a circa 2.500 euro, mentre The Complete Elvis Presley Masters, raccolta da 30 CD, oscilla intorno ai 1.900 euro.

Come riconoscere edizioni rare, promo e cofanetti di valore

Prima di mettere un vecchio disco su eBay, conviene fermarsi un attimo e controllare bene. Il primo dettaglio è il codice di catalogo, stampato sul dorso della custodia, sul retro e spesso anche sul disco: a volte basta una lettera diversa per distinguere una ristampa comune da una prima edizione molto cercata. Poi vanno cercate diciture come promo, “not for sale”, “sample” o “advance”, tipiche dei CD destinati a radio, giornalisti e addetti ai lavori.

Contano anche il Paese di stampa, il libretto interno, eventuali obi strip giapponesi, adesivi originali e condizioni della custodia. Un graffio leggero può far scendere il prezzo; un booklet mancante può tagliarlo di molto. Per capire quanto chiedere davvero, meglio guardare le vendite concluse, non solo gli annunci ancora online: il prezzo richiesto non è sempre quello pagato. Se il CD sembra davvero raro, una valutazione su Discogs o in un negozio specializzato può evitare brutte sorprese. Perché sì, qualche vecchio compact disc può ancora essere venduto in mezza giornata. Ma solo se è quello giusto.