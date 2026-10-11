Se appare questa scritta sulla tua TV devi modificare subito questa impostazione

In genere significa che il televisore non riceve bene il segnale TV dalla sorgente scelta. A volte è una sciocchezza: un cavo mosso, il decoder bloccato, il modulo CI+ inserito male. Altre volte c’entrano il provider, l’impianto di casa o, nei casi peggiori, un guasto vero e proprio.

La prima cosa da fare è anche la più ovvia: spegnere il televisore Samsung e, se c’è, anche il decoder. Poi riaccenderli dopo qualche secondo. Ma il tasto rosso del telecomando, da solo, non sempre basta. Meglio staccare la spina di entrambi, aspettare almeno un minuto e poi ricollegare tutto. È un passaggio semplice, ma spesso sblocca piccoli errori del software del televisore o del ricevitore esterno.

Se però il messaggio “Servizio non disponibile” resta lì, bisogna guardare la sorgente selezionata. Può essere HDMI 1, HDMI 2, antenna, satellite o ingresso del decoder. L’errore è più comune di quanto sembri, soprattutto dopo aver collegato una console, una soundbar o una chiavetta per lo streaming. In pratica, il televisore funziona, ma sta “guardando” l’ingresso sbagliato.

Cavi, HDMI e CI+: quei collegamenti che fermano il segnale

Il passo successivo è controllare i collegamenti. Un cavo antenna, un cavo satellitare o un cavo HDMI inserito male può bastare per bloccare la ricezione e far comparire sul Samsung TV l’avviso di servizio non disponibile. Bisogna quindi verificare entrambe le estremità: dietro al televisore, dietro al decoder e, se si riesce, anche alla presa a muro.

Controllo dei cavi dietro la TV: un passaggio chiave quando compare l’errore “Servizio non disponibile”.

Non basta che il cavo sembri attaccato. Va controllato bene: non deve essere piegato, schiacciato dietro un mobile o rovinato vicino al connettore. Se in casa c’è un altro cavo compatibile, conviene provarlo subito. È una verifica rapida e spesso chiarisce se il problema è nel televisore o nel collegamento. Anche la porta HDMI può dare noie: cambiare ingresso, per esempio passando da HDMI 1 a HDMI 2, aiuta a capire se il difetto riguarda una singola porta.

Discorso a parte per chi guarda canali a pagamento con modulo CI+. In questo caso conviene spegnere il televisore, estrarre con delicatezza il modulo, controllare che la tessera sia inserita nel verso giusto e rimettere tutto al suo posto. Se l’errore compare solo su alcuni canali, soprattutto quelli pay, la causa potrebbe non essere tecnica: quel canale potrebbe non essere compreso nell’abbonamento o non risultare attivo sul contratto.

Antenna, satellite o provider via cavo: quando il guasto non è in casa

Se i collegamenti sono a posto, il controllo si sposta sull’impianto. Chi riceve il segnale con una parabola satellitare deve mettere in conto anche un leggero disallineamento. Basta poco: vento forte, lavori sul tetto, un supporto allentato. Il risultato può essere un calo della qualità del segnale, con il televisore che mostra assenza di segnale o servizio non disponibile, magari solo su alcuni canali.

Per chi usa il cavo TV, invece, il problema può arrivare da fuori casa. Un guasto sulla rete del provider, lavori di manutenzione nella zona o un amplificatore condominiale che non funziona possono interrompere la ricezione anche con un televisore perfettamente integro. Prima di chiamare un tecnico privato, vale la pena contattare l’assistenza del proprio operatore e chiedere se ci sono disservizi nell’area. A volte una telefonata evita una spesa inutile.

C’è anche un indizio utile. Se altri dispositivi collegati al Samsung TV, come console, lettori multimediali o streaming stick, funzionano senza problemi, è meno probabile che il guasto sia nello schermo. In quel caso l’origine va cercata nel decoder, nella linea dell’antenna o nella distribuzione del segnale. Se invece il televisore non riconosce nessuna sorgente, allora serve un controllo più approfondito.

Ricerca canali, firmware e reset: cosa provare prima dell’assistenza

Se il Samsung TV continua a non ricevere il segnale, una delle ultime prove è la ricerca automatica dei canali. Dopo un aggiornamento, una reinstallazione o un’interruzione di corrente, il televisore o il decoder possono perdere parte della lista. Dal menu delle impostazioni, nelle voci dedicate a trasmissione, sintonizzazione o ricezione canali, si può avviare una nuova scansione e attendere qualche minuto.

Va controllato anche il firmware del televisore Samsung. Un software vecchio può creare problemi con i tuner, con i moduli CI+ o con le sorgenti esterne. L’aggiornamento si trova di solito nelle impostazioni generali, alla voce supporto o aggiornamento software. Se il televisore è collegato a internet, la verifica è veloce. In caso contrario può servire una chiavetta USB, seguendo le istruzioni del produttore.

Il reset del TV resta l’ultima strada prima dell’assistenza. Sui modelli compatibili si può avviare dalle impostazioni oppure, in alcune versioni, tenendo premuto per alcuni secondi il tasto Exit del telecomando finché non compare la richiesta di ripristino. Attenzione: l’operazione cancella impostazioni, liste canali e preferenze personali. Dopo bisognerà configurare tutto da capo. Se anche così il messaggio “Servizio non disponibile” non scompare, il problema potrebbe essere nel decoder, nell’impianto domestico, nella presa condominiale o in un componente interno del televisore. A quel punto è meglio fermarsi e chiamare un tecnico.