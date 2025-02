Sconto schock di 500€ sullo Xiaomi Smartphone 14 Ultra: solo su Amazon

Oggi Amazon ha lanciato un’offerta strepitosa su uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato! Parliamo dello Xiaomi Smartphone 14 Ultra, al momento disponibile a soli 999 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitato!

Xiaomi Smartphone 14 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Smartphone 14 Ultra è un gioiellino della tecnologia, perfetto per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

In primis, è dotato dell’innovativo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Mobile che permette di effettuare qualsiasi operazione in maniera fluida ed ottimale, ottimizzando il lavoro e l’intrattenimento quotidiano. In più ha 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna quindi potrai archiviare nella massima sicurezza qualsiasi file o contenuto multimediale.

Allo stesso tempo, l‘ampio e cristallino display AMOLED 2K da 6,73” rende i giochi, i contenuti multimediali o anche solo lo scorrimento estremamente fluidi, oltre a garantire una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce del sole.

Un’altra specifica davvero interessante è l’enorme batteria da 5000 mAh che ti accompagna per ben due giorni senza alcuna preoccupazione, mentre con l’ipercarica da 90 W avrai l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti ogni volta che vuoi.

Per finire, potrai catturare incredibili foto con le quattro camere Leica da 50MP, e in particolare scoprire ogni dettaglio grazie alle camere macro da 75mm e 120mm.

