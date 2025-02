Sconto schock di 250€ sull'Apple MacBook Air 2024: ultimissimi a disposizione

Al momento su Amazon puoi acquistare uno dei pc portatile più all’avanguardia sul mercato ad un prezzo davvero incredibile! Parliamo dell’Apple MacBook Air 2024, oggi disponibile a soli 1.099 euro con uno sconto super conveniente del 19%.

Questo equivale ad un risparmio di ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è davvero una bomba ma le scorte sono in esaurimento!

Apple MacBook Air 2024: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’Apple MacBook Air 2024 è un piccolo concentrato di potenza perfetto per accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

In primis, grazie alla potente CPU 8-core e alla GPU fino a 10-core del suo potente chip M3, qualsiasi operazione risulterà più veloce ed efficiente che mai garantendo risultati ottimali sia che si tratti di progetti professionali che di intrattenimento quotidiano.

Un’altra specifica che lo rende unico è il suo enorme display Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori garantendo una visualizzazione perfetta in qualsiasi condizione di luce esterna: in questo modo potrai immergerti in film, video o serie tv così come se fossi al cinema ogni volta che vorrai.

Allo stesso tempo, la sua batteria potentissima assicura un’autonomia che arriva fino a 18 ore di efficienza energetica ininterrotta, così da poter utilizzare il dispositivo per un’intera giornata anche in modo intensivo senza alcuna preoccupazione.

Per finire, il design del pc è superleggero e spesso poco più di un centimetro, quindi perfetto da trasportare ovunque nella massima comodità.

