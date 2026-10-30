Se continui a rimandare l'aggiornamento sul telefono non ti rendi conto di quello che intanto sta accadendo

Telefoni che non ricevono più aggiornamenti di sistema né patch di sicurezza, perché per i produttori il loro ciclo software è finito. Eppure, nella vita di tutti i giorni, continuano ad accendersi, aprire app, fare foto, mandare messaggi. Sembrano a posto. Il punto è che il rischio, anche se non si vede, cresce giorno dopo giorno.

La fine del supporto software non spegne lo smartphone. Non blocca lo schermo, non impedisce di telefonare, scrivere o usare la fotocamera. Un vecchio Samsung Galaxy Note 20 Ultra, per esempio, può ancora navigare, aprire le app più usate, gestire foto, email e chat, anche se l’ultima patch di sicurezza Android risale a più di un anno fa.

È proprio qui che nasce l’equivoco: tutto sembra normale. Il telefono continua a fare il suo lavoro. Magari la batteria dura meno, l’interfaccia è meno moderna, qualche funzione dei modelli nuovi manca. Ma tra una telefonata, un messaggio su WhatsApp, una ricerca su Chrome e una foto scattata al volo, l’utente non riceve un vero campanello d’allarme. Sotto, però, le cose cambiano.

Gli aggiornamenti del sistema operativo servono a introdurre novità, correggere errori e tenere il telefono al passo con le app. Le patch di sicurezza, invece, chiudono falle scoperte nel tempo nel kernel, nei driver e nei componenti più delicati. Quando non arrivano più, il telefono resta fermo. Le minacce, invece, continuano a muoversi.

Perché app bancarie, social e servizi quotidiani continuano a funzionare

Molti pensano che, finiti gli aggiornamenti di sicurezza, le app bancarie debbano smettere di funzionare o mostrare avvisi evidenti. Succede di rado, soprattutto su Android, dove diverse applicazioni mantengono requisiti minimi più bassi rispetto a iOS. Alcune banche, come si legge nelle schede tecniche pubblicate sugli store, chiedono Android 11 o versioni successive; su iPhone, invece, possono pretendere versioni di iOS molto più recenti. Il motivo non è solo tecnico. È anche pratico.

Uno smartphone ancora funzionante ma senza aggiornamenti, con lucchetto e chiavi a richiamare i rischi per la sicurezza digitale.

Una banca non può escludere da un giorno all’altro una parte consistente dei propri clienti solo perché usa un telefono vecchio, magari comprato pochi anni prima e ancora funzionante. Lo stesso vale per Facebook, Telegram, WhatsApp, per app di lavoro come Slack o per gli strumenti di produttività: chi sviluppa tende a mantenere il supporto finché molti utenti restano su versioni precedenti del sistema.

Una parte della sicurezza viene quindi spostata sui server. Le transazioni bancarie sono autorizzate lato backend, l’accesso può essere legato alla SIM tramite SMS, le app controllano eventuali dispositivi con root, usano comunicazioni cifrate e bloccano gli screenshot nelle schermate più delicate. “Il telefono non è l’unica linea di difesa”, spiegano spesso gli esperti di sicurezza informatica. Vero.

Ma questo non vuol dire che il pericolo sparisca. Anche Google Play Services e Play Protect continuano ad aggiornarsi separatamente dal sistema operativo e possono controllare le app installate. È un aiuto, soprattutto contro software dannosi già conosciuti. Non basta, però, a sostituire per sempre le patch Android che il produttore non rilascia più.

Patch assenti, exploit noti e vulnerabilità: il vero pericolo per gli utenti

Il nodo arriva quando una vulnerabilità viene scoperta, descritta e resa pubblica con un codice CVE, la sigla usata a livello internazionale per catalogare le falle di sicurezza. A quel punto i produttori preparano la correzione e la inviano con un aggiornamento. Se il telefono è ancora supportato, riceve la patch. Se è fuori supporto, resta scoperto.

Sembra un dettaglio da tecnici, ma ha effetti molto concreti. Gli exploit noti possono essere studiati e riutilizzati da gruppi criminali contro dispositivi che non verranno mai corretti. Un link malevolo arrivato via email, un allegato aperto senza pensarci troppo, un’app installata fuori dal Play Store: in certi casi può bastare poco, soprattutto se la falla riguarda parti profonde del sistema. Non tutti corrono lo stesso rischio.

Chi usa il telefono solo per musica, video, mappe offline o come seconda fotocamera è meno esposto rispetto a chi gestisce conti correnti, documenti di lavoro, autenticazione a due fattori e dati personali. Ma la regola resta semplice: più tempo passa dall’ultima patch di sicurezza, più aumenta la superficie d’attacco. Il problema è che spesso non si vede.

Uno smartphone compromesso non mostra per forza schermate strane o rallentamenti. Può continuare a funzionare bene, mentre un malware intercetta notifiche, prova a rubare credenziali o usa permessi concessi anni prima. Solo dopo un accesso sospetto o un addebito non riconosciuto, magari, l’utente capisce che qualcosa non andava.

Quando sostituire il telefono e come ridurre i rischi nell’attesa

Il primo controllo è semplice: aprire Impostazioni, entrare in Informazioni sul telefono e verificare la voce Aggiornamenti di sicurezza Android o l’equivalente su iPhone. Se l’ultima patch risale a più di un anno fa, il dispositivo andrebbe considerato poco adatto per le attività più sensibili. Non significa doverlo buttare subito in un cassetto.

Ma smettere di usarlo per home banking, account aziendali, password manager e documenti riservati è una scelta prudente. Nell’attesa di cambiarlo, alcune abitudini aiutano a ridurre il rischio: installare app solo dal Google Play Store o dall’App Store, lasciare attivo Play Protect, evitare file APK scaricati da siti qualunque, non aprire link e allegati arrivati da mittenti sconosciuti. Poche regole, ma utili.

Anche aggiornare regolarmente le app resta importante, perché molti sviluppatori correggono problemi interni senza dipendere dal sistema operativo. Quando poi arriva il momento di acquistare un nuovo telefono, conviene guardare non solo fotocamere, memoria e prezzo, ma anche gli anni garantiti di supporto software. Samsung e Google, sui modelli più recenti di fascia alta e su diversi dispositivi di fascia media, promettono fino a sette anni di aggiornamenti.

Altri produttori stanno andando nella stessa direzione. Uno smartphone senza aggiornamenti non scade come un alimento e può restare utile per video, musica, navigazione leggera o come telefono di riserva. La sua finestra di sicurezza, però, prima o poi si chiude. Saperlo in tempo, e non dopo un problema, è ormai una regola minima della vita digitale.