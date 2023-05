SCONTO FOLLE sul Mouse da gioco super preciso e velocissimo: solo su Amazon

E’ finalmente arrivato il momento di migliorare il tuo equipaggiamento da gioco con una delle migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato. Stiamo parlando del Razer Basilisk X Hyperspeed, un mouse da gioco wireless che promette prestazioni al top e un’esperienza di gioco senza precedenti. E grazie ad Amazon, ora puoi accaparrarti questo gioiellino della tecnologia gaming a soli 39,99€, con un fantastico sconto del 47%.

Mouse da gioco senza fili Razer Basilisk X Hyperspeed: come funziona

Il Razer Basilisk X Hyperspeed non è un normale mouse da gioco. Si tratta di una vera e propria arma di precisione che promette di migliorare se le prestazioni delle tue prestazioni nel gioco sono inferiori.

Questo mouse è dotato della tecnologia wireless Hyperspeed di Razer, che offre una velocità di trasmissione dei dati rilevati veloce, garantendoti una latenza praticamente inesistente. Avrai così la libertà di movimento di un mouse wireless, senza dover rinunciare alla velocità e alla precisione di un modello cablato.

Ma non finisce qui. Il Razer Basilisk X Hyperspeed offre anche una straordinaria durata della batteria fino a 450 ore, che ti permette di giocare per settimane senza preoccuparti di dover ricaricare il mouse. E con il sensore ottico 5G da 16000 DPI, potrai contare su un tracking di precisione e su una velocità di movimento senza pari.

Se tutto questo non bastasse, sappi che il Razer Basilisk X Hyperspeed è anche estremamente confortevole da utilizzare, grazie alla sua forma ergonomica e al suo peso ottimizzato. E con 6 tasti programmabili, potrai personalizzare il tuo mouse per adattarlo perfettamente al tuo stile di gioco.

Ad oggi il mouse da gioco Razer Basilisk X Hyperspeed è disponibile su Amazon a soli 39,99€, con un fantastico sconto del 47%. I gamer non potranno fare a meno!

