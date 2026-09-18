Se hai fatto l'aggiornamento a iOS 27 ci sono un paio di cose che devi sistemare prima di usarlo

Dopo l’aggiornamento a iOS 27 conviene controllare subito alcune impostazioni, perché non tutte le novità funzionano allo stesso modo su ogni iPhone compatibile.

Le modifiche più evidenti riguardano interfaccia, app di sistema e funzioni basate su Apple Intelligence, con differenze importanti tra i modelli recenti e quelli meno nuovi. Prima di tornare all’uso quotidiano, quindi, vale la pena aprire alcuni menu e verificare cosa è cambiato davvero.

Liquid Glass, Mappe, Meteo e Wallet: le prime impostazioni da controllare

La prima cosa da guardare, dopo aver installato iOS 27, è l’aspetto dell’interfaccia. Soprattutto se Liquid Glass su iOS 26 non vi aveva convinto. Apple ha aggiunto un nuovo comando per regolare le trasparenze: si può tenere un effetto più evidente oppure scegliere una resa più morbida, simile al vetro satinato, meno fastidiosa nella lettura di tutti i giorni. Sembra un dettaglio, ma si nota subito nella schermata Home e nei pannelli delle app.

Da controllare anche Wallet, che ora è più utile in situazioni pratiche. Toccando il pulsante “+”, l’app Cartera/Wallet permette di creare pass personalizzati partendo da modelli generici, tessere cliente ed eventi. Può tornare comoda per la carta fedeltà di un negozio, per l’ingresso a un concerto o per un documento digitale non ancora supportato dal servizio che lo rilascia. Tutto raccolto lì, senza dover andare a recuperare screenshot nella galleria.

Un’occhiata la meritano anche Mappe Apple e Meteo. In alcune zone, soprattutto nelle grandi città, Mappe mostra una vista satellitare più dettagliata quando si aumenta lo zoom. L’app Meteo, invece, aggiunge nuove sezioni su precipitazioni e vento nel riquadro “Condizioni”. Servono a capire meglio cosa aspettarsi durante la giornata. Non rivoluzionano l’iPhone, ma lo rendono più chiaro da usare.

Album iCloud condivisi e controlli parentali: le novità che arrivano su tutti gli iPhone compatibili

Tra le funzioni disponibili sui modelli compatibili con iOS 27, quindi anche sugli iPhone meno recenti che ricevono l’aggiornamento, ce n’è una molto pratica per chi usa iCloud Foto. Gli album condivisi possono essere aperti anche a utenti Android e Windows grazie all’opzione “Copia link dell’album”. È una di quelle novità semplici, ma utili: per esempio quando bisogna mandare le foto di una vacanza a parenti o amici che non usano dispositivi Apple. Niente inviti macchinosi. Basta un link.

Apple ha messo mano anche ai controlli parentali, rendendoli più precisi. I genitori possono decidere quali app o siti siano accessibili, per quanto tempo e in quali fasce orarie. Secondo le note di aggiornamento e le prime prove della stampa specializzata, l’idea è dare più strumenti senza costringere gli utenti a configurazioni troppo complicate. È una voce da controllare subito, soprattutto sugli iPhone usati da ragazzi e bambini.

Apple Intelligence resta sugli iPhone più recenti: foto, password e automazioni con IA

La parte più corposa riguarda Apple Intelligence, ma qui il limite è chiaro: le funzioni avanzate arrivano sugli iPhone 15 Pro e sui modelli successivi, soprattutto per ragioni legate all’hardware. Nell’app Foto compaiono nuovi strumenti di modifica: rimozione di oggetti, riempimento dello sfondo, estensione dell’immagine e ritaglio assistito. L’app Playground, inoltre, usa modelli generativi più evoluti per creare immagini dall’aspetto più realistico.

Una novità delicata riguarda l’app Password. Finora il sistema avvisava quando una credenziale era debole o compromessa. Con iOS 27, sugli iPhone compatibili con Apple Intelligence, può anche cambiarla in automatico: entra nel sito interessato, genera una nuova chiave e la salva nel portachiavi. Il percorso indicato è “Sicurezza” e poi “Cambia X password”. Va usata con attenzione, ma è un passo concreto per gestire meglio la propria sicurezza.

Infine ci sono Comandi Rapidi e Safari. L’app Atajos/Comandi permette di scrivere un’istruzione in linguaggio naturale e lasciare che sia il sistema a costruire l’automazione. In Safari, con un meccanismo simile, si possono creare estensioni o avvisi personalizzati: per esempio per sapere quando un prodotto torna disponibile o quando scende di prezzo. Non tutte le novità saltano agli occhi al primo avvio. Meglio entrarci, provarle e decidere cosa lasciare davvero attivo.