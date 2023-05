Sconto SHOCK: mouse ergonomico Logitech compatibile Apple

Sei un utente Mac alla ricerca del mouse perfetto? Approfitta subito dell’offerta esclusiva su Amazon per il Logitech MX Master 3S per Mac, disponibile a soli 103,49€ con uno sconto del 18%! Questa offerta straordinaria è valida solo per poche ore, quindi non perdere l’occasione di acquistare uno dei migliori mouse per Mac a un prezzo davvero conveniente.

Il Logitech MX Master 3S per Mac è un mouse di alta qualità progettato appositamente per offrire un’esperienza di utilizzo eccezionale su dispositivi Apple. Dotato di un sensore di precisione Darkfield da 4000 DPI, il MX Master 3S garantisce un controllo preciso su qualsiasi superficie, anche sul vetro. Il design ergonomico e la forma sagomata assicurano il massimo comfort durante l’utilizzo, anche durante le sessioni di lavoro più lunghe.

Grazie alla tecnologia Logitech Flow, è possibile controllare fino a tre computer contemporaneamente, passando da un dispositivo all’altro semplicemente spostando il cursore. Inoltre, il MX Master 3S offre una serie di pulsanti personalizzabili e una rotella di scorrimento MagSpeed, che permette di scorrere rapidamente tra i documenti e le pagine web. La batteria ricaricabile dura fino a 70 giorni con una singola carica e può essere ricaricata tramite USB-C.

Amazon ti sta aspettando: acquista il Logitech MX Master 3S per Mac a soli 103,49€, risparmiando il 25% sul prezzo originale! Questa offerta è valida solo per poche ore, quindi è il momento perfetto per aggiudicarti uno dei migliori mouse per Mac a un prezzo speciale. Clicca sul link, aggiungi il Logitech MX Master 3S al tuo carrello e completa l’acquisto prima che l’offerta scada. Affrettati e migliora la tua esperienza di utilizzo con il fantastico Logitech MX Master 3S per Mac!

