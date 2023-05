SCONTO FOLLE DI 570 EURO sul laptot Samsung PIU' POTENTE sul mercato

Sei alla ricerca di un pc portatile super prestante e da utilizzare sia in ufficio che a casa per l’intrattenimento quotidiano? Allora non puoi assolutamente perderti la mega promozione di oggi! Il SAMSUNG Galaxy Book3 Pro, uno dei laptop più potenti e raffinati attualmente disponibili sul mercato, è ora in offerta su Amazon al prezzo straordinario di 1.229€ grazie ad uno sconto bomba del 32%.

Sfruttando l’offerta potrai acquistare il dispositivo con un risparmio assurdo di 570 euro sul prezzo di listino! Oggi è il momento perfetto per aggiornare la tua configurazione e scoprire cosa significa davvero lavorare e giocare con stile. Approfitta immediatamente della promozione!

Galaxy Book3 Pro: le specifiche tecniche del notebook top di gamma

Il Galaxy Book3 Pro si distingue per le sue specifiche tecniche di alta gamma. Dotato di un processore Intel Core i7 di ultima generazione, offre prestazioni eccezionali, che vi permetteranno di gestire senza problemi anche le più esigenti. Con 16GB di RAM e un SSD da 512GB, avrai tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno per lavorare e conservare i tuoi file importanti.

Il display AMOLED da 15,6 pollici del Galaxy Book3 Pro è semplicemente stupendo. Con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, offre immagini nitide e colori brillanti, ideali per il lavoro di design, l’editing video o semplicemente per godersi un film o una serie TV in alta definizione.

Nonostante le sue potenti specifiche, il Galaxy Book3 Pro è sorprendentemente sottile e leggero, con un design elegante e sofisticato che vi farà sentire a vostro agio sia in un’importante riunione di lavoro che in un caffè locale. La batteria a lunga durata vi permette di lavorare o giocare per tutto il giorno senza preoccupazioni.

Il SAMSUNG Galaxy Book3 Pro è l’apice della tecnologia portatile. Ad oggi è in offerta su Amazon al prezzo straordinario di 1.229€ grazie ad uno sconto bomba del 32%. Non capitano tutti i giorni promozioni così convenienti quindi approfittane subitissimo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.