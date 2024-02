SCONTO IMPOSSIBILE: Dyson V8 costa pochissimo solo oggi su eBay!

Inutile girarci intorno: lui è il migliore in assoluto della sua categoria! Ma di chi stiamo parlando? Ovviamente del Dyson V8, l’aspirapolvere senza filo più potente di tutto il panorama della pulizia domestica, oggi a soli 299€ su eBay! Esatto, hai capito bene, 299€ che equivalgono a uno sconto di ben 100€! Grazie a questo 25% di ribasso attivo, è il momento giusto per farlo tuo e svoltare le tue pulizie di casa. Scopri di più!

Potente, versatile, silenzioso e irrinunciabile

Lo sappiamo: aspirare sporco, polvere o peli di animale in casa è davvero una tortura, soprattutto quando sei stanco da una giornata intera di impegni. Hai decisamente bisogno di un alleato potentissimo che ti aiuti in tutto ciò: Dyson V8 è la risposta per te. La tecnologia Dyson anti-groviglio per pulire tutta casa risponde alle tue esigenze, così come la spazzola Motobar che pulisce in profondità pavimenti e tappeti, districando peli e capelli dal rullo della spazzola. In questo modo si evitano grovigli e la spazzola rimane sempre perfettamente pulita.

Progettato per emettere un basso rumore. Vie aeree aerodinamiche e flusso d’aria diretto in schiuma a cellule aperte attorno al motore per ridurre il rumore. Suono a imbuto scanalato e blocco deflettore. Il feltro acustico e la schiuma a cellule chiuse assorbono le vibrazioni. Il pelo degli animali domestici è una fonte di inquinamento dell’aria della casa. Il sistema di filtrazione completamente sigillato di Dyson cattura la polvere e sigilla il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron², più piccole dei peli di animali domestici.

Acquista subito Dyson V8 in ribasso di 100€ su eBay, pagandolo solo 299€. Portalo a casa e scopri la rivoluzione!

