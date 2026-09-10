Se hai notato scintille vicino alla presa devi correre ai ripari: non è solo quello che pensi

Una scintilla vicino a una presa può sembrare un fenomeno banale, ma in alcuni casi è il primo segnale di un problema elettrico serio.

Non tutti i piccoli lampi hanno lo stesso significato e la differenza dipende da quando compaiono, dalla loro intensità e da ciò che succede subito dopo. Imparare a riconoscere i segnali sospetti può evitare di sottovalutare un guasto che, con il tempo, potrebbe diventare molto più pericoloso.

Perché nasce l’arco elettrico quando inseriamo una spina

La scintilla nella presa nasce quasi sempre in una frazione di secondo: i contatti metallici della spina si avvicinano a quelli della presa, ma il collegamento non è ancora del tutto stabile. Se l’apparecchio comincia subito ad assorbire corrente, può formarsi un piccolo arco elettrico.

In pratica, la corrente passa attraverso l’aria tra due punti molto vicini e produce un lampo rapido, a volte accompagnato da un leggero “tic”. Nulla di strano, in molti casi. Succede spesso con dispositivi dotati di condensatori interni o con un assorbimento iniziale più alto rispetto al normale funzionamento.

Il punto, però, è capire quando fermarsi: se la scintilla è piccola, breve e compare solo all’inserimento, di solito non è un segnale grave. Se invece si ripete, dura di più o sembra più forte del solito, non va liquidata come una cosa normale.

I segnali da non ignorare: scintille persistenti, odore di bruciato e annerimenti

Una presa che fa scintille spesso va controllata, soprattutto se il fenomeno diventa più evidente o compare anche quando la spina è già inserita. Le cause possono essere diverse: contatti interni usurati, morsetti allentati, una spina rovinata o un collegamento fatto male.

Con il tempo, le lamelle della presa possono perdere presa, il contatto diventa instabile e la corrente finisce per creare piccoli archi ripetuti. Attenzione anche all’umidità, soprattutto in cucina, in bagno, in lavanderia o vicino a pareti dove si forma condensa. Acqua e umidità riducono l’isolamento e possono favorire dispersioni.

I segnali d’allarme sono facili da riconoscere: odore di bruciato, plastica calda o deformata, annerimenti attorno ai fori, scoppiettii, interruttore che scatta, spina che si scalda. In questi casi non si parla più di una semplice scintilla occasionale.

Le mosse sicure: smettere di usare la presa, evitare sovraccarichi e chiamare un elettricista

Se la scintilla è intensa o ricorrente, la prima cosa da fare è non usare più quella presa. L’apparecchio va staccato solo se si può fare senza rischi, evitando di toccare parti calde, annerite o danneggiate. Meglio non improvvisare: non bisogna aprire la presa, non reinserire la spina “per vedere se lo rifà” e non aggirare il problema con adattatori o ciabatte.

Il sovraccarico elettrico è una delle situazioni più delicate: collegare più dispositivi potenti alla stessa presa può far scaldare i cavi e aumentare il rischio di guasti. In caso di dubbio, la scelta più sicura è chiamare un elettricista qualificato, che potrà controllare presa, morsetti, linea, protezioni e messa a terra.

Un controllo rapido costa meno di un danno all’impianto. E soprattutto riduce un rischio che spesso ci si accorge di avere solo quando compaiono i primi segni visibili.