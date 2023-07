SCONTO SCHOCK sul Motorola moto e32: corri su Amazon!

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone che offre prestazioni eccezionali e una grande esperienza utente ma non vuoi spendere una fortuna? Abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon il Motorola moto e32 è disponibile con uno sconto del 34%, al prezzo vantaggioso di soli 119€.

Questo dispositivo offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile! Approfitta di questa occasione per ottenere uno smartphone completo a un prezzo conveniente e senza compromessi, ma attenzione: l’offerta sta per scadere quindi fai in fretta!

Motorola moto e32: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola moto e32 è dotato di un ampio display da 6,2 pollici con risoluzione HD+, che offre colori vibranti e dettagli nitidi. goditi un’esperienza di visione coinvolgente, che renderà la fruizione di contenuti multimediali un vero piacere.

Al suo interno, il moto e32 è alimentato da un processore Octa-Core che garantisce prestazioni fluide e reattive, sia che tu stia navigando sul web, giocando o utilizzando applicazioni multitasking. Avrai sempre a portata di mano la potenza necessaria per gestire le tue attività quotidiane senza rallentamenti.

Con una capacità di archiviazione di 64 GB , avrai spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file, foto, video e app preferite. Inoltre, la presenza di uno slot per schede microSD ti consente di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione, offrendoti la flessibilità di conservare ancora di più.

La fotocamera del Motorola moto e32 è un punto forte. La fotocamera posteriore da 13 MP ti consente di scattare foto nitide e dettagliate, catturando momenti preziosi con grande precisione. Inoltre, la fotocamera frontale da 5 MP è perfetta per i selfie e per le videochiamate con amici e familiari.

Questo smartphone è dotato di una batteria da 5000 mAh, che ti permette di utilizzare il dispositivo a lungo tempo senza dover ricaricare frequentemente. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia durante la giornata, potrai continuare a utilizzare il tuo smartphone senza interruzioni.

Insomma, il Motorola moto e32 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di smartphone completa a un prezzo conveniente. Non lasciarti scappare questa opportunità: oggi è disponibile su Amazon a soli 119€ con uno sconto del 34%. Con il suo ampio display, prestazioni fluide, spazio di archiviazione generoso e fotocamere di qualità, non rimarrai deluso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.