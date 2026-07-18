Se devi aggiungere questo componente alla TV le porta HDMI non sono identiche, solo una lo fa funzionare correttamente

Raffaele Moauro
Pubblicato il 18 lug 2026
Se devi aggiungere questo componente alla TV le porta HDMI non sono identiche, solo una lo fa funzionare correttamente

Chi collega un Amazon Fire TV Stick alla televisione dovrebbe guardare bene dove lo inserisce: le porte HDMI non sono tutte uguali e, nella maggior parte dei casi, quella giusta è una HDMI 2.0.

Basta per vedere contenuti in 4K a 60 Hz e permette di lasciare libere le prese più importanti per altri dispositivi. Sembra un dettaglio da poco, finché dietro alla TV non ci sono anche console, soundbar, decoder o cavi già sistemati a fatica.

Perché HDMI 2.0 basta per tutti i Fire TV Stick fino al 4K a 60 Hz

Il motivo è piuttosto semplice: nessun Fire TV Stick oggi in commercio va oltre il 4K a 60 Hz. Per questo una porta HDMI 2.0 è già più che sufficiente. Il Fire TV Stick HD si ferma al Full HD 1080p a 60 Hz, mentre il Fire TV Stick 4K arriva al 4K a 60 Hz. Anche i modelli più completi, come Fire TV Stick 4K Plus e Fire TV Stick 4K Max, non alzano la frequenza video massima. Offrono piuttosto il supporto a formati come Dolby Vision, HDR10+, HLG e, per l’audio, Dolby Atmos.

L’equivoco nasce spesso davanti alla scritta HDMI 2.1: molti pensano che sia automaticamente la scelta migliore perché più recente. Ma per guardare Netflix, Prime Video, Disney+ o altre app di streaming, non cambia nulla di concreto. Lo stick funziona anche lì, certo, ma occupa una porta più avanzata senza averne davvero bisogno.

Mano che collega uno stick streaming a una porta HDMI sul retro della TV, con altre porte HDMI visibili

Collegamento di uno stick streaming alla porta HDMI della TV, utile per capire quale ingresso usare senza occupare quelli principali.

Quando evitare HDMI 2.1: console, PC gaming e dispositivi che sfruttano i 120 Hz

Le porte HDMI 2.1 servono soprattutto con dispositivi più esigenti, come PlayStation 5, Xbox Series X o un PC gaming collegato alla TV. In quei casi possono gestire segnali fino a 4K a 120 Hz, utili nei giochi compatibili e solo se anche il televisore supporta davvero quelle frequenze. Non è una questione di immagine “migliore” in generale: è una questione di banda e di uso reale.

Per questo, se il televisore ha poche porte HDMI 2.1, conviene lasciarle a chi può davvero sfruttarle. Il Fire TV Stick continuerà a funzionare senza problemi anche su una presa 2.1, ma rischia di occupare lo spazio sbagliato. Succede spesso con i TV recenti: due porte sono HDMI 2.1, le altre HDMI 2.0. E accorgersene dopo, magari con il pannello già attaccato al muro, significa ricominciare con cavi, mobili e collegamenti.

La porta ARC/eARC va lasciata libera per soundbar, receiver e audio Dolby Atmos

C’è poi una presa che sarebbe meglio non usare per il Fire TV Stick: quella indicata come HDMI ARC o HDMI eARC. È la porta pensata per mandare l’audio della TV a una soundbar, a un receiver AV o a un impianto esterno, usando lo stesso cavo HDMI e riducendo collegamenti e telecomandi. Se ci si collega lo stick, il dispositivo funziona, ma si rischia di occupare proprio l’uscita più comoda per l’audio.

Il consiglio vale anche per chi oggi non ha una soundbar: domani potrebbe arrivare un sistema compatibile con Dolby Atmos o DTS:X, e a quel punto la porta eARC diventa molto utile. La scelta più sensata resta quindi questa: Fire TV Stick su HDMI 2.0, porte HDMI 2.1 libere per console e PC, porta ARC/eARC pronta per l’audio. Un controllo di pochi minuti prima evita parecchi cavi da spostare dopo.

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