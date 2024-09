SCONTO STORICO: Samsung Galaxy A15 in maxi offerta, FOLLIA AMAZON

Samsung è un’azienda che riesce ad offrire il top della qualità e dell’affidabilità in ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, il suo Galaxy A15 viene maxi scontato del 35% per un costo finale di 129,90€.

Analizziamo la scheda tecnica del Samsung Galaxy A15, molto più di un entry-level

Il Samsung Galaxy A15 è progettato per offrire un’esperienza visiva senza precedenti grazie al suo display Super AMOLED da 6,5”. Con la tecnologia Vision Booster, questo schermo assicura immagini vivide e dettagliate, raggiungendo una luminosità fino a 800 nit, e garantisce una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort visivo.

La tripla fotocamera posteriore è un altro punto di forza di questo smartphone: la fotocamera principale da 50 MP cattura immagini ad alta risoluzione, mentre la fotocamera macro da 2 MP è perfetta per scatti di paesaggi e dettagli. Non dimentichiamo la fotocamera anteriore da 13 MP, che consente di realizzare selfie da professionista in ogni occasione.

Sotto il cofano, il Galaxy A15 offre una straordinaria potenza di elaborazione, una memoria capiente e un ampio spazio di archiviazione, rendendolo ideale per gestire i tuoi carichi di lavoro e per l’intrattenimento quotidiano.

Per completare l’esperienza, la batteria a lunga durata da 5.000 mAh ti permette di rimanere attivo e in movimento, assicurandoti tutta l’energia necessaria per dedicarti alle cose che ami. Infine, il design del Galaxy A15 è semplice ed elegante: il profilo sottile, il retro raffinato e le linee pulite della fotocamera ne fanno un dispositivo non solo potente, ma anche esteticamente gradevole.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A15 viene messo in super sconto del 35% e viene venduto al prezzo totale e finale di 129,90€.

