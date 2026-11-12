Se gli Airpods non funzionano correttamente basta un aggiornamento del firmware per renderli pari al nuovo

È un aggiornamento distribuito in tutto il mondo e pensato per sistemare errori e migliorare il funzionamento di auricolari e cuffie wireless collegati a iPhone, iPad e Mac. Nessun annuncio in grande stile, come spesso accade per questi update: le informazioni arrivano dalle note pubblicate sul sito di supporto, dove Apple parla di “correzioni di bug e altri miglioramenti”. Poche righe, ma importanti per chi usa gli AirPods ogni giorno tra chiamate, musica e funzioni più avanzate.

Il nuovo firmware 9B47 riguarda i modelli più recenti della famiglia AirPods, soprattutto quelli con chip H2. L’aggiornamento è disponibile per AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 con custodia MagSafe sia USB-C sia Lightning, AirPods 5, AirPods 4, AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore e AirPods Max 2. Restano invece su versioni precedenti alcuni modelli più datati: gli AirPods 3 e gli AirPods 2 sono fermi al firmware 6F21, mentre i primi AirPods mantengono la versione 6.8.8.

Per chi li usa tutti i giorni, almeno a colpo d’occhio, non cambia nulla. Ed è normale. Gli aggiornamenti firmware degli AirPods lavorano quasi sempre dietro le quinte, senza nuove icone, menu inediti o funzioni subito visibili. Gli AirPods Max USB-C risultano alla versione 7E108, mentre gli AirPods Max originali restano al firmware 6F25. Il quadro è quindi un po’ spezzettato, ma segue l’età dei dispositivi e l’hardware montato.

Bug fix e miglioramenti, cosa dice davvero Apple

Nelle note ufficiali Apple descrive il firmware 9B47 con una frase molto sintetica: “Bug fixes and other improvements”, cioè correzioni di errori e altri miglioramenti. Non vengono citati problemi precisi, né nuove funzioni legate all’audio, alla cancellazione del rumore o alla connessione Bluetooth. Una linea già vista molte volte: Cupertino tende a non scendere nei dettagli, a meno che l’aggiornamento non porti novità più evidenti.

Auricolari wireless in ricarica e smartphone con impostazioni sfocate, per illustrare l’aggiornamento firmware 9B47 degli AirPods.

Il precedente update di peso, la versione 9A348 diffusa a settembre, aveva introdotto per alcuni modelli con chip H2 una nuova opzione di equalizzazione nelle impostazioni degli AirPods su iPhone con iOS 27. Questa volta, invece, il rilascio sembra puntare soprattutto sulla stabilità: meno interruzioni, connessione più regolare, piccoli aggiustamenti nel comportamento generale. Apple non lo scrive nero su bianco, ma è il terreno tipico dei firmware minori. “Conviene installarli”, spiegano spesso i tecnici di assistenza, “anche quando non si vede subito cosa cambia”.

Come controllare la versione da iPhone, iPad e Mac

Per verificare se gli auricolari hanno già ricevuto il firmware 9B47, il modo più rapido passa da iPhone o iPad. Bisogna aprire la custodia degli AirPods, oppure indossarli, così da attivare la connessione con il dispositivo. Poi si entra in Impostazioni: il nome degli AirPods dovrebbe comparire in alto, subito sotto l’account Apple. Toccandolo e scorrendo verso il basso, si trova la voce Versione, dove è indicato il numero del firmware installato.

C’è anche un altro percorso, utile se il nome degli auricolari non compare subito nella schermata principale. Da Impostazioni > Bluetooth, nella lista dei dispositivi associati, basta toccare l’icona con la “i” accanto al nome degli AirPods. Anche lì appare la voce Versione. Su Mac, invece, bisogna aprire Impostazioni di Sistema, entrare in Bluetooth, selezionare l’icona informativa accanto agli auricolari collegati e leggere il numero nella finestra dei dettagli. Il Mac deve avere macOS Ventura o una versione successiva.

Come provare ad accelerare l’update e cosa succede con Android e Windows

Apple ha spiegato nel 2025 come favorire l’installazione del firmware degli AirPods, anche se un pulsante “aggiorna ora” non esiste. Gli auricolari devono trovarsi nel raggio Bluetooth di un iPhone, iPad o Mac collegato al Wi-Fi. Vanno poi inseriti nella custodia, con il coperchio chiuso, mentre la custodia deve essere collegata a una fonte di alimentazione tramite cavo USB-C o Lightning. A quel punto bisogna aspettare almeno 30 minuti, riaprire la custodia, riconnettere gli AirPods e controllare di nuovo la versione.

Di solito bastano pochi minuti, ma non sempre. Se il firmware resta lo stesso, Apple suggerisce di reimpostare gli AirPods e riprovare. Per gli AirPods Max il principio è simile: cuffie in carica, dispositivo Apple vicino e connessione attiva. Chi usa gli auricolari con Android o Windows può continuare ad ascoltare musica e fare chiamate, ma non può aggiornare il firmware da quei sistemi. Al momento, infatti, gli update degli AirPods passano solo da iOS, iPadOS e macOS.