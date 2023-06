SCONTO FOLLE sulla SSD Kingston da 240GB: oggi a soli 17 EURO!

Non lasciare che il tuo computer sia rallentato da un vecchio hard disk! Oggi puoi migliorare le prestazioni del tuo pc con l’SSD Kingston A400. Questo gioiellino ad alta velocità è attualmente disponibile su Amazon a soli 17,99€ con uno sconto incredibile del 55%.



SSD Kingston A400: tutte le specifiche tecniche

L’SSD Kingston A400 è un’opzione affidabile e conveniente per dare nuova vita al tuo computer. Con una capacità di archiviazione di 240GB, avrai spazio sufficiente per memorizzare i tuoi file, i tuoi documenti e le tue applicazioni preferite. Grazie alla tecnologia SSD, potrai accedere ai tuoi dati in modo rapido e senza intoppi.

Le specifiche tecniche di questo SSD ti sorprenderanno. La sua velocità di lettura sequenziale fino a 500MB/s e la velocità di scrittura sequenziale fino a 350MB/s garantiscono un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Non dovrai più preoccuparti dei tempi di caricamento lunghi e delle prestazioni rallentate del tuo sistema.

L’SSD Kingston A400 utilizza la tecnologia NAND TLC (Triple-Level Cell) che offre un ottimo rapporto tra prestazioni e costo. Questo significa che otterrai un prodotto affidabile e performante senza spendere una fortuna. Inoltre, l’SSD è resistente agli urti e alle vibrazioni, garantendo la sicurezza dei tuoi dati anche durante i trasporti.

L’installazione dell’SSD Kingston A400 è semplice e veloce. Grazie al suo formato standard da 2.5 pollici, potrai montarlo facilmente nel tuo computer o nel tuo laptop. Inoltre, l’SSD supporta l’interfaccia SATA III, garantendo una compatibilità con la maggior parte dei dispositivi.

Ad oggi su Amazon l’SSD Kingston A400 è disponibile a soli 17,99€ con uno sconto del 55%. Vedrai un miglioramento significativo delle prestazioni e potrai goderti un’esperienza di utilizzo più veloce e fluida. Corri a fare il tuo ordine, l’offerta è limitatissima!

