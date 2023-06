SCONTO PAZZO sull'Orologio smart MULTIFUNZIONALE: ne rimangono POCHISSIMI

È ora di monitorare e migliorare le tue prestazion negli allenamenti sportivi con questo gioiellino di cui non potrai più fare a meno! Parliamo dell’Orologio GPS Multisport Suunto, ad oggi disponibile su Amazon a soli 399€ con uno sconto del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare sul dispositivo di ultima generazione ben 175 euro sul prezzo di listino. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Orologio GPS Multisport Suunto: tutte le funzionalità

L’Orologio GPS Multisport Suunto è progettato per soddisfare le esigenze degli atleti più esigenti. Grazie alle sue specifiche tecniche all’avanguardia, potrai tenere traccia delle tue attività sportive in modo preciso e dettagliato.

Con il GPS integrato, l’orologio ti offre la possibilità di registrare la tua posizione, la distanza percorsa e il percorso durante le tue attività all’aperto. Puoi monitorare il tuo ritmo, la velocità, l’altitudine e molto altro ancora. Inoltre, l’orologio è resistente all’acqua fino a 100 metri, quindi puoi metterlo anche durante le attività acquatiche.

Le funzioni multisport dell’Orologio GPS Suunto ti permettono di scegliere tra una vasta gamma di sport, tra cui corsa, nuoto, ciclismo, escursionismo e molte altre ancora. Puoi personalizzare gli schermi dell’orologio per visualizzare le informazioni più rilevanti per la tua attività e ricevere feedback in tempo reale.

Grazie al sensore di frequenza cardiaca integrato, l’orologio monitora costantemente il tuo battito cardiaco e fornisce dati accurati sulla tua condizione fisica e sulle calorie bruciate. Puoi impostare zone di frequenza cardiaca personalizzate per ottimizzare il tuo allenamento e migliorare le tue prestazioni.

L’Orologio GPS Multisport Suunto offre anche una serie di funzionalità avanzate, come l’analisi dettagliata delle prestazioni, la navigazione su percorsi preimpostati e la compatibilità con le app per smartphone. Puoi sincronizzare i dati delle tue attività con l’app Suunto per monitorare i tuoi progressi nel tempo e condividerli con la comunità online.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’Orologio GPS Multisport Suunto a soli 399 € su Amazon. Con uno sconto del 31%, avrai a disposizione un orologio di alta qualità e funzionalità avanzate per ottimizzare le tue performance sportive!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.