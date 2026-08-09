Se hai Disney+ ti spetta il rimborso perché è stata rimossa una funzione: come fare

La decisione arriva dopo una sentenza del Tribunale Unificato dei Brevetti di Düsseldorf sulle tecnologie di compressione video usate dalla piattaforma. Al centro c’è la disputa con InterDigital, società statunitense titolare di brevetti legati allo standard HEVC/H.265. Per gli abbonati la questione è molto concreta: chi paga il piano più caro rischia, almeno per ora, di non vedere la qualità promessa.

Le prime segnalazioni sulla scomparsa del 4K su Disney+ sono arrivate online all’inizio della settimana. Diversi utenti hanno notato che film e serie venivano riprodotti solo in Full HD 1080p, anche su televisori compatibili e con connessioni adeguate. All’inizio sembrava il classico problema tecnico destinato a rientrare in poche ore. Poi è arrivata la conferma.

Disney, in una dichiarazione a FlatPanelsHD, ha spiegato di aver “temporaneamente sospeso il supporto per 4K UHD e HDR” dopo “una recente sentenza del tribunale” legata alla tecnologia usata per offrire quei formati. “Siamo dispiaciuti e condividiamo la frustrazione dei nostri clienti”, ha aggiunto la società, assicurando di essere al lavoro per ripristinare il servizio “il prima possibile”. Parole prudenti. Il problema, però, resta tutto.

Il caso arriva poche settimane dopo un altro passo indietro sul fronte tecnico. A giugno, secondo la stampa specializzata, Disney+ aveva già interrotto il supporto a Dolby Vision e al 3D in alcuni casi. Per molti utenti non è un dettaglio, soprattutto per chi guarda contenuti Marvel, Pixar, Star Wars o National Geographic su schermi di grandi dimensioni. Su uno smartphone la differenza può pesare meno. Sul televisore del salotto si vede eccome.

Gli 11 Paesi europei coinvolti: cosa cambia per chi è abbonato

La sospensione di 4K UHD e HDR non riguarda tutti i mercati, ma solo 11 Paesi europei, tra cui i Paesi Bassi. Disney non ha diffuso, almeno nelle comunicazioni citate, un elenco completo degli Stati interessati. Per capire se si rientra tra i Paesi coinvolti bisogna quindi controllare il Centro assistenza Disney+ locale o le eventuali comunicazioni inviate agli abbonati.

Telecomando e documenti su un tavolo mentre la TV mostra un’interfaccia streaming sfocata, simbolo di qualità video ridotta.

Per chi si trova in uno dei Paesi interessati, il cambiamento è chiaro: i contenuti prima disponibili in Ultra HD ora vengono riprodotti in Full HD, anche con un piano che prevede la qualità superiore. Il catalogo resta lo stesso. Non spariscono film o serie. A cambiare è la qualità tecnica dello streaming.

Il problema pesa soprattutto per chi paga il piano Premium, nato proprio per offrire la migliore resa video e audio disponibile. Molti utenti, sui forum e sui social, hanno raccontato di essersene accorti controllando le schede dei titoli o le impostazioni del televisore. “Pago per il 4K, ma vedo solo 1080p”, ha scritto un utente olandese in una discussione ripresa dalla stampa di settore. In poche parole, il punto è tutto lì.

Lo scontro con InterDigital sui brevetti HEVC/H.265

Al centro della vicenda c’è la causa tra Disney e InterDigital, società americana che detiene brevetti considerati essenziali per alcune tecnologie di compressione e codifica video. La disputa riguarda in particolare HDR e lo standard HEVC/H.265, il sistema che permette di trasmettere video in alta risoluzione, come il 4K, riducendo il consumo di dati e mantenendo una qualità stabile.

Secondo InterDigital, Disney avrebbe usato per anni queste tecnologie su larga scala senza pagare i relativi diritti di licenza. Da qui l’azione legale in Europa. Il passaggio decisivo è arrivato dal Tribunale Unificato dei Brevetti di Düsseldorf, che si è pronunciato a favore di InterDigital, aprendo la strada alla sospensione dei servizi legati ai brevetti contestati.

Disney, da parte sua, aveva già reagito negli Stati Uniti con una causa antitrust nel 2025, accusando InterDigital di abusare della propria posizione sui brevetti e di chiedere tariffe di licenza considerate troppo alte. È una materia tecnica, certo. Ma gli effetti sono molto pratici: quando un accordo sui brevetti si blocca, il risultato può finire direttamente sullo schermo degli utenti. Non solo nelle aule di tribunale, ma nel salotto di casa.

Un precedente vicino riguarda Amazon Prime Video, finita di recente in una controversia simile sulle licenze tecnologiche. In quel caso, secondo le ricostruzioni della stampa specializzata, la questione sarebbe stata chiusa in tempi piuttosto rapidi con un accordo commerciale. Disney potrebbe seguire la stessa strada. Per ora, però, non ci sono date certe.

Rimborsi e ripristino: cosa può fare chi paga il piano Premium

Il punto più delicato riguarda gli abbonati che pagano per un piano con 4K UHD e HDR e, a causa della sospensione, non possono usare quelle funzioni. Disney ha confermato al sito WANT che chi vuole mantenere l’abbonamento Premium può chiedere un rimborso tramite il Centro assistenza Disney+. Non è chiaro, però, come venga calcolata la cifra.

Una possibilità, non confermata ufficialmente, è che il rimborso corrisponda alla differenza tra il piano standard e quello Premium per il periodo in cui il 4K su Disney+ non è disponibile. Ma su questo punto bisogna andarci cauti: le condizioni possono cambiare da Paese a Paese e la società non ha indicato una regola valida per tutti. Gli utenti interessati dovranno quindi rivolgersi all’assistenza clienti, indicando Paese, piano attivo e periodo in cui non hanno potuto usare il servizio alla qualità prevista.

Sui tempi di ripristino, Disney parla di intervento “il prima possibile”, senza indicare una scadenza. Molto dipenderà dal confronto con InterDigital e da un eventuale accordo di licenza sui brevetti HEVC/H.265. Fino ad allora, nei Paesi coinvolti, Disney+ continuerà a offrire i contenuti senza 4K UHD e HDR.

Per gli abbonati restano tre strade: aspettare, chiedere un rimborso o passare a un piano meno costoso, se disponibile nel proprio Paese. Una scelta pratica, forse. Ma per chi ha scelto Disney+ anche per la qualità video, non è un dettaglio.