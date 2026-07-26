Se hai poche prese in casa ora LIDL risolve il problema con una spesa ridicola: niente cavi ovunque e carichi ciò che vuoi

Addio ciabatte in vista: nei punti vendita e online, Lidl propone una presa con USB-A e USB-C pensata per chi in casa ha pochi attacchi elettrici e troppi dispositivi da ricaricare. Il prezzo segnalato è di 8,99 euro.
Addio ciabatte in vista: nei punti vendita e online, Lidl propone una presa con USB-A e USB-C pensata per chi in casa ha pochi attacchi elettrici e troppi dispositivi da ricaricare. Il prezzo segnalato è di 8,99 euro.
Valentina Giungati
Pubblicato il 26 lug 2026
Se hai poche prese in casa ora LIDL risolve il problema con una spesa ridicola: niente cavi ovunque e carichi ciò che vuoi

Non è un intervento che cambia l’impianto domestico, ma un piccolo accessorio che può aiutare a tenere più in ordine camere, salotti e angoli lavoro, evitando cavi e ciabatte lasciati in bella vista.

Negli appartamenti piccoli, ma anche in molte case più vecchie, il copione è noto: le prese non bastano mai. Il telefono da una parte, il portatile dall’altra, poi tablet, smartwatch, lampada, auricolari. Alla fine spunta una ciabatta elettrica, magari sotto la scrivania o accanto al divano, con i fili arrotolati come capita.

Non è solo una questione di ordine. Una multipresa a terra raccoglie polvere, ingombra e, se usata senza attenzione, può diventare un punto debole della casa. Da qui l’interesse per soluzioni più compatte, con porte USB già integrate nel punto di alimentazione.

L’adattatore Lidl con USB-A e USB-C: com’è fatto

La proposta segnalata da Lidl ha l’aspetto di una presa tradizionale, ma aggiunge due uscite per la ricarica: una USB-A e una USB-C. In sostanza permette di collegare un apparecchio alla presa elettrica e, nello stesso momento, ricaricare due dispositivi compatibili tramite cavo USB. Una comodità soprattutto sulla scrivania, dove spesso convivono computer, smartphone e auricolari.

Scrivania con laptop, smartphone, tablet ed e-reader in carica tramite adattatore a muro con porte USB
Un adattatore da presa con porte USB riduce cavi e ciabatte visibili nella postazione di lavoro domestica.

Il design è indicato come compatto e funzionale, quindi meno invasivo rispetto a una ciabatta appoggiata a terra o nascosta alla meglio dietro un mobile. Non nasce per moltiplicare le prese in tutta la stanza, ma per rendere più ordinato un punto della casa dove le ricariche sono continue: camera, soggiorno o piccolo studio domestico.

Il prezzo indicato per la presa Lidl con USB è di 8,99 euro, una cifra che la colloca tra i piccoli accessori economici per sistemare meglio gli spazi di casa. Nella confezione, secondo la descrizione del prodotto, sono inclusi anche morsetti di collegamento e graffe di montaggio, pensati per l’installazione.

Come spesso accade con gli articoli promozionali della catena, la disponibilità può cambiare a seconda del punto vendita e del periodo. Attenzione però: se serve intervenire sull’impianto elettrico o sostituire una presa già esistente, meglio affidarsi a un elettricista qualificato, soprattutto in abitazioni datate o con quadri non recenti. L’ordine è utile, ma la sicurezza viene prima.

Una presa con USB-A e USB-C è utile quando il problema non è alimentare molti elettrodomestici, ma ricaricare ogni giorno dispositivi leggeri: smartphone, tablet, lettori digitali, cuffie e piccoli accessori. Così si evita di occupare l’unica presa libera con alimentatori ingombranti.

Meno adattatori, meno fili in giro, comodino o scrivania più puliti. La ciabatta tradizionale, invece, resta la scelta più adatta quando servono più prese elettriche insieme, per esempio in una postazione con monitor, stampante, casse e caricatore del computer. L’adattatore Lidl, per come viene presentato, punta a un uso diverso: mettere ordine in un punto preciso della casa, non sostituire ogni multipresa.

Ti consigliamo anche

Le friggitrici ad aria stanno per essere sostituite e il loro degno successore è decisamente migliore: può persino di preparare la pizza
Casa

Le friggitrici ad aria stanno per essere sostituite e il loro degno successore è decisamente migliore: può persino di preparare la pizza
Se vuoi comprare una nuova TV, sono queste le vere caratteristiche che devi cercare: ti sembrerà di essere al cinema
Casa

Se vuoi comprare una nuova TV, sono queste le vere caratteristiche che devi cercare: ti sembrerà di essere al cinema
La lampada portatile Ikea che intercetta il trend chrome dell’estate outdoor
Casa

La lampada portatile Ikea che intercetta il trend chrome dell’estate outdoor
Sono in pochi a saperlo ma la giusta combinazione di tasti sul telecomando del condizionatore è solo questa
Casa

Sono in pochi a saperlo ma la giusta combinazione di tasti sul telecomando del condizionatore è solo questa
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×