Se anche tu lasci il caricabatterie attaccato alla presa stai sbagliando di grosso: cosa si rischia veramente

In pochi lo sanno, ma lasciare il caricabatterie collegato può essere molto rischioso. Cosa dicono i tecnici su quello che succede veramente quando lo smartphone non è collegato.

Succede in quasi tutte le case: il telefono viene staccato dalla carica ma il caricabatterie resta inserito nella presa, magari dietro il comodino o accanto al divano. Con il tempo ci si abitua a vederlo lì e smette quasi di esistere. Non sembra un problema perché in fondo non sta caricando nulla, eppure qualcosa continua comunque a succedere anche quando lo smartphone non è collegato.

Il caricabatterie, infatti, continua ad assorbire una piccola quantità di energia anche quando non viene utilizzato. Non parliamo di numeri che cambiano drasticamente la bolletta, ma di un consumo costante che rimane attivo giorno e notte. All’interno di quell’alimentatore c’è un circuito elettronico che resta alimentato finché la spina è collegata alla corrente, ed è proprio questo circuito a mantenere attivo il dispositivo.

La quantità di energia richiesta è minima, ma non è mai pari a zero. Alcuni test condotti su caricabatterie moderni mostrano valori inferiori a un watt, mentre modelli più vecchi o di qualità più bassa possono arrivare a consumare qualcosa in più. Preso da solo non sembra nulla, ma se si guarda bene dentro casa si scopre che gli alimentatori sono molti più di quanto si pensi.

C’è quello del telefono, poi quello del tablet, dell’orologio smart, delle cuffie wireless o di altri dispositivi elettronici. Spesso restano tutti collegati alla presa per giorni o settimane. Il risultato è una piccola dispersione di energia che continua nel tempo, qualcosa che singolarmente pesa poco ma che, moltiplicato per milioni di abitazioni, diventa uno spreco non trascurabile.

Il vero rischio non è la bolletta

La prima cosa che viene in mente è il costo dell’energia, ma in realtà il punto più delicato riguarda un altro aspetto: il calore. Un caricabatterie collegato alla presa può scaldarsi leggermente anche quando non è in uso. Nei prodotti certificati questo comportamento è previsto e rientra nelle normali condizioni di funzionamento, ma la situazione cambia quando si parla di alimentatori economici o di scarsa qualità.

I caricabatterie non certificati possono surriscaldarsi più facilmente, soprattutto se restano collegati alla presa per molto tempo. Non succede sempre e non è la regola, ma le segnalazioni di piccoli incidenti domestici legati ad alimentatori difettosi esistono e spesso riguardano dispositivi acquistati a basso costo o privi di marchi di sicurezza affidabili.

La ragione per cui quasi nessuno stacca il caricabatterie è semplice: comodità. Si lascia inserito perché tanto servirà di nuovo, magari poche ore dopo. Chi lavora nel settore degli impianti elettrici racconta spesso la stessa scena: prese multiple piene di alimentatori, alcuni utilizzati quotidianamente, altri rimasti lì per abitudine.

Il problema non è il singolo caricatore ma la somma di molti dispositivi sempre collegati alla corrente. Con il tempo diventa una routine invisibile, qualcosa a cui non si presta più attenzione.

Nel mondo della tecnologia domestica raramente esistono errori enormi, più spesso si tratta di piccole abitudini ripetute ogni giorno. Il caricabatterie lasciato nella presa è una di queste. Non manda in tilt l’impianto elettrico e non provoca problemi immediati, ma continua a consumare energia e resta sotto tensione anche quando non serve davvero.

Molti iniziano a farci caso solo quando qualcuno glielo fa notare. Da quel momento diventa difficile ignorarlo: quel piccolo alimentatore infilato nella presa, sempre lì anche quando non sta caricando nulla, improvvisamente diventa visibile.