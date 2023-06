SCONTO FOLLE su Amazon: l'Apple iPhone 14 a 200 EURO IN MENO!

È l’ultimo arrivato in casa Apple ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero incredibile! Parliamo dell’Apple iPhone 14 (128 GB), disponibile su Amazon a soli 829 euro con uno sconto del 19%.

Questa offerta è un vero affare che ti farà risparmiare addirittura 200 euro sul prezzo di listino. Non aspettare, prendi il controllo della tecnologia di punta e corri su Amazon!

iPhone 14: prezzo stracciato per l’ultimo arrivo in casa Apple

L’Apple iPhone 14 rappresenta l’apice dell’innovazione e dell’eleganza. Con il suo design raffinato e materiali di alta qualità, questo smartphone non solo offre prestazioni eccezionali, ma si distingue anche per la sua bellezza senza tempo. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, potrai goderti immagini nitide, colori vibranti e una straordinaria esperienza visiva.

Con una memoria interna da 128 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue foto, video, app e documenti senza preoccuparti di quedti. Potrai conservare i tuoi ricordi più preziosi e accedere ad essi in qualsiasi momento con facilità. Inoltre, l’iPhone 14 è alimentato dal potente chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni elevate, velocità di risposta rapida e un’esperienza utente fluida.

La fotocamera dell’iPhone 14 è un vero gioiello per gli amanti della fotografia. Con un sistema a doppia fotocamera da 12 MP, potrai catturare immagini sorprendenti e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Avrai la possibilità di sperimentare con diverse modalità, come il ritratto, la modalità notturna e la registrazione video in 4K. Inoltre, la fotocamera frontale da 12 MP ti permetterà di scattare selfie di alta qualità e di effettuare videochiamate con una qualità superiore.

L’iPhone 14 è dotato anche di molte altre funzionalità innovative, come la tecnologia di riconoscimento facciale Face ID, che garantisce la massima sicurezza e facilità d’uso. Inoltre, supporta la ricarica wireless, permettendoti di liberarti dai cavi e di ricaricare il tuo iPhone con comodità.

Non lasciarti scappare l’opportunità di possedere l’Apple iPhone 14 (128 GB) a un prezzo eccezionale. Approfitta dello sconto del 19% su Amazon per risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.