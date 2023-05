SCONTO FOLLE sulla Telecamera Wi-Fi da esterno con PANNELLO SOLARE!

Non esitare e assicura oggi stesso la tua tranquillità con la telecamera Wi-Fi esterna Szsinocam 3MP da 15000mAh, attualmente in offerta su Amazon a soli 55,99€! Un prodotto rivoluzionario in termini di sicurezza domestica, ora disponibile con un incredibile sconto del 30%.

Se stai cercando una soluzione affidabile, facile da usare e dai costi contenuti per proteggere il tuo spazio esterno, questa è l’offerta che fa per te! La spedizione è gratuita e potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. La promozione è in scadenza quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Telecamera Wi-Fi esterna Szsinocam: caratteristiche e funzionalità

La telecamera Wi-Fi esterna Szsinocam non è solo un dispositivo di sicurezza, è una guardia sempre attiva per la tua casa.

Dotata di un sensore di immagine da 3MP, questa telecamera offre una risoluzione di 2304×1296 pixel, permettendo di catturare dettagli nitidi e chiari, sia di giorno che di notte grazie alla sua visione notturna fino a 20 metri.

Uno degli aspetti più impressionanti della Szsinocam è la sua batteria da 15000mAh. Questa capacità energetica permette alla telecamera di funzionare ininterrottamente fino a 4-5 mesi con una singola carica, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, è dotato di rilevamento del movimento PIR, inviando notifiche in tempo reale al tuo smartphone non appena rileva un’attività sospetta.

La Szsinocam 3MP 15000mAh è anche resistente alle intemperie, il che significa che può essere installata all’esterno senza preoccuparsi di pioggia o neve. La sua connettività Wi-Fi e l’app dedicata permettono di visualizzare le immagini in tempo reale o di rivedere i filmati registrati, ovunque tu sia.

La Szsinocam Telecamera Wi-Fi Esterno rappresenta una soluzione affidabile e conveniente per la tua sicurezza. Ora è disponibile su Amazon a 55,99€, grazie ad uno sconto bomba del 30%. La promozione è in scadenza quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.