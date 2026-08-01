Se compri un cavo nuovo per la TV fai attenzione, questo è in commercio ma non puoi usarlo

Nella maggior parte dei casi, però, non c’è un guasto grave. Il problema nasce da un collegamento allentato, da un ingresso selezionato male o da una mancata compatibilità tra televisore e dispositivo collegato. La guida pubblicata da Anker il 29 maggio 2026 mette in fila i controlli da fare prima di pensare a comprare un nuovo cavo.

Quando la TV non riceve il segnale HDMI, il primo sospetto deve cadere sul collegamento. Un connettore infilato male, una porta piena di polvere o un cavo HDMI piegato dietro al mobile possono bastare per far sparire immagine e audio. Succede spesso, soprattutto con televisori fissati alla parete o sistemati in spazi stretti, dove il cavo resta tirato e si muove senza che nessuno se ne accorga. C’è poi l’errore più banale: l’ingresso sbagliato.

Se decoder, console o computer sono collegati a HDMI 2, ma la TV è rimasta su HDMI 1, il messaggio “nessun segnale” continuerà a comparire. Non è un guasto, è solo l’ingresso non corretto. Da non escludere, infine, le impostazioni della sorgente: un PC, una console recente o un lettore Blu-ray possono mandare alla TV una risoluzione o una frequenza che il televisore non supporta. In questi casi, spiega Anker nel suo blog tecnico, conviene ripartire da un formato standard, come 1080p a 60 Hz, e aumentare la qualità solo dopo.

Controlli rapidi su cavo, porte HDMI e sorgente TV

Il controllo più semplice è anche quello che si salta più spesso: staccare il cavo HDMI da entrambe le estremità, aspettare qualche secondo e reinserirlo bene nella TV e nel dispositivo collegato. Se l’immagine non torna, si prova un’altra porta, passando da HDMI 1 a HDMI 2 o HDMI 3, e poi si seleziona l’ingresso giusto dal telecomando con il tasto Input o Source.

Ricollegare il cavo HDMI alla porta giusta della TV è uno dei primi controlli quando compare schermo nero o “nessun segnale”.

Solo a quel punto conviene riavviare tutto: spegnere televisore e sorgente, togliere la corrente per circa 30 secondi, ricollegare e riprovare. Sembra una procedura fin troppo semplice, ma spesso sblocca la comunicazione tra i dispositivi. Se in mezzo ci sono un amplificatore, una soundbar o un ricevitore AV, va controllato anche quel passaggio: il dispositivo deve entrare nell’ingresso HDMI corretto dell’amplificatore e l’uscita deve arrivare alla porta giusta della TV.

Con apparecchi più vecchi, basati su connessioni Component o Composite, non tutti gli amplificatori trasformano il segnale in HDMI. In quel caso meglio provare il collegamento diretto al televisore. Per capire dov’è il problema, infine, si può usare un secondo cavo o un altro dispositivo, per esempio una console o un lettore esterno: se con un’altra sorgente funziona tutto, la TV non è la prima indiziata.

Quando il problema è l’audio: volume, driver e impostazioni del dispositivo

Se l’immagine si vede ma l’audio non esce, spesso il cavo HDMI non c’entra. Il problema può stare nelle impostazioni audio HDMI. Prima di entrare nei menu, meglio partire dalle cose più ovvie: volume della TV, volume della sorgente e modalità muto. È un dettaglio banale, ma è anche uno degli errori più comuni nelle verifiche fatte in casa.

Su computer Windows può aiutare lo strumento di risoluzione dei problemi audio: si seleziona il dispositivo collegato via HDMI e si segue la procedura guidata. Il sistema controlla driver, uscita predefinita ed eventuali conflitti tra altoparlanti interni, monitor e TV. Se il suono ancora non arriva, bisogna guardare ai driver HDMI audio, da aggiornare tramite il pannello del produttore o dalle impostazioni del sistema operativo.

Anche qui vale la regola dell’esclusione: provare un altro cavo, collegare un secondo dispositivo alla stessa porta, poi cambiare ingresso sul televisore. Se l’audio torna con un cavo diverso, la causa è abbastanza chiara. Se non torna mai, il problema può essere nella porta, nella TV o nella configurazione della sorgente.

Cavo da sostituire o adattatore USB-C-HDMI: come scegliere senza errori

Un cavo HDMI da sostituire di solito manda segnali precisi: immagine disturbata, pixel visibili, sfarfallii, interruzioni improvvise, audio che va e viene o colori alterati. Prima di comprarne uno nuovo, però, bisogna capire che cosa serve davvero. Per una TV Full HD basta un cavo recente e certificato.

Per contenuti 4K a 60 Hz, invece, serve un modello in grado di reggere risoluzione e frequenza senza perdite. Il logo HDMI ufficiale e la categoria indicata, come High Speed, aiutano a evitare prodotti non adatti. Se la sorgente è un portatile, uno smartphone o un tablet con porta USB-C, mentre la TV ha solo ingressi HDMI, può servire un adattatore USB-C-HDMI oppure un cavo diretto da USB-C a HDMI.

Anker cita, tra gli esempi, un cavo in nylon USB-C-HDMI compatibile con 4K a 60 Hz e dispositivi Thunderbolt 3, con connettori in lega di alluminio e rivestimento intrecciato pensato per resistere all’uso frequente. Al di là del marchio, la regola resta la stessa: controllare compatibilità, risoluzione supportata e qualità del cavo. Meglio spendere qualcosa in più che ritrovarsi di nuovo davanti a uno schermo nero.