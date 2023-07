SCONTO FOLLO DI 600 EURO sul Lenovo IdeaPad Gaming: offerta LIMITATISSIMA

Sei un appassionato di videogiochi e vuoi migliorare la tua esperienza di gioco? Allora non cercare oltre e approfitta della mega offerta sul Lenovo IdeaPad Gaming! Oggi su Amazon è disponibile a soli 999 euro con uno sconto imperdibile del 38%.

Questo vuol dire che potrai acquistare il laptop da gaming top di gamma risparmiando addirittura 600 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito dell’offertona Amazon!

Lenovo IdeaPad Gaming: tutte le specifiche tecniche

Il Lenovo IdeaPad Gaming vanta un processore Intel Core i7 di 10ª generazione che offre una potenza di elaborazione straordinaria.

Affronterai i giochi più impegnativi senza alcun problema, grazie alla sua velocità e reattività. La scheda grafica NVIDIA GeForce GTX ti regalerà immagini di alta qualità, con colori vibranti e dettagli nitidi. Sarai completamente coinvolto nell’azione grazie al display da 15,6 pollici ad alta definizione.

Con 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB, il Lenovo IdeaPad Gaming offre ampio spazio di archiviazione e un’esperienza fluida e senza interruzioni. Avrai la possibilità di installare tutti i tuoi giochi preferiti e di accedere a essi in modo rapido ed efficiente. Inoltre, grazie alla tastiera retroilluminata, sarai in grado di giocare anche in ambienti poco illuminati senza problemi.

La connettività avanzata, inclusa la porta USB 3.2 e la connessione Wi-Fi 6, ti garantirà un’esperienza di gioco fluida e senza ritardi. Potrai connetterti facilmente ad altri dispositivi e goderti le tue partite online senza interruzioni. La batteria ad alta capacità ti permette di giocare per lunghe sessioni senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente il laptop.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming a soli 999€ con uno sconto del 38% su Amazon. Cogli subito l’opportunità di possedere un laptop da gaming di alta qualità a un prezzo così conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.