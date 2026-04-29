Se fai scendere la batteria dell'iPhone sotto questa soglia rischi che non si accenda più: boom di segnalazioni

Negli ultimi giorni diversi utenti hanno segnalato un comportamento anomalo su modelli recenti di iPhone.

Dopo aver lasciato scaricare completamente la batteria, il dispositivo non si riaccende più, nemmeno collegandolo al caricatore.

Non si tratta del classico tempo di attesa per la ricarica iniziale. In molti casi lo smartphone resta completamente inattivo: schermo nero, nessuna vibrazione, nessuna icona di batteria, come se fosse guasto.

Le segnalazioni riguardano soprattutto le generazioni più recenti, come la linea iPhone 17 e varianti Pro, anche se non tutti i dispositivi sembrano colpiti e il fenomeno appare intermittente.

Questa incertezza è proprio l’elemento più critico: non c’è ancora un comportamento ripetibile al 100%, il che rende difficile capire se si tratti di un difetto software o hardware.

Il punto che sta facendo discutere è la modalità con cui si presenta il problema.

Quando accade, l’iPhone non dà alcun segnale di vita, neanche dopo il collegamento al cavo USB-C. Non compare neppure il simbolo della batteria scarica, che normalmente indica l’inizio della ricarica.

In alcuni casi, nemmeno le procedure di riavvio forzato funzionano, e il dispositivo non viene rilevato neppure collegandolo a un computer.

Per chi usa lo smartphone ogni giorno per pagamenti, accessi bancari o autenticazione, ritrovarsi con un dispositivo improvvisamente inutilizzabile crea un impatto immediato e concreto.

Il workaround che circola tra gli utenti

In assenza di indicazioni ufficiali, la soluzione più condivisa online è sorprendentemente specifica:

lasciare l’iPhone collegato a un caricatore MagSafe per almeno 15 minuti, senza tentare subito l’accensione.

Diversi utenti sostengono che, dopo questo tempo, il dispositivo riprenda a funzionare normalmente. Non è chiaro perché la ricarica wireless magnetica sembri più efficace del cavo tradizionale, ma l’ipotesi più accreditata è un problema legato alla gestione energetica o al firmware di avvio. Si tratta però di un rimedio empirico, non di una soluzione definitiva.

Al momento non esiste una spiegazione ufficiale, ma le ipotesi sono due:

Bug software nelle ultime versioni di iOS, che potrebbe bloccare la fase di riavvio dopo lo spegnimento completo

nelle ultime versioni di iOS, che potrebbe bloccare la fase di riavvio dopo lo spegnimento completo Gestione della batteria o circuiti di protezione che impediscono l’accensione immediata

Il fatto che il problema non colpisca tutti i dispositivi e non si presenti sempre suggerisce una componente software, ma non esclude del tutto un’anomalia hardware.

Cosa fare per evitare il problema

In attesa di chiarimenti da Apple, le indicazioni più prudenti sono semplici ma concrete:

evitare di portare spesso la batteria allo 0%

lasciare il telefono in carica più a lungo del normale se non si accende

provare una ricarica alternativa, anche wireless

solo dopo, tentare un riavvio forzato

Le linee guida ufficiali suggeriscono comunque di lasciare il dispositivo in carica anche per un’ora prima di intervenire, proprio perché una batteria completamente scarica può richiedere tempo per riattivarsi.

Un caso da monitorare

Non siamo di fronte a un problema confermato su larga scala, ma nemmeno a un episodio isolato.

Il fatto che coinvolga dispositivi recenti e che emerga da più fonti indipendenti lo rende un segnale da non sottovalutare.

In attesa di una posizione ufficiale, resta una sensazione concreta: lo smartphone più utilizzato al mondo, almeno in alcune condizioni, può improvvisamente trasformarsi in un oggetto inerte. E quando succede, ci si accorge quanto tutto passi ormai da lì.