Se hai amato Stranger Things non puoi perderti questa serie in arrivo su Netflix

La notizia, diffusa dalla testata statunitense Variety, non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale dal colosso dello streaming, che ha scelto di non commentare le indiscrezioni. Il progetto segnerebbe il passaggio di un franchise nato con un’estetica anime disegnata a mano verso una dimensione reale, un’evoluzione già accennata dall’editore Sega durante un’intervista con IGN nel 2022.

La strategia di Netflix nel settore degli adattamenti videoludici si sta consolidando con ritmi serrati. Dopo i risultati ottenuti con The Witcher, Arcane e Cyberpunk: Edgerunners, la piattaforma sta puntando con decisione su brand consolidati, tra cui figura anche il futuro adattamento di Assassin’s Creed.

Persona: la serie in arrivo su Netflix

Il caso di “Persona” è peculiare: parliamo di un universo che dal 1996 a oggi ha totalizzato oltre 30 milioni di copie vendute tra capitoli principali e spin-off, accumulando numerosi riconoscimenti internazionali. La struttura narrativa ricorrente, che vede protagonisti studenti delle superiori alle prese con la quotidianità e minacce soprannaturali, si presta a una declinazione seriale strutturata.

Sul piano produttivo, il nome di spicco è quello di Shawn Levy, già architetto di Stranger Things e regista di Deadpool & Wolverine, coinvolto nel progetto in veste di produttore. La direzione creativa è stata affidata a Christopher Monfette, noto per il lavoro su Star Trek: Picard, che ricoprirà i ruoli di sceneggiatore principale, produttore esecutivo e showrunner. Toru Nakahara rappresenterà invece gli interessi di Sega in qualità di produttore esecutivo.

Un aspetto curioso di questa operazione è la natura stessa del materiale di partenza: i videogiochi del franchise hanno già vissuto diverse incarnazioni in formato anime. Trasformare un prodotto che ha costruito la propria identità visiva sull’animazione stilizzata in una produzione live-action comporta una sfida tecnica non indifferente, specialmente nella resa dei “Persona”, le manifestazioni psichiche che caratterizzano il gameplay. Il successo di un adattamento di questo tipo non dipende solo dalla fedeltà alla trama, ma dalla capacità di trasporre un immaginario fortemente iconografico senza svuotarlo dei suoi codici estetici originari.

Resta da capire se Netflix riuscirà a replicare l’equilibrio tra cultura pop e spessore narrativo visto in One Piece, operazione che ha ridefinito le aspettative del pubblico verso le trasposizioni di opere animate. La vasta base di fan del gioco, storicamente legata a una nicchia di appassionati di JRPG, dovrà confrontarsi con una narrazione inevitabilmente mediata dai linguaggi televisivi occidentali.

Il coinvolgimento di nomi pesanti del settore suggerisce che l’investimento non sia mirato esclusivamente a soddisfare l’utenza storica, ma a espandere il raggio d’azione del brand verso una platea generalista. Al momento, la produzione rimane in una fase di pianificazione che attende ancora l’ufficialità dei blocchi di partenza.